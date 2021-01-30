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  3. Германия
Боруссия Д
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Аугсбург
0'
0:1
10' Гол
Хан Андре
16'
35
Хитц
Mapвин
2
Морей
Матеу
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
6
Делани
Томас
19
Брандт
Юлиан
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
1
Гикевич
Рафал
36
Оксфорд
Рис
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
20
Калиджиури
Даниэль
33
Стробл
Тобиас
25
Груэсо
Карлос
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
7
Нидерлехнер
Флориан
23
Рихтер
Марко
Боруссия Д
4-2-3-1
Аугсбург
3-4-3

Ход матча

10'
0:1
Хан Андре

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 14 (1) 0.74
2. Джованни Рейна 3 0.16
3. Ройс Марко 3 0.16
4. Хуммельс Матс 3 0.16
5. Санчо Джедон 2 0.11
6. Геррейро Рафаэль 2 0.11
7. Аканджи Мануэль 2 0.11
8. Джан Эмре 1 0.05
9. Мёнье Тома 1 0.05
10. Брандт Юлиан 1 0.05
11. Азар Торган 1 0.05
12. Пасслак Феликс 1 0.05
13. Мукоко Юссуфа 1 0.05
14. Беллингхем Джуд 0 0
Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калиджиури Даниэль 4 0.21
2. Хан Андре 4 0.21
3. Варгас Рубен 3 0.16
4. Нидерлехнер Флориан 2 0.11
5. Рихтер Марко 2 0.11
6. Грегорич Михаэль 1 0.05
7. Иаго Лопес 1 0.05
8. Гоувелеув Джеффри 1 0.05
9. Удуохаи Феликс 1 0.05
10. Финнбогасон Альфред 0 0
11. Фрамбергер Рафаэль 0 0
12. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 5 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Хуммельс Матс 3 0
5. Аканджи Мануэль 2 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0
Аугсбург
# Игрок      
1. Гоувелеув Джеффри 5 0
2. Фрамбергер Рафаэль 3 1
3. Калиджиури Даниэль 4 0
4. Хедира Рани 4 0
5. Нидерлехнер Флориан 2 1
6. Рихтер Марко 2 1
7. Груэсо Карлос 3 0
8. Удуохаи Феликс 3 0
9. Стробл Тобиас 2 0
10. Гумни Роберт 2 0
11. Варгас Рубен 2 0
12. Грегорич Михаэль 1 0
13. Хан Андре 1 0
14. Иаго Лопес 1 0
15. Оксфорд Рис 1 0
16. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 2.86% (1) 5.71% (2) 11.43% (4) 25.71% (9) 28.57% (10) 25.71% (9)
 Аугсбург 0 5.56% (1) 22.22% (4) 22.22% (4) 0 50% (9)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт
Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Аугсбург 2:0 Боруссия Д Бундеслига Аугсбург 3:5 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 4:3 Аугсбург Бундеслига Боруссия Д 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Аугсбург 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига Аугсбург 0:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 5:1 Аугсбург Бундеслига Боруссия Д 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига Аугсбург 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Аугсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 19 13 4 2 53 - 25 43
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М 0:0 Заявка 19 8 8 3 35 - 28 32
6. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 19 7 10 2 35 - 27 31
7. Боруссия Д 0:1 Заявка 19 9 2 8 35 - 27 29
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 19 7 8 4 33 - 23 29
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Аугсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 19 6 5 8 28 - 30 23
13. Вердер 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 26 22
14. Герта 0:0 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
15. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
16. Кёльн Заявка 18 3 6 9 15 - 31 15
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 19 1 5 13 14 - 48 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария 0:0 Заявка 9 6 3 0 30 - 11 21
3. Боруссия М 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 20 - 11 17
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 3 6 0 14 - 10 15
9. Боруссия Д 0:1 Заявка 9 4 1 4 17 - 12 13
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14. Герта 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
17. Шальке 04 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Аугсбург 1:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
7. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
8. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
9. Боруссия М 0:0 Заявка 9 3 4 2 17 - 17 13
10. Вердер 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
15. Герта 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 13 10
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 9 0 3 6 6 - 29 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 17'
    Дальний выстрел Геррейро - рядом с левой девяткой.
  • Фол, нарушение
    16'
    Нидерлехнер заработал на себе штрафной на левом фланге в центре поля
  • 14'
    Иаго прострелил со свободного левого фланга, однако прямо на ногу игроку "шмелей".
  • 14'
    Практически нет сомнений, что "Боруссия" будет играть первым номером.
  • 13'
    Широко старается играть "Боруссия", но "Аугсбург" успешно отбивается.

