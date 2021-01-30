Бавария
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Аллианц Арена
Хоффенхайм
27
Алаба
Давид
22
Рока
Марк
25
Мюллер
Томас
15
Адамс
Касим
38
Пош
Штефан
30
Йон
Марко
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Ричардс КрисЗащитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Защитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|23 (5)
|1.21
|2.
|Мюллер Томас
|9 (1)
|0.47
|3.
|Сане Лерой
|4
|0.21
|4.
|Гнабри Серж
|4
|0.21
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.16
|6.
|Киммих Йозуа
|2
|0.11
|7.
|Коман Кингсли
|2
|0.11
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.11
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.11
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.05
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|12.
|Боатенг Жером
|0
|0
|13.
|Сарр Буна
|0
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|15.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|12 (5)
|0.63
|2.
|Бебу Ила
|3
|0.16
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.16
|4.
|Сессеньон Райан
|2
|0.11
|5.
|Даббур Мунас
|2
|0.11
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.11
|7.
|Адамян Саркис
|1
|0.05
|8.
|Руди Себастьян
|1
|0.05
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.05
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.05
|11.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|12.
|Фогт Кевин
|0
|0
|13.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|14.
|Самассеку Диади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|5.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|6.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|7.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|8.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|7
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|4.
|Фогт Кевин
|4
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|1
|6.
|Гачинович Мийат
|3
|0
|7.
|Руди Себастьян
|2
|0
|8.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|9.
|Бебу Ила
|2
|0
|10.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|11.
|Сков Роберт
|0
|1
|12.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|13.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|14.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|15.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|16.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|17.
|Богард Мелайро
|1
|0
|18.
|Йон Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|11.32% (6)
|11.32% (6)
|22.64% (12)
|18.87% (10)
|15.09% (8)
|20.75% (11)
|Хоффенхайм
|7.14% (2)
|25% (7)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|25% (7)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария
Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Бавария: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Хоффенхайм 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 5:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Хоффенхайм Телеком Кап Хоффенхайм 1:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 7:1 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|19
|13
|4
|2
|53 - 25
|43
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|5.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|19
|8
|8
|3
|35 - 28
|32
|6.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|19
|7
|10
|2
|35 - 27
|31
|7.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|19
|9
|3
|7
|35 - 26
|30
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|19
|7
|8
|4
|33 - 23
|29
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|35 - 29
|25
|11.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|28 - 30
|23
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|19
|6
|5
|8
|19 - 27
|23
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|19
|5
|7
|7
|23 - 26
|22
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|19
|4
|6
|9
|24 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 31
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|19
|2
|4
|13
|18 - 40
|10
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|19
|1
|5
|13
|14 - 48
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|30 - 11
|21
|3.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|20 - 11
|17
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|7.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|14 - 10
|15
|9.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 11
|14
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|14.
|Герта
|0:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|17.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Боруссия М
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 17
|13
|9.
|Вердер
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|12.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|13.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 17
|12
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|15.
|Герта
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 13
|10
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 29
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Бавария
99.3% (144)
Ничья
0.7% (1)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (104)
Меньше
27.27% (39)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
3:1 Бавария
38.6% (56)
2:0 Бавария
26.9% (39)
2:1 Бавария
15.9% (23)
3:0 Бавария
6.2% (9)
4:1 Бавария
4.8% (7)
4:0 Бавария
2.8% (4)
3:2 Бавария
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!