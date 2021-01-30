Боруссия Д
0:1
Первый тайм: 16'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Аугсбург
0:1
10' ГолХан Андре
35
Хитц
Mapвин
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
36
Оксфорд
Рис
22
Иаго
Лопес
28
Хан
Андре
23
Рихтер
Марко
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edin Terzic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иаго ЛопесПолузащитник
-
28 Хан АндреНападающий
- Нападающий
-
23 Рихтер МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Коубек ТомашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Варгас РубенНападающий
-
41 Tim Civeja
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|14 (1)
|0.74
|2.
|Джованни Рейна
|3
|0.16
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.16
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0.16
|5.
|Санчо Джедон
|2
|0.11
|6.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.11
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.11
|8.
|Джан Эмре
|1
|0.05
|9.
|Мёнье Тома
|1
|0.05
|10.
|Брандт Юлиан
|1
|0.05
|11.
|Азар Торган
|1
|0.05
|12.
|Пасслак Феликс
|1
|0.05
|13.
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.05
|14.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0.21
|2.
|Хан Андре
|4
|0.21
|3.
|Варгас Рубен
|3
|0.16
|4.
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0.11
|5.
|Рихтер Марко
|2
|0.11
|6.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.05
|7.
|Иаго Лопес
|1
|0.05
|8.
|Гоувелеув Джеффри
|1
|0.05
|9.
|Удуохаи Феликс
|1
|0.05
|10.
|Финнбогасон Альфред
|0
|0
|11.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|12.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|5
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Ройс Марко
|1
|0
|8.
|Мёнье Тома
|1
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|2.
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|1
|3.
|Калиджиури Даниэль
|4
|0
|4.
|Хедира Рани
|4
|0
|5.
|Нидерлехнер Флориан
|2
|1
|6.
|Рихтер Марко
|2
|1
|7.
|Груэсо Карлос
|3
|0
|8.
|Удуохаи Феликс
|3
|0
|9.
|Стробл Тобиас
|2
|0
|10.
|Гумни Роберт
|2
|0
|11.
|Варгас Рубен
|2
|0
|12.
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|13.
|Хан Андре
|1
|0
|14.
|Иаго Лопес
|1
|0
|15.
|Оксфорд Рис
|1
|0
|16.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|2.86% (1)
|5.71% (2)
|11.43% (4)
|25.71% (9)
|28.57% (10)
|25.71% (9)
|Аугсбург
|0
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|0
|50% (9)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д
Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Зенит Боруссия Д 3:0 Шальке 04
Аугсбург Последние 20 матчей: +6 =5 -9Аугсбург 2:1 Унион Берлин Аугсбург 0:1 Бавария Вердер 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:4 Штуттгарт
Кёльн 0:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Арминия 0:1 Аугсбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Боруссия М 1:1 Аугсбург Аугсбург 0:3 Герта Аугсбург 3:1 Майнц Байер Л 3:1 Аугсбург Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг Хайденхайм 1:1 Аугсбург Вольфсбург 0:0 Аугсбург Аугсбург 2:0 Боруссия Д Унион Берлин 1:3 Аугсбург
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Боруссия Д 4:3 Аугсбург Бундеслига Боруссия Д 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Аугсбург 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига Аугсбург 0:2 Боруссия Д Кубок Боруссия Д 5:1 Аугсбург Бундеслига Боруссия Д 0:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 2:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 2:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:2 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:3 Боруссия Д Бундеслига Аугсбург 0:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Аугсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|53 - 25
|43
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|35 - 28
|32
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|19
|7
|10
|2
|35 - 27
|31
|7.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|19
|9
|2
|8
|35 - 27
|29
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|33 - 23
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 26
|22
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 31
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 48
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|30 - 11
|21
|3.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 11
|17
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|7.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|14 - 10
|15
|9.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 17
|13
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 13
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 29
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Аугсбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аугсбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Аугсбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:1 Аугсбург
Исход игры
Боруссия Д
96.6% (140)
Ничья
2.1% (3)
Аугсбург
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (84)
Меньше
41.67% (60)
Обе команды забьют
Да
49.31% (71)
Нет
50.69% (73)
Популярный счёт
2:0 Боруссия Д
37.9% (55)
2:1 Боруссия Д
24.8% (36)
3:1 Боруссия Д
17.9% (26)
3:0 Боруссия Д
7.6% (11)
1:0 Боруссия Д
2.8% (4)
4:1 Боруссия Д
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
4:0 Боруссия Д
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!