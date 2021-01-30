Второй тайм

98' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Боруссия М пробьет пенальти!

97' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

97' Ингвартсен Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Гисельман Нико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

95' Бюльтер Мариус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Ингвартсен Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Тюрам Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Отличные скиллы показывает Плеа Алассан , обводя своих соперников

87' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Рюэрсон Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

76' Фридрих Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Штиндль Ларс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Игрок команды Унион Берлин нанес удар, но мяч был заблокирован

72' Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Шлоттербек Нико - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

70' Боруссия М вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Луте Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Луте Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Ингвартсен Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Нойхаус Флориан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

62' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Матч возобновлен

61' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

57' Луте Андреас взял и забрал мяч на выходе

55' Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Тюрам Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля