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  2. Матчи
  3. Германия
Вердер
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Шальке 04
0' 16'
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
10
Биттенкорт
Леонардо
35
Эггештайн
Максимилиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
17
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
19
Сарджент
Джош
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
20
Колашинац
Сеад
6
Маскарель
Омар
17
Стамбули
Бенжамен
28
Шёпф
Алессандро
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
Вердер
3-5-2
Шальке 04
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.21
2. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.21
3. Зельке Дейви 3 (1) 0.16
4. Эггештайн Максимилиан 2 0.11
5. Сарджент Джош 2 0.11
6. Топрак Омер 2 0.11
7. Мёхвальд Кевин 2 0.11
8. Гебреселассие Теодор 1 0.05
9. Агу Феликс 1 0.05
10. Eren Dinkci 1 0.05
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Юя Осако 0 0
13. Гросс Кристиан 0 0
14. Шмид Романо 0 0
15. Чон Тахит 0 0
16. Мбом Жан-Мануэль 0 0
17. Вольтемаде Ник 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.26
2. Ют Марк 2 0.11
3. Раман Бенито 2 0.11
4. Арит Амин 1 0.05
5. Пасьенса Гонсало 1 0.05
6. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
7. Тиау Малик 1 0.05
8. Сердар Суат 0 0
9. Ощипка Бастиан 0 0
10. Стамбули Бенжамен 0 0
11. Маскарель Омар 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Зельке Дейви 4 0
5. Юя Осако 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Сарджент Джош 3 0
8. Мёхвальд Кевин 1 1
9. Биттенкорт Леонардо 2 0
10. Павленка Иржи 2 0
11. Фридль Марко 2 0
12. Гебреселассие Теодор 1 0
13. Классен Дэви 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Ют Марк 4 0
3. Сане Салиф 4 0
4. Стамбули Бенжамен 3 0
5. Маскарель Омар 3 0
6. Настасич Матия 2 0
7. Скрибски Стивен 2 0
8. Раман Бенито 2 0
9. Пасьенса Гонсало 2 0
10. Сердар Суат 2 0
11. Арит Амин 2 0
12. Бурджеллаб Нассим 2 0
13. Хопп Мэттью 2 0
14. Ферман Ральф 1 0
15. Ибишевич Ведад 1 0
16. Ощипка Бастиан 1 0
17. Бенталеб Набиль 1 0
18. Мендиль Хамза 1 0
19. Людевиг Килиан 1 0
20. Кутуджу Ахмед 1 0
21. Тиау Малик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 13.64% (3) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4) 4.55% (1) 27.27% (6)
 Шальке 04 0 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер
Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер

Последние игры между собой

Вердер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Шальке 04 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Кубок
Вердер 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 19 13 4 2 53 - 25 43
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М 0:0 Заявка 19 8 8 3 35 - 28 32
6. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 19 7 10 2 35 - 27 31
7. Боруссия Д 0:1 Заявка 19 9 2 8 35 - 27 29
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 19 7 8 4 33 - 23 29
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Аугсбург 1:0 Заявка 19 7 4 8 20 - 27 25
11. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
12. Хоффенхайм 0:0 Заявка 19 6 5 8 28 - 30 23
13. Вердер 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 26 22
14. Герта 0:0 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
15. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
16. Кёльн Заявка 18 3 6 9 15 - 31 15
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 19 1 5 13 14 - 48 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария 0:0 Заявка 9 6 3 0 30 - 11 21
3. Боруссия М 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 20 - 11 17
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 3 6 0 14 - 10 15
9. Боруссия Д 0:1 Заявка 9 4 1 4 17 - 12 13
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14. Герта 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
17. Шальке 04 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д 0:1 Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Аугсбург 1:0 Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
7. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
8. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
9. Боруссия М 0:0 Заявка 9 3 4 2 17 - 17 13
10. Вердер 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
12. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
15. Герта 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 13 10
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 9 0 3 6 6 - 29 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Вердер 83.2% (119)
X 9.8% (14)
Шальке 04 7% (10)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Шальке 04
2.20
3.52
3.62
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.50 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.52 3.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.35 3.55
  2.20 3.37 3.46

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.05 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
9.00 1.05 7.20 1.09 3.25 1.33 2.45 1.55 2.18 1.73 1.77 2.04 1.74 2.20 1.40 2.90 1.28 3.60 1.12 6.10 1.09 7.20 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
3.53 1.33 2.74 1.48 2.34 1.64 1.94 1.94 1.71 2.21 1.53 2.61 1.47 2.85 1.32 3.58 1.11 7.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.88 1.92 1.41 2.91 1.13 6.15 1.09 7.50
2.70 1.45 1.75 2.05 1.35 3.15 1.09 7.20 1.07 8.40
2.54 1.55 2.08 1.80 1.61 2.40 1.40 3.08 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 5.00
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 2.02
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.29
Где смотреть матч Вердер 0:0 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Вердер 0:0 Шальке 04

Исход игры
Вердер
83.2% (119)
Ничья
9.8% (14)
Шальке 04
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Вердер
42.7% (61)
1:0 Вердер
18.2% (26)
2:0 Вердер
13.3% (19)
3:1 Вердер
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:2 Шальке 04
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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