Айнтрахт Фр
3:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park
Герта
35' Желтая карточкаТута
37' Желтая карточкаТусар Люка
59' Желтая карточкаТорунарига Джордан
0:1
66' ГолПёнтек Кшиштоф
1:1
68' ГолАндре Силва
2:1
85' ГолХинтереггер Мартин
88' Желтая карточкаПёнтек Кшиштоф
90' Желтая карточкаКунья Матеус
3:1
90' ПенальтиАндре Силва
35
Тута
27
Баркок
Аймен
10
Костич
Филип
15
Камада
Даити
32
Юнес
Амин
33
Андре
Силва
22
Ярстейн
Руне
32
Нец
Лука
29
Тусар
Люка
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
32 Юнес АминПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Ярстейн РунеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нец ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кунья МатеусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
35'
37'
66'
0:1
68'
1:1
85'
88'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|16 (6)
|0.84
|2.
|Дост Бас
|4 (1)
|0.21
|3.
|Йович Лука
|3
|0.16
|4.
|Камада Даити
|2
|0.11
|5.
|Баркок Аймен
|2
|0.11
|6.
|Юнес Амин
|2
|0.11
|7.
|Костич Филип
|1
|0.05
|8.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.05
|9.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0.05
|10.
|Абрахам Давид
|1
|0.05
|11.
|Роде Себастьян
|1
|0.05
|12.
|Соу Джибриль
|0
|0
|13.
|Цубер Стивен
|0
|0
|14.
|Дурм Эрик
|0
|0
|15.
|Туре Альмами
|0
|0
|16.
|Н'Дика Эван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кунья Матеус
|6 (2)
|0.32
|2.
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|0.26
|3.
|Кордоба Джон
|5
|0.26
|4.
|Лукебакио Доди
|3
|0.16
|5.
|Пекарик Петер
|2
|0.11
|6.
|Гендузи Маттео
|2
|0.11
|7.
|Нганкам Жессик
|1
|0.05
|8.
|Дарида Владимир
|0
|0
|9.
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|11.
|Леки Мэттью
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абрахам Давид
|4
|1
|2.
|Роде Себастьян
|5
|0
|3.
|Баркок Аймен
|5
|0
|4.
|Хасебе Макото
|4
|0
|5.
|Соу Джибриль
|4
|0
|6.
|Н'Дика Эван
|4
|0
|7.
|Дост Бас
|3
|0
|8.
|Ильзанкер Штефан
|3
|0
|9.
|Тута
|2
|0
|10.
|Юнес Амин
|2
|0
|11.
|Камада Даити
|2
|0
|12.
|Цубер Стивен
|1
|0
|13.
|Хинтереггер Мартин
|1
|0
|14.
|Костич Филип
|1
|0
|15.
|Кор Доминик
|1
|0
|16.
|Дурм Эрик
|1
|0
|17.
|Йович Лука
|1
|0
|18.
|Туре Альмами
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кунья Матеус
|7
|0
|2.
|Тусар Люка
|4
|0
|3.
|Пекарик Петер
|3
|0
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|3
|0
|6.
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|1
|7.
|Кордоба Джон
|2
|0
|8.
|Миттельштедт Максимилиан
|2
|0
|9.
|Торунарига Джордан
|2
|0
|10.
|Боята Дедрик
|1
|0
|11.
|Дарида Владимир
|1
|0
|12.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|13.
|Штарк Никлас
|1
|0
|14.
|Лукебакио Доди
|1
|0
|15.
|Альдерете Омар
|1
|0
|16.
|Нганкам Жессик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|5.88% (2)
|26.47% (9)
|17.65% (6)
|2.94% (1)
|32.35% (11)
|14.71% (5)
|Герта
|8.33% (2)
|0
|25% (6)
|25% (6)
|16.67% (4)
|25% (6)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +7 =9 -4Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Аугсбург 0:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Вольфсбург 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:3 Вюрцбург Кикерс Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Герта Последние 20 матчей: +4 =5 -11Герта 1:4 Вердер Герта 0:3 Хоффенхайм Кёльн 0:0 Герта Арминия 1:0 Герта
Герта 3:0 Шальке 04 Фрайбург 4:1 Герта Герта 0:0 Майнц Боруссия М 1:1 Герта Герта 3:1 Унион Берлин Байер Л 0:0 Герта Герта 2:5 Боруссия Д Аугсбург 0:3 Герта Герта 1:1 Вольфсбург РБ Лейпциг 2:1 Герта Герта 0:2 Штуттгарт Бавария 4:3 Герта Герта 1:3 Айнтрахт Фр Вердер 1:4 Герта Айнтрахт Бр 5:4 Герта Гамбург 2:0 Герта
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Герта: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Айнтрахт Фр 0:0 Герта Бундеслига Герта 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:3 Герта Бундеслига Герта 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:3 Герта Бундеслига Герта 2:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:1 Герта Бундеслига Герта 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:4 Герта Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Герта Бундеслига Герта 6:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 2:2 Герта Бундеслига Герта 1:3 Айнтрахт Фр Бундеслига Герта 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Герта Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|57 - 26
|45
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|4.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|38 - 27
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|34 - 24
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 30
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 35
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 31
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 49
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Фр» – «Герта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Фр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Герта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Фр» – «Герта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Герта
Исход игры
Айнтрахт Фр
85.4% (123)
Ничья
10.4% (15)
Герта
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
73.43% (105)
Меньше
26.57% (38)
Обе команды забьют
Да
79.72% (114)
Нет
20.28% (29)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
52.8% (76)
3:1 Айнтрахт Фр
9.7% (14)
2:0 Айнтрахт Фр
9% (13)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (12)
1:1 Ничья
8.3% (12)
1:2 Герта
3.5% (5)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
3:0 Айнтрахт Фр
2.1% (3)
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