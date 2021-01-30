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Унион Берлин
1:1
Конец матча

Стадион:
Боруссия М
0'
8' Желтая карточка
Крамер Кристоф
1:0
31' Гол
Кнохе Робин
45' Желтая карточка
Закария Денис
1:1
59' Гол
Плеа Алассан
63' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
71' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
90'+8
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
6
Рюэрсон
Юлиан
30
Андрих
Роберт
34
Гентнер
Кристиан
23
Гисельман
Нико
32
Ингвартсен
Маркус
36
Тойхерт
Седрик
14
Авонийи
Тайво
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
8
Закария
Денис
23
Хофманн
Йонас
11
Вольф
Ханнес
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
Унион Берлин
3-4-1-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Крамер Кристоф
31'
Кнохе Робин
(Ингвартсен Маркус)
1:0
45'
 
Закария Денис
58'
 
Нойхаус Флориан
Крамер Кристоф
59'
1:1
Плеа Алассан
(Хофманн Йонас)
63'
 
Нойхаус Флориан
66'
Гризбек Себастьян
Гентнер Кристиан
 
69'
Кариус Лорис
Луте Андреас
 
71'
Шлоттербек Нико
 
75'
 
Штиндль Ларс
Хофманн Йонас
79'
Бюльтер Мариус
Шлоттербек Нико
 
79'
Похьянпало Йоэль
Авонийи Тайво
 
85'
Даяку Леон
Тойхерт Седрик
 
90'
 
Херрманн Патрик
Вольф Ханнес
90'
 
Эмболо Брель
Плеа Алассан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.32
2. Авонийи Тайво 5 0.26
3. Андрих Роберт 4 0.21
4. Фридрих Марвин 4 0.21
5. Бекер Шеральдо 3 0.16
6. Тойхерт Седрик 3 0.16
7. Ингвартсен Маркус 2 0.11
8. Похьянпало Йоэль 2 0.11
9. Прёмель Гриша 1 0.05
10. Кнохе Робин 1 0.05
11. Бюльтер Мариус 1 0.05
12. Эндо Кейта 1 0.05
13. Шлоттербек Нико 1 0.05
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.47
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.21
3. Нойхаус Флориан 3 0.16
4. Плеа Алассан 3 0.16
5. Эльведи Нико 3 0.16
6. Эмболо Брель 3 0.16
7. Тюрам Маркус 3 0.16
8. Вольф Ханнес 2 0.11
9. Гинтер Маттиас 1 0.05
10. Вендт Оскар 1 0.05
11. Лайнер Штефан 1 0.05
12. Лазаро Валентино 1 0.05
13. Бенсебаини Рами 1 0.05
14. Закария Денис 1 0.05
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 5 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ингвартсен Маркус 3 0
6. Кнохе Робин 2 0
7. Гисельман Нико 2 0
8. Хюбнер Флориан 2 0
9. Ленц Кристофер 2 0
10. Бекер Шеральдо 2 0
11. Луте Андреас 1 0
12. Гогия Акакий 1 0
13. Фридрих Марвин 1 0
14. Бюльтер Мариус 1 0
15. Рюэрсон Юлиан 1 0
16. Шлоттербек Нико 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 7 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Вендт Оскар 3 0
4. Штиндль Ларс 3 0
5. Эмболо Брель 3 0
6. Бенсебаини Рами 3 0
7. Закария Денис 3 0
8. Херрманн Патрик 2 0
9. Лайнер Штефан 2 0
10. Крамер Кристоф 2 0
11. Гинтер Маттиас 2 0
12. Лазаро Валентино 2 0
13. Зоммер Янн 1 0
14. Плеа Алассан 1 0
15. Хофманн Йонас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Боруссия М 16.67% (6) 11.11% (4) 16.67% (6) 25% (9) 8.33% (3) 22.22% (8)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л Унион Берлин 2:2 Вольфсбург
Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария
Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Боруссия М: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Боруссия М 1:1 Унион Берлин Бундеслига Боруссия М 4:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 2:0 Боруссия М Бундеслига Унион Берлин 1:4 Боруссия М Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 14 3 2 57 - 26 45
2. РБ Лейпциг Заявка 19 11 5 3 32 - 17 38
3. Вольфсбург Заявка 19 9 8 2 30 - 19 35
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д Заявка 19 10 2 7 38 - 27 32
6. Байер Л Заявка 19 9 5 5 32 - 19 32
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин Заявка 19 7 8 4 34 - 24 29
9. Фрайбург Заявка 19 7 6 6 33 - 32 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Аугсбург Заявка 19 6 4 9 20 - 30 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 19 4 5 10 25 - 35 17
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 Заявка 19 1 5 13 15 - 49 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
8. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
9. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 147
Унион Берлин 10.2% (15)
X 21.1% (31)
Боруссия М 68.7% (101)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Боруссия М

Исход игры
Унион Берлин
10.2% (15)
Ничья
21.1% (31)
Боруссия М
68.7% (101)
Тотал 2.5
Больше
71.53% (103)
Меньше
28.47% (41)
Обе команды забьют
Да
88.19% (127)
Нет
11.81% (17)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
52.4% (77)
1:1 Ничья
16.3% (24)
2:1 Унион Берлин
6.1% (9)
1:3 Боруссия М
5.4% (8)
2:2 Ничья
4.8% (7)
0:1 Боруссия М
4.8% (7)
0:2 Боруссия М
3.4% (5)
1:0 Унион Берлин
2.7% (4)
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