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  • 12'
    Довольно неожиданный гол от "Аугсбурга". Это был первый момент гостей, а хозяева чуть раньше не реализовали 2 отличных шанса.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Андре Хан!
    Хан подобрал мяч в чужой штрафной после единоборства, сместился чуть правее 11-метровой отметки и без сопротивления расстрелял владения Хитца!
  • Опасный момент
    9'
    Красиво и быстро разыграли "шмели" комбинацию на левой стороне от чужих ворот, и завершающему удару Холанна не хватило точности.
  • Угловой
    8'
    Не смогли хозяева использовать угловой как источник угрозы для чужих ворот.
  • Опасный момент
    7'
    Опасно у ворот "Аугсбурга"! Ройс выводил Брандта проникающей передачей по правому полуфлангу, и вышедший из ворот Гикевич стал мячу заслоном, отправив его на угловой!
  • Опасный момент
    6'
    Санчо обыгрался с партнёром на левом фланге и смачно пальнул в дальний угол - правда, мимо створа.
  • 5'
    "Аугусбруг" перешёл на чужую половину, потерял мяч, вернул его себе, и затем снаряд ушёл за пределы поля от Калиджиури.
  • Угловой
    4'
    Делейни пробил по воротам гостей головой после подачи углового - Гикевич намертво поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Дортмундцы заработали штрафной на правом фланге.
  • 1'
    "Боруссия" владеет мячом на 1-й минуте вдали от чужих ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.70 11.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 7.10 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.90 12.50
  1.21 7.12 13.05

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.30 1.08 5.55 1.12 3.10 1.35 2.48 1.54 1.92 1.98 1.53 2.48 1.37 2.99 1.17 4.55 1.13 4.95 1.03 8.20
14.50 0.00 6.40 1.09 5.50 1.12 3.10 1.36 2.55 1.55 2.14 1.75 1.90 1.95 1.75 2.15 1.53 2.80 1.38 3.00 1.20 4.60 1.15 5.10 1.05 8.40 1.04 8.90 1.01 14.50
7.37 1.11 3.16 1.38 2.68 1.51 2.50 1.57 2.10 1.79 1.88 2.00 1.68 2.26 1.50 2.70 1.35 3.35 1.13 6.42
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.55 1.20 3.15 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.25 3.95
4.00 1.24 3.20 1.35 1.85 1.96 1.38 3.60 1.19 4.60
4.35 1.23 3.65 1.30 2.94 1.43 2.09 1.79 1.75 2.15 1.52 2.62 1.30 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.85 1.13 4.90 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.85
2.31 1.55 1.75 2.01 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.03
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Боруссия Д 0:1 Аугсбург онлайн

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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:1 Аугсбург

Исход игры
Боруссия Д
96.6% (140)
Ничья
2.1% (3)
Аугсбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
49.31% (71)
Нет
50.69% (73)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
37.9% (55)
2:1 Боруссия Д
24.8% (36)
3:1 Боруссия Д
17.9% (26)
3:0 Боруссия Д
7.6% (11)
1:0 Боруссия Д
2.8% (4)
4:1 Боруссия Д
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
4:0 Боруссия Д
1.4% (2)
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