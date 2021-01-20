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Бавария
 
Позже

Стадион:
Хоффенхайм

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 23 (5) 1.28
2. Мюллер Томас 9 (1) 0.5
3. Сане Лерой 4 0.22
4. Гнабри Серж 4 0.22
5. Мусиала Джамал 3 0.17
6. Киммих Йозуа 2 0.11
7. Коман Кингсли 2 0.11
8. Горетцка Леон 2 0.11
9. Алаба Давид 2 0.11
10. Коста Дуглас 1 0.06
11. Зюле Никлас 1 0.06
12. Боатенг Жером 0 0
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 12 (5) 0.67
2. Бебу Ила 3 0.17
3. Баумгартнер Кристоф 3 0.17
4. Сессеньон Райан 2 0.11
5. Даббур Мунас 2 0.11
6. Гриллич Флориан 2 0.11
7. Адамян Саркис 1 0.06
8. Руди Себастьян 1 0.06
9. Гайгер Деннис 1 0.06
10. Бисакшич Эрмин 1 0.06
11. Гачинович Мийат 0 0
12. Фогт Кевин 0 0
13. Бельфодиль Исхак 0 0
14. Самассеку Диади 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
5. Левандовски Роберт 2 0
6. Павар Бенджамин 2 0
7. Толиссо Корентен 0 1
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Альфонсо Дэвис 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Пош Штефан 7 1
2. Гайгер Деннис 4 1
3. Баумгартнер Кристоф 5 0
4. Фогт Кевин 4 0
5. Гриллич Флориан 2 1
6. Гачинович Мийат 3 0
7. Руди Себастьян 2 0
8. Крамарич Андрей 2 0
9. Бебу Ила 2 0
10. Сессеньон Райан 2 0
11. Сков Роберт 0 1
12. Бауманн Оливер 1 0
13. Нордтвейт Ховард 1 0
14. Кадержабек Павел 1 0
15. Бисакшич Эрмин 1 0
16. Акпогума Кевин 1 0
17. Богард Мелайро 1 0
18. Йон Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 11.32% (6) 11.32% (6) 22.64% (12) 18.87% (10) 15.09% (8) 20.75% (11)
 Хоффенхайм 7.14% (2) 25% (7) 7.14% (2) 17.86% (5) 17.86% (5) 25% (7)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария
Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Бавария: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Хоффенхайм 4:1 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 4:3 Хоффенхайм Кубок Бавария 1:2 Хоффенхайм Бундеслига
Хоффенхайм 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 5:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Хоффенхайм Телеком Кап Хоффенхайм 1:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 7:1 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 18 13 3 2 53 - 25 42
2. РБ Лейпциг Заявка 18 10 5 3 31 - 17 35
3. Байер Л Заявка 18 9 5 4 32 - 18 32
4. Вольфсбург Заявка 18 8 8 2 27 - 19 32
5. Боруссия М Заявка 18 8 7 3 35 - 28 31
6. Айнтрахт Фр Заявка 18 7 9 2 35 - 27 30
7. Боруссия Д Заявка 18 9 2 7 35 - 26 29
8. Унион Берлин Заявка 18 7 7 4 33 - 23 28
9. Фрайбург Заявка 18 7 6 5 33 - 29 27
10. Хоффенхайм Заявка 18 6 4 8 28 - 30 22
11. Аугсбург Заявка 18 6 4 8 19 - 27 22
12. Штуттгарт Заявка 18 5 7 6 33 - 29 22
13. Вердер Заявка 18 5 6 7 23 - 26 21
14. Арминия Заявка 18 5 2 11 14 - 29 17
15. Герта Заявка 18 4 5 9 24 - 32 17
16. Кёльн Заявка 18 3 6 9 15 - 31 15
17. Майнц Заявка 18 2 4 12 18 - 38 10
18. Шальке 04 Заявка 18 1 4 13 14 - 48 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Бавария Заявка 8 6 2 0 30 - 11 20
3. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
4. Вольфсбург Заявка 8 5 3 0 14 - 8 18
5. Унион Берлин Заявка 9 4 4 1 20 - 11 16
6. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
7. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
8. Айнтрахт Фр Заявка 8 3 5 0 14 - 10 14
9. Боруссия Д Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 8 0 5 3 11 - 15 5
16. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
17. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
18. Кёльн Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Байер Л Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
3. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
9. Боруссия М Заявка 8 3 3 2 17 - 17 12
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
13. Фрайбург Заявка 8 3 2 3 11 - 14 11
14. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 13 - 17 11
15. Герта Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
16. Арминия Заявка 8 1 2 5 4 - 13 5
17. Майнц Заявка 8 1 2 5 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 8 0 2 6 6 - 29 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Хоффенхайм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Бавария 98% (49)
    X 2% (1)
    Хоффенхайм 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Хоффенхайм
    1.26
    8.20
    12.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.22 7.10 11.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.26 8.20 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.40 11.00
      1.24 7.13 11.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    8.60 1.03 8.50 1.03 4.35 1.17 3.62 1.25 2.41 1.54 2.04 1.78 1.74 2.27 1.41 2.91 1.29 3.46 1.14 5.10 1.10 5.40 1.03 8.60
    9.40 1.04 8.40 1.04 4.40 1.19 3.60 1.25 2.41 1.50 2.11 1.73 2.01 1.80 1.81 2.03 1.67 2.21 1.41 2.80 1.31 3.25 1.15 5.10 1.13 5.40 1.04 8.60 1.03 8.70
    4.90 1.20 2.55 1.55 2.31 1.66 2.07 1.82 1.85 2.04 1.69 2.25 1.55 2.56 1.31 3.65 1.13 6.54
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    6.00 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04
    2.11 1.73 1.53 2.40 1.32 3.15
    2.77 1.49 2.18 1.74 1.88 2.00 1.58 2.49 1.44 2.95
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    7.00 1.10 3.00 1.39 2.19 1.68 1.67 2.20 1.32 3.38 1.24 4.05
    2.95 1.37 2.26 1.60 1.68 2.11 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.45 2.65
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    Букмекер Да Нет
    2.26 1.59
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    Прогнозы на матч Бавария - Хоффенхайм

    Исход игры
    Бавария
    98% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Хоффенхайм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    61.22% (30)
    Нет
    38.78% (19)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    30% (15)
    2:0 Бавария
    30% (15)
    2:1 Бавария
    22% (11)
    3:0 Бавария
    4% (2)
    4:1 Бавария
    4% (2)
    4:0 Бавария
    4% (2)
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