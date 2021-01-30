Айнтрахт Фр
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Deutsche Bank Park
Герта
35
Тута
27
Баркок
Аймен
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
22
Ярстейн
Руне
32
Нец
Лука
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|14 (5)
|0.74
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.21
|3.
|Йович Лука
|3
|0.16
|4.
|Камада Даити
|2
|0.11
|5.
|Баркок Аймен
|2
|0.11
|6.
|Юнес Амин
|2
|0.11
|7.
|Костич Филип
|1
|0.05
|8.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.05
|9.
|Абрахам Давид
|1
|0.05
|10.
|Роде Себастьян
|1
|0.05
|11.
|Соу Джибриль
|0
|0
|12.
|Цубер Стивен
|0
|0
|13.
|Хинтереггер Мартин
|0
|0
|14.
|Дурм Эрик
|0
|0
|15.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.32
|2.
|Кордоба Джон
|5
|0.26
|3.
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.21
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.16
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.11
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.11
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.05
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|11.
|Леки Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Баркок Аймен
|5
|0
|4.
|Хасебе Макото
|4
|0
|5.
|Соу Джибриль
|4
|0
|6.
|Н'Дика Эван
|4
|0
|7.
|Дост Бас
|3
|0
|8.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|9.
|Юнес Амин
|2
|0
|10.
|Камада Даити
|2
|0
|11.
|Тута
|1
|0
|12.
|Цубер Стивен
|1
|0
|13.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|14.
|Костич Филип
|1
|0
|15.
|Кор Доминик
|1
|0
|16.
|Дурм Эрик
|1
|0
|17.
|Йович Лука
|1
|0
|18.
|Туре Альмами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|6
|0
|2.
|Пекарик Петер
|3
|0
|3.
|Тусар Люка
|3
|0
|4.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|5.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|6.
|Кордоба Джон
|2
|0
|7.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|8.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|9.
|Боята Дедрик
|1
|0
|10.
|Дарида Владимир
|1
|0
|11.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|12.
|Штарк Никлас
|1
|0
|13.
|Лукебакио Доди
|1
|0
|14.
|Торунарига Джордан
|1
|0
|15.
|Альдерете Омар
|1
|0
|16.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|6.45% (2)
|29.03% (9)
|19.35% (6)
|3.23% (1)
|32.26% (10)
|9.68% (3)
|Герта
|8.7% (2)
|0
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =9 -4Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта
Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Герта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Айнтрахт Фр 0:0 Герта Бундеслига Герта 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Герта Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:4 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Герта Бундеслига Герта 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Герта Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|53 - 25
|43
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|35 - 28
|32
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|19
|7
|10
|2
|35 - 27
|31
|7.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|19
|9
|2
|8
|35 - 27
|29
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|33 - 23
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|20 - 27
|25
|11.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|12.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 26
|22
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 31
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 48
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|30 - 11
|21
|3.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 11
|17
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|7.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|14 - 10
|15
|9.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 12
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|0:1 Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Аугсбург
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|9.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 17
|13
|10.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|12.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 13
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 29
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:0 Герта
Исход игры
Айнтрахт Фр
85.4% (123)
Ничья
10.4% (15)
Герта
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
73.43% (105)
Меньше
26.57% (38)
Обе команды забьют
Да
79.72% (114)
Нет
20.28% (29)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52.8% (76)
3:1 Айнтрахт Фр
9.7% (14)
2:0 Айнтрахт Фр
9% (13)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (12)
1:2 Герта
3.5% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
3:0 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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