Практически нет сомнений, что "Боруссия" будет играть первым номером.

Иаго прострелил со свободного левого фланга, однако прямо на ногу игроку "шмелей".

Нидерлехнер заработал на себе штрафной на левом фланге в центре поля

Дальний выстрел Геррейро - рядом с левой девяткой.

12' Довольно неожиданный гол от "Аугсбурга". Это был первый момент гостей, а хозяева чуть раньше не реализовали 2 отличных шанса.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1! Андре Хан!

Хан подобрал мяч в чужой штрафной после единоборства, сместился чуть правее 11-метровой отметки и без сопротивления расстрелял владения Хитца!

9' Красиво и быстро разыграли "шмели" комбинацию на левой стороне от чужих ворот, и завершающему удару Холанна не хватило точности.

8' Не смогли хозяева использовать угловой как источник угрозы для чужих ворот.

7' Опасно у ворот "Аугсбурга"! Ройс выводил Брандта проникающей передачей по правому полуфлангу, и вышедший из ворот Гикевич стал мячу заслоном, отправив его на угловой!

6' Санчо обыгрался с партнёром на левом фланге и смачно пальнул в дальний угол - правда, мимо створа.

5' "Аугусбруг" перешёл на чужую половину, потерял мяч, вернул его себе, и затем снаряд ушёл за пределы поля от Калиджиури.

4' Делейни пробил по воротам гостей головой после подачи углового - Гикевич намертво поймал мяч.

2' Дортмундцы заработали штрафной на правом фланге.

1' "Боруссия" владеет мячом на 1-й минуте вдали от чужих ворот.