Вердер
1:1
Конец матча
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Шальке 04
0:1
38' ГолМаскарель Омар
63' Желтая карточкаСтамбули Бенжамен
66' Желтая карточкаФерман Ральф
1:1
77' ГолМёхвальд Кевин
88' Желтая карточкаХунтелаар Клаас-Ян
90' Желтая карточкаТиау Малик
90' Undefined phrase: football_event_Эггештайн Максимилиан
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
17
Агу
Феликс
20
Шмид
Романо
31
Беккер
Тимо
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Агу ФеликсПолузащитник
-
20 Шмид РоманоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Груев ИлияПолузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Чон ТахитНападающий
-
43 Eren Dinkci
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
38'
0:1
66'
77'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
6 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 20
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Биттенкорт Леонардо
|4 (1)
|0.21
|2.
|Фуллкруг Никлас
|4 (2)
|0.21
|3.
|Мёхвальд Кевин
|3
|0.16
|4.
|Зельке Дейви
|3 (1)
|0.16
|5.
|Эггештайн Максимилиан
|2
|0.11
|6.
|Сарджент Джош
|2
|0.11
|7.
|Топрак Омер
|2
|0.11
|8.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0.05
|9.
|Агу Феликс
|1
|0.05
|10.
|Eren Dinkci
|1
|0.05
|11.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|12.
|Юя Осако
|0
|0
|13.
|Гросс Кристиан
|0
|0
|14.
|Рашица Милот
|0
|0
|15.
|Шмид Романо
|0
|0
|16.
|Чон Тахит
|0
|0
|17.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|18.
|Вольтемаде Ник
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.26
|2.
|Ют Марк
|2
|0.11
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.11
|4.
|Арит Амин
|1
|0.05
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0.05
|6.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.05
|7.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.05
|8.
|Тиау Малик
|1
|0.05
|9.
|Сердар Суат
|0
|0
|10.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|11.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мбом Жан-Мануэль
|7
|0
|2.
|Гросс Кристиан
|4
|0
|3.
|Аугустинссон Людвиг
|4
|0
|4.
|Зельке Дейви
|4
|0
|5.
|Юя Осако
|3
|0
|6.
|Эггештайн Максимилиан
|3
|0
|7.
|Сарджент Джош
|3
|0
|8.
|Мёхвальд Кевин
|1
|1
|9.
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0
|10.
|Павленка Иржи
|2
|0
|11.
|Фридль Марко
|2
|0
|12.
|Гебреселассие Теодор
|1
|0
|13.
|Классен Дэви
|1
|0
|14.
|Шмид Романо
|1
|0
|15.
|Чон Тахит
|1
|0
|16.
|Вольтемаде Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|3.
|Ют Марк
|4
|0
|4.
|Сане Салиф
|4
|0
|5.
|Маскарель Омар
|3
|0
|6.
|Ферман Ральф
|2
|0
|7.
|Настасич Матия
|2
|0
|8.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|9.
|Раман Бенито
|2
|0
|10.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|11.
|Сердар Суат
|2
|0
|12.
|Арит Амин
|2
|0
|13.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|14.
|Тиау Малик
|2
|0
|15.
|Хопп Мэттью
|2
|0
|16.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|17.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0
|18.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|19.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|20.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|21.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|22.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|Шальке 04
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: +7 =6 -7Герта 1:4 Вердер Боруссия М 1:0 Вердер Вердер 2:0 Аугсбург Байер Л 1:1 Вердер
Вердер 0:2 Унион Берлин Ганновер 96 0:3 Вердер Майнц 0:1 Вердер Вердер 1:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:0 Вердер Вердер 1:2 Штуттгарт Вольфсбург 5:3 Вердер Бавария 1:1 Вердер Вердер 2:4 Санкт-Паули Вердер 1:1 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Вердер Вердер 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:1 Вердер Вердер 4:1 Санкт-Паули Вердер 1:0 Арминия Шальке 04 1:3 Вердер
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =4 -12Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:3 Вердер
Последние игры между собой
Вердер: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Шальке 04: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Вердер 4:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:2 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:2 Вердер Бундеслига Вердер 1:2 Шальке 04 Бундеслига Вердер 3:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Шальке 04 1:3 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:3 Шальке 04 Бундеслига Вердер 1:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 3:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:1 Вердер Бундеслига Вердер 2:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 5:0 Вердер Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|19
|14
|3
|2
|57 - 26
|45
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|4.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|38 - 27
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|19
|7
|8
|4
|34 - 24
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|20 - 30
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|25 - 35
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 31
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|19
|1
|5
|13
|15 - 49
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|9.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вердер» – «Шальке 04» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вердер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шальке 04» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вердер» – «Шальке 04», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вердер 1:1 Шальке 04
Исход игры
Вердер
83.2% (119)
Ничья
9.8% (14)
Шальке 04
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.56% (86)
Меньше
39.44% (56)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Вердер
42.7% (61)
1:0 Вердер
18.2% (26)
2:0 Вердер
13.3% (19)
3:1 Вердер
6.3% (9)
1:1 Ничья
6.3% (9)
1:2 Шальке 04
5.6% (8)
2:2 Ничья
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!