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  2. Матчи
  3. Германия
Айнтрахт Фр
3:1
Конец матча

Стадион:
Герта
0'
35' Желтая карточка
Тута
37' Желтая карточка
Тусар Люка
59' Желтая карточка
Торунарига Джордан
0:1
66' Гол
Пёнтек Кшиштоф
1:1
68' Гол
Андре Силва
2:1
85' Гол
Хинтереггер Мартин
88' Желтая карточка
Пёнтек Кшиштоф
90' Желтая карточка
Кунья Матеус
3:1
90' Пенальти
Андре Силва
90'+6
1
Трапп
Кевин
35
Тута
13
Хинтереггер
Мартин
2
Н'Дика
Эван
27
Баркок
Аймен
8
Соу
Джибриль
20
Хасебе
Макото
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
22
Ярстейн
Руне
13
Клюнтер
Лукас
5
Штарк
Никлас
25
Торунарига
Джордан
32
Нец
Лука
8
Гендузи
Маттео
18
Аскасибар
Сантьяго
29
Тусар
Люка
11
Лукебакио
Доди
9
Пёнтек
Кшиштоф
10
Кунья
Матеус
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Герта
4-3-3

Ход матча

35'
Тута
 
37'
 
Тусар Люка
46'
 
Миттельштедт Максимилиан
Нец Лука
59'
 
Торунарига Джордан
61'
Йович Лука
Баркок Аймен
 
61'
Туре Альмами
Юнес Амин
 
66'
0:1
Пёнтек Кшиштоф
(Кунья Матеус)
68'
Андре Силва
(Костич Филип)
1:1
76'
Роде Себастьян
Хасебе Макото
 
77'
 
Леки Мэттью
Лукебакио Доди
82'
Хрустиц Айдин
Камада Даити
 
85'
Хинтереггер Мартин
(Туре Альмами)
2:1
88'
 
Пёнтек Кшиштоф
89'
 
Нганкам Жессик
Гендузи Маттео
89'
 
Дарида Владимир
Аскасибар Сантьяго
89'
 
Лёвен Эдуард
Тусар Люка
90'
 
Кунья Матеус
90'
Андре Силва
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 16 (6) 0.84
2. Дост Бас 4 (1) 0.21
3. Йович Лука 3 0.16
4. Камада Даити 2 0.11
5. Баркок Аймен 2 0.11
6. Юнес Амин 2 0.11
7. Костич Филип 1 0.05
8. Хинтереггер Мартин 1 0.05
9. Ильзанкер Штефан 1 0.05
10. Абрахам Давид 1 0.05
11. Роде Себастьян 1 0.05
12. Соу Джибриль 0 0
13. Цубер Стивен 0 0
14. Дурм Эрик 0 0
15. Туре Альмами 0 0
16. Н'Дика Эван 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кунья Матеус 6 (2) 0.32
2. Пёнтек Кшиштоф 5 0.26
3. Кордоба Джон 5 0.26
4. Лукебакио Доди 3 0.16
5. Пекарик Петер 2 0.11
6. Гендузи Маттео 2 0.11
7. Нганкам Жессик 1 0.05
8. Дарида Владимир 0 0
9. Дилросун Джавайро 0 0
10. Миттельштедт Максимилиан 0 0
11. Леки Мэттью 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Абрахам Давид 4 1
2. Роде Себастьян 5 0
3. Баркок Аймен 5 0
4. Хасебе Макото 4 0
5. Соу Джибриль 4 0
6. Н'Дика Эван 4 0
7. Дост Бас 3 0
8. Ильзанкер Штефан 3 0
9. Тута 2 0
10. Юнес Амин 2 0
11. Камада Даити 2 0
12. Цубер Стивен 1 0
13. Хинтереггер Мартин 1 0
14. Костич Филип 1 0
15. Кор Доминик 1 0
16. Дурм Эрик 1 0
17. Йович Лука 1 0
18. Туре Альмами 1 0
Герта
# Игрок      
1. Кунья Матеус 7 0
2. Тусар Люка 4 0
3. Пекарик Петер 3 0
4. Пёнтек Кшиштоф 3 0
5. Гендузи Маттео 3 0
6. Зефёйк Дейовайсио 1 1
7. Кордоба Джон 2 0
8. Миттельштедт Максимилиан 2 0
9. Торунарига Джордан 2 0
10. Боята Дедрик 1 0
11. Дарида Владимир 1 0
12. Платтенхардт Марвин 1 0
13. Штарк Никлас 1 0
14. Лукебакио Доди 1 0
15. Альдерете Омар 1 0
16. Нганкам Жессик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 5.88% (2) 26.47% (9) 17.65% (6) 2.94% (1) 32.35% (11) 14.71% (5)
 Герта 8.33% (2) 0 25% (6) 25% (6) 16.67% (4) 25% (6)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта
Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Герта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига
Айнтрахт Фр 0:0 Герта Бундеслига Герта 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Герта Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:4 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Герта Бундеслига Герта 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Герта Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 14 3 2 57 - 26 45
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
4. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
5. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
6. Боруссия Д Заявка 19 10 2 7 38 - 27 32
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин Заявка 19 7 8 4 34 - 24 29
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Аугсбург Заявка 19 6 4 9 20 - 30 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
15. Герта Заявка 19 4 5 10 25 - 35 17
16. Кёльн Заявка 18 3 6 9 15 - 31 15
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 Заявка 19 1 5 13 15 - 49 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
2. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
8. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
9. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
17. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
13. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 85.4% (123)
X 10.4% (15)
Герта 4.2% (6)
Все прогнозы
1.78 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 3.88 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.20 92.00
  2.83 1.85 6.89

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 10.75 1.01 4.70 1.17 3.64 1.28 2.34 1.67 1.83 1.97 1.53 2.43 1.26 3.54 1.19 4.20 1.06 6.80 1.05 7.50
4.44 1.20 3.25 1.33 3.15 1.35 2.00 1.80 1.42 2.85 2.17 1.74 1.12 6.10 1.22 4.20 1.01 15.00 1.01 15.00 1.06 8.40 1.07 8.80 1.01 13.50
3.18 1.38 2.21 1.71 1.83 2.05 1.58 2.46 1.33 3.42 1.65 2.31 2.09 1.79 1.72 2.19 1.35 3.30 1.53 2.58 1.58 2.51 1.22 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.58 2.38 1.23 4.20 1.16 5.55
1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.01 15.00 1.01 15.00
1.56 2.51 1.33 3.48 1.10 7.74 1.56 2.51 1.40 3.05 1.42 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.32 1.33 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52
3.40 1.29 1.99 1.76 1.48 2.50 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.10
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
2.75 1.37
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 3:1 Герта онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Герта

Исход игры
Айнтрахт Фр
85.4% (123)
Ничья
10.4% (15)
Герта
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
73.43% (105)
Меньше
26.57% (38)
Обе команды забьют
Да
79.72% (114)
Нет
20.28% (29)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52.8% (76)
3:1 Айнтрахт Фр
9.7% (14)
2:0 Айнтрахт Фр
9% (13)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (12)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:2 Герта
3.5% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
3:0 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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