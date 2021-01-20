Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Хоффенхайм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|23 (5)
|1.28
|2.
|Мюллер Томас
|9 (1)
|0.5
|3.
|Сане Лерой
|4
|0.22
|4.
|Гнабри Серж
|4
|0.22
|5.
|Мусиала Джамал
|3
|0.17
|6.
|Киммих Йозуа
|2
|0.11
|7.
|Коман Кингсли
|2
|0.11
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.11
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.11
|10.
|Коста Дуглас
|1
|0.06
|11.
|Зюле Никлас
|1
|0.06
|12.
|Боатенг Жером
|0
|0
|13.
|Сарр Буна
|0
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|15.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|12 (5)
|0.67
|2.
|Бебу Ила
|3
|0.17
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0.17
|4.
|Сессеньон Райан
|2
|0.11
|5.
|Даббур Мунас
|2
|0.11
|6.
|Гриллич Флориан
|2
|0.11
|7.
|Адамян Саркис
|1
|0.06
|8.
|Руди Себастьян
|1
|0.06
|9.
|Гайгер Деннис
|1
|0.06
|10.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.06
|11.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|12.
|Фогт Кевин
|0
|0
|13.
|Бельфодиль Исхак
|0
|0
|14.
|Самассеку Диади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|5.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|6.
|Павар Бенджамин
|2
|0
|7.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|8.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пош Штефан
|7
|1
|2.
|Гайгер Деннис
|4
|1
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|4.
|Фогт Кевин
|4
|0
|5.
|Гриллич Флориан
|2
|1
|6.
|Гачинович Мийат
|3
|0
|7.
|Руди Себастьян
|2
|0
|8.
|Крамарич Андрей
|2
|0
|9.
|Бебу Ила
|2
|0
|10.
|Сессеньон Райан
|2
|0
|11.
|Сков Роберт
|0
|1
|12.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|13.
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|14.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|15.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|16.
|Акпогума Кевин
|1
|0
|17.
|Богард Мелайро
|1
|0
|18.
|Йон Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|11.32% (6)
|11.32% (6)
|22.64% (12)
|18.87% (10)
|15.09% (8)
|20.75% (11)
|Хоффенхайм
|7.14% (2)
|25% (7)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|25% (7)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария
Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Хоффенхайм 3:0 Кёльн Герта 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:0 Арминия Шальке 04 4:0 Хоффенхайм
Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Хоффенхайм 2:2 Гройтер Фюрт Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг Байер Л 4:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:1 Гент Хоффенхайм 3:1 Аугсбург Црвена Звезда 0:0 Хоффенхайм Майнц 1:1 Хоффенхайм Слован Либерец 0:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 5:0 Слован Либерец Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Гент 1:4 Хоффенхайм Вердер 1:1 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Бавария: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Хоффенхайм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Хоффенхайм 1:3 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 5:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Хоффенхайм Телеком Кап Хоффенхайм 1:0 Бавария Бундеслига Бавария 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 4:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Бавария Бундеслига Хоффенхайм 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:0 Хоффенхайм Бундеслига Бавария 7:1 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|18
|13
|3
|2
|53 - 25
|42
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|31 - 17
|35
|3.
|Байер Л
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|32 - 18
|32
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|18
|8
|8
|2
|27 - 19
|32
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|35 - 28
|31
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|35 - 27
|30
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 26
|29
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|33 - 23
|28
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|33 - 29
|27
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|28 - 30
|22
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|19 - 27
|22
|12.
|Штуттгарт
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|33 - 29
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|23 - 26
|21
|14.
|Арминия
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|14 - 29
|17
|15.
|Герта
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|24 - 32
|17
|16.
|Кёльн
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|15 - 31
|15
|17.
|Майнц
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|18 - 38
|10
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|14 - 48
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|2.
|Бавария
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|30 - 11
|20
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 11
|16
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|7.
|Байер Л
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|8.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|14 - 10
|14
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|14.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 19
|8
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|11 - 15
|5
|16.
|Майнц
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|17.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 19
|5
|18.
|Кёльн
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|8 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|23 - 14
|22
|2.
|Байер Л
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|22 - 14
|17
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|8.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 17
|12
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 17
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 13
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 19
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 29
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хоффенхайм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Хоффенхайм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария - Хоффенхайм
Исход игры
Бавария
98% (49)
Ничья
2% (1)
Хоффенхайм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (33)
Меньше
32.65% (16)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
3:1 Бавария
30% (15)
2:0 Бавария
30% (15)
2:1 Бавария
22% (11)
3:0 Бавария
4% (2)
4:1 Бавария
4% (2)
4:0 Бавария
4% (2)
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