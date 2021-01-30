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  3. Германия
Вердер
1:1
Конец матча

Стадион:
Шальке 04
0'
0:1
38' Гол
Маскарель Омар
63' Желтая карточка
Стамбули Бенжамен
66' Желтая карточка
Ферман Ральф
1:1
77' Гол
Мёхвальд Кевин
88' Желтая карточка
Хунтелаар Клаас-Ян
90' Желтая карточка
Тиау Малик
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Эггештайн Максимилиан
90'+6
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
23
Гебреселассие
Теодор
10
Биттенкорт
Леонардо
35
Эггештайн
Максимилиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
17
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
19
Сарджент
Джош
1
Ферман
Ральф
31
Беккер
Тимо
4
Кабак
Озан
5
Настасич
Матия
20
Колашинац
Сеад
6
Маскарель
Омар
17
Стамбули
Бенжамен
28
Шёпф
Алессандро
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
Вердер
3-5-2
Шальке 04
4-2-3-1

Ход матча

38'
0:1
Маскарель Омар
(Арит Амин)
46'
Аугустинссон Людвиг
Агу Феликс
 
46'
Мёхвальд Кевин
Мбом Жан-Мануэль
 
46'
Рашица Милот
Шмид Романо
 
46'
 
Бурджеллаб Нассим
Шёпф Алессандро
61'
Юя Осако
Сарджент Джош
 
63'
 
Стамбули Бенжамен
66'
 
Ферман Ральф
70'
 
Виллиам Фуртадо
Арит Амин
77'
Мёхвальд Кевин
(Рашица Милот)
1:1
80'
 
Тиау Малик
Маскарель Омар
80'
 
Хунтелаар Клаас-Ян
Хопп Мэттью
88'
 
Хунтелаар Клаас-Ян
90'
Мойсандер Никлас
Топрак Омер
 
90'
 
Тиау Малик
90'
Эггештайн Максимилиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 20
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Биттенкорт Леонардо 4 (1) 0.21
2. Фуллкруг Никлас 4 (2) 0.21
3. Мёхвальд Кевин 3 0.16
4. Зельке Дейви 3 (1) 0.16
5. Эггештайн Максимилиан 2 0.11
6. Сарджент Джош 2 0.11
7. Топрак Омер 2 0.11
8. Гебреселассие Теодор 1 0.05
9. Агу Феликс 1 0.05
10. Eren Dinkci 1 0.05
11. Аугустинссон Людвиг 0 0
12. Юя Осако 0 0
13. Гросс Кристиан 0 0
14. Рашица Милот 0 0
15. Шмид Романо 0 0
16. Чон Тахит 0 0
17. Мбом Жан-Мануэль 0 0
18. Вольтемаде Ник 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.26
2. Ют Марк 2 0.11
3. Раман Бенито 2 0.11
4. Арит Амин 1 0.05
5. Маскарель Омар 1 0.05
6. Пасьенса Гонсало 1 0.05
7. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
8. Тиау Малик 1 0.05
9. Сердар Суат 0 0
10. Ощипка Бастиан 0 0
11. Стамбули Бенжамен 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Мбом Жан-Мануэль 7 0
2. Гросс Кристиан 4 0
3. Аугустинссон Людвиг 4 0
4. Зельке Дейви 4 0
5. Юя Осако 3 0
6. Эггештайн Максимилиан 3 0
7. Сарджент Джош 3 0
8. Мёхвальд Кевин 1 1
9. Биттенкорт Леонардо 2 0
10. Павленка Иржи 2 0
11. Фридль Марко 2 0
12. Гебреселассие Теодор 1 0
13. Классен Дэви 1 0
14. Шмид Романо 1 0
15. Чон Тахит 1 0
16. Вольтемаде Ник 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 3 0
6. Ферман Ральф 2 0
7. Настасич Матия 2 0
8. Скрибски Стивен 2 0
9. Раман Бенито 2 0
10. Пасьенса Гонсало 2 0
11. Сердар Суат 2 0
12. Арит Амин 2 0
13. Бурджеллаб Нассим 2 0
14. Тиау Малик 2 0
15. Хопп Мэттью 2 0
16. Ибишевич Ведад 1 0
17. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
18. Ощипка Бастиан 1 0
19. Бенталеб Набиль 1 0
20. Мендиль Хамза 1 0
21. Людевиг Килиан 1 0
22. Кутуджу Ахмед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 13.04% (3) 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 4.35% (1) 30.43% (7)
 Шальке 04 0 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер
Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер

Последние игры между собой

Вердер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Шальке 04 0:1 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Кубок
Вердер 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 14 3 2 57 - 26 45
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
4. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
5. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
6. Боруссия Д Заявка 19 10 2 7 38 - 27 32
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин Заявка 19 7 8 4 34 - 24 29
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Аугсбург Заявка 19 6 4 9 20 - 30 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
15. Герта Заявка 19 4 5 10 25 - 35 17
16. Кёльн Заявка 18 3 6 9 15 - 31 15
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 Заявка 19 1 5 13 15 - 49 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
2. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
8. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
9. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
17. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
13. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
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Прогнозы 143
Вердер 83.2% (119)
X 9.8% (14)
Шальке 04 7% (10)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 3.52 3.62
Бонус: 5 000 ₽ 13.00 1.18 12.00
  15.77 3.91 1.38

Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.56 1.51 1.86 2.05 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
5.10 1.16 3.90 1.25 2.27 1.62 1.44 2.75 2.18 1.73 1.19 4.60 1.74 2.20 1.04 10.00 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
3.55 1.32 2.35 1.64 2.00 1.88 1.64 2.35 1.28 3.85 1.78 2.11 1.55 2.56 1.37 3.25 1.47 2.85 1.32 3.58 1.11 7.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.88 1.92 1.41 2.91 1.13 6.15 1.09 7.50
1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 1.09 7.20 1.07 8.40
1.40 3.06 1.22 4.48 1.61 2.40 1.40 3.08 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.21 1.26 3.85 1.18 5.00
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.29
Где смотреть матч Вердер 1:1 Шальке 04 онлайн

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Прогнозы на матч Вердер 1:1 Шальке 04

Исход игры
Вердер
83.2% (119)
Ничья
9.8% (14)
Шальке 04
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Вердер
42.7% (61)
1:0 Вердер
18.2% (26)
2:0 Вердер
13.3% (19)
3:1 Вердер
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:2 Шальке 04
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
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