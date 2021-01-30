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  2. Матчи
  3. Германия
Бавария
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Хоффенхайм
0' 10'
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
6
Киммих
Йозуа
22
Рока
Марк
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
1
Бауманн
Оливер
15
Адамс
Касим
6
Нордтвейт
Ховард
38
Пош
Штефан
20
Гачинович
Мийат
16
Руди
Себастьян
18
Самассеку
Диади
14
Баумгартнер
Кристоф
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
27
Крамарич
Андрей
Бавария
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 23 (5) 1.21
2. Мюллер Томас 9 (1) 0.47
3. Сане Лерой 4 0.21
4. Гнабри Серж 4 0.21
5. Мусиала Джамал 3 0.16
6. Киммих Йозуа 2 0.11
7. Коман Кингсли 2 0.11
8. Горетцка Леон 2 0.11
9. Алаба Давид 2 0.11
10. Коста Дуглас 1 0.05
11. Зюле Никлас 1 0.05
12. Боатенг Жером 0 0
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 12 (5) 0.63
2. Бебу Ила 3 0.16
3. Баумгартнер Кристоф 3 0.16
4. Сессеньон Райан 2 0.11
5. Даббур Мунас 2 0.11
6. Гриллич Флориан 2 0.11
7. Адамян Саркис 1 0.05
8. Руди Себастьян 1 0.05
9. Гайгер Деннис 1 0.05
10. Бисакшич Эрмин 1 0.05
11. Гачинович Мийат 0 0
12. Фогт Кевин 0 0
13. Бельфодиль Исхак 0 0
14. Самассеку Диади 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
5. Левандовски Роберт 2 0
6. Павар Бенджамин 2 0
7. Толиссо Корентен 0 1
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Альфонсо Дэвис 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 7 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Баумгартнер Кристоф 5 0
4. Фогт Кевин 4 0
5. Гриллич Флориан 2 1
6. Гачинович Мийат 3 0
7. Руди Себастьян 2 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Бебу Ила 2 0
10. Сессеньон Райан 2 0
11. Сков Роберт 0 1
12. Бауманн Оливер 1 0
13. Нордтвейт Ховард 1 0
14. Кадержабек Павел 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Акпогума Кевин 1 0
17. Богард Мелайро 1 0
18. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 11.32% (6) 11.32% (6) 22.64% (12) 18.87% (10) 15.09% (8) 20.75% (11)
 Хоффенхайм 7.14% (2) 25% (7) 7.14% (2) 17.86% (5) 17.86% (5) 25% (7)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария
Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Бавария: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Хоффенхайм 4:1 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 4:3 Хоффенхайм Кубок Бавария 1:2 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 5:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Хоффенхайм Телеком Кап Хоффенхайм 1:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 7:1 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 19 13 4 2 53 - 25 43
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М 0:0 Заявка 19 8 8 3 35 - 28 32
6. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 19 7 10 2 35 - 27 31
7. Боруссия Д 0:0 Заявка 19 9 3 7 35 - 26 30
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 19 7 8 4 33 - 23 29
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 19 6 5 8 28 - 30 23
12. Аугсбург 0:0 Заявка 19 6 5 8 19 - 27 23
13. Вердер 0:0 Заявка 19 5 7 7 23 - 26 22
14. Герта 0:0 Заявка 19 4 6 9 24 - 32 18
15. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
16. Кёльн Заявка 18 3 6 9 15 - 31 15
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 0:0 Заявка 19 1 5 13 14 - 48 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария 0:0 Заявка 9 6 3 0 30 - 11 21
3. Боруссия М 0:0 Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 20 - 11 17
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 9 3 6 0 14 - 10 15
9. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 4 2 3 17 - 11 14
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм 0:0 Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург 0:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
14. Герта 0:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
17. Шальке 04 0:0 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр 0:0 Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М 0:0 Заявка 9 3 4 2 17 - 17 13
9. Вердер 0:0 Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Аугсбург 0:0 Заявка 9 3 3 3 8 - 10 12
12. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
13. Хоффенхайм 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 17 12
14. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
15. Герта 0:0 Заявка 10 2 4 4 13 - 13 10
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 9 0 3 6 6 - 29 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 12'
    Мюллер справа от угла штрафной площади сделал неточный пас в центр на Киммиха.
  • 10'
    Альфонсо по левому флангу сделал неточный пас на Комана. Мяч оказался за боковой линией поля.
  • 9'
    У Гнабри не прошёл длинный заброс вперёд налево на Комана. Гачинович сыграл на перехвате.
  • 8'
    Баумгартнер справа с восемнадцати метров низом пробил немного левее ворот.
  • Опасный момент
    7'
    Партнёры вывели Бебу по центру к воротам, но Нойер смог ногой отбить мяч.

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  • 6'
    Мюллер справа исполнил перевод на Комана, который не смог быстро сыграть на обострение.
  • 5'
    Гачинович не позволил Альфонсо продвинуться вперёд по левому флангу.
  • Фол, нарушение
    4'
    Баумгартнер перед чужой штрафной площадью толкнул в спину Року.
  • Офсайд
    3'
    Левандовски оказался в офсайде.
  • 2'
    "Бавария" играет в красной форме, "Хоффенхайм" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Аллианц Арене"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 7.50 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.26 8.10 11.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 7.40 8.50
  1.25 6.67 10.40

Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.60 1.03 8.90 1.03 4.60 1.15 4.05 1.21 2.54 1.49 2.12 1.72 1.82 2.20 1.44 2.77 1.32 3.26 1.15 4.80 1.11 5.25 1.03 8.30
9.20 1.04 9.10 1.04 4.60 1.17 4.00 1.24 2.60 1.48 2.11 1.73 2.15 1.72 1.91 2.05 1.75 2.22 1.45 2.70 1.35 3.15 1.17 5.11 1.14 5.63 1.06 8.00 1.05 8.60
4.13 1.25 2.62 1.52 2.24 1.69 2.02 1.85 1.79 2.09 1.64 2.35 1.53 2.61 1.58 2.49 1.23 4.40 1.15 6.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
6.25 1.12 5.05 1.17 2.30 1.62 1.70 2.15 1.42 2.88 1.16 5.15
4.88 1.14 3.64 1.24 2.04 1.77 1.63 2.52 1.31 3.00 1.13 5.01
4.19 1.25 3.42 1.34 2.32 1.65 1.91 1.98 1.65 2.33 1.39 3.11 1.30 3.65
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
6.80 1.10 3.04 1.38 2.26 1.64 1.70 2.15 1.35 3.20 1.25 3.95
3.05 1.37 2.40 1.53 1.74 2.03 1.33 3.03 1.23 3.71

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.75
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.40 1.61
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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Бавария
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
3:1 Бавария
38.6% (56)
2:0 Бавария
26.9% (39)
2:1 Бавария
15.9% (23)
3:0 Бавария
6.2% (9)
4:1 Бавария
4.8% (7)
4:0 Бавария
2.8% (4)
3:2 Бавария
2.1% (3)
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