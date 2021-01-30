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  2. Матчи
  3. Англия
Эвертон
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Ньюкасл
0'
4' Желтая карточка
Ласcеллс Джамал
5'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
10
Сигурдссон
Гильфи
16
Дукуре
Абдулай
17
Айуоби
Алекс
19
Родригес
Хамес
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
14
Хэйден
Айзак
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
15
Льюис
Джамал
21
Фрейзер
Райан
8
Шелви
Джонджо
16
Хендрик
Джефф
24
Альмирон
Мигель
13
Уилсон
Каллум
Эвертон
4-2-3-1
Ньюкасл
5-4-1

Ход матча

4'
 
Ласcеллс Джамал

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 11 0.61
2. Родригес Хамес 4 0.22
3. Кин Майкл 3 0.17
4. Ришарлисон 2 (1) 0.11
5. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.11
6. Мина Йерри 2 0.11
7. Дукуре Абдулай 1 0.06
8. Айуоби Алекс 1 0.06
9. Бернард Дуарте 1 0.06
10. Холгейт Мэйсон 1 0.06
11. Динь Люка 0 0
12. Коулмэн Шеймус 0 0
13. Гомеш Андре 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.4
2. Хендрик Джефф 2 0.1
3. Альмирон Мигель 2 0.1
4. Жоэлинтон 1 0.05
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.05
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.05
7. Кларк Киран 1 0.05
8. Кэрролл Эндрю 1 0.05
9. Гейл Дуайт 1 0.05
10. Фрейзер Райан 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дукуре Абдулай 5 0
2. Аллан Маркес 4 0
3. Ришарлисон 2 1
4. Холгейт Мэйсон 3 0
5. Калверт-Льюин Доминик 3 0
6. Годфри Бен 3 0
7. Родригес Хамес 2 0
8. Гомеш Андре 2 0
9. Бернард Дуарте 2 0
10. Динь Люка 0 1
11. Тосун Дженк 1 0
12. Пикфорд Джордан 1 0
13. Мина Йерри 1 0
14. Дэйвис Том 1 0
15. Нкунку Нильс 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Шёр Фабиан 4 0
3. Льюис Джамал 4 0
4. Фрейзер Райан 1 1
5. Шелви Джонджо 2 0
6. Фернандес Федерико 2 0
7. Кларк Киран 2 0
8. Уилсон Каллум 2 0
9. Ласcеллс Джамал 2 0
10. Мёрфи Джейкоб 2 0
11. Жоэлинтон 2 0
12. Лонгстафф Шон 2 0
13. Ритчи Мэтт 1 0
14. Кэрролл Эндрю 1 0
15. Дарлоу Карл 1 0
16. Крафт Эмиль 1 0
17. Манкильо Хави 1 0
18. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 10.71% (3) 25% (7) 25% (7) 10.71% (3) 14.29% (4) 14.29% (4)
 Ньюкасл 11.11% (2) 5.56% (1) 0 16.67% (3) 16.67% (3) 50% (9)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм
Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ньюкасл 2:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 18 10 3 5 29 - 22 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • Угловой
    9'
    Сигурдссон исполнил подачу от углового флага. Пробить по воротам никому не удалось.
  • 9'
    Динь слева навесил близко к воротам. Дарлоу кулаками выбил мяч за пределы поля, опередив Родригеса.
  • 8'
    Манкильо на фланге в подкате выбил мяч у Диня.
  • 7'
    Динь слева сделал неудачный заброс к воротам. Мяч перелетел через Калверт-Льюина.
  • Опасный момент
    6'
    После розыгрыша штрафного удара Родригес слева навесил к дальней штанге, где Мина опередил Дарлоу и пробил головой рядом со стойкой ворот.

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  • Желтая карточка
    5'
    Ласселлс в центре поля "скосил" Ришарлисона и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Фол, нарушение
    4'
    Дарлоу выскочил за пределы штрафной площади и сыграл головой перед Калверт-Льюином. Доминик по инерции врезался в голкипера "Ньюкасла"
  • Угловой
    3'
    Фрейзер исполнил первый угловой удар в матче. Попытки ударов по воротам хозяева заблокировали.
  • 2'
    "Эвертон" играет в синих футболках и белых трусах, "Ньюкасл" - в светло-салатовой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Гудисон Парк"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Эвертон» и «Ньюкасл». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 144
    Эвертон 92.4% (133)
    X 6.9% (10)
    Ньюкасл 0.7% (1)
    +1
    выиграет Эвертон, со счетом 2:1
    "Эвертон" без особых проблем должен побеждать в игре, при этом поставить лучше всего на его индивидуальный... Ещё
    Андрей Трунов #
    +0
    выиграет Эвертон, со счетом 3:1
    ------------
    greenr #
    0
    выиграет Эвертон, со счетом 1:0
    Тотал меньше тут.
    Valenciana #
    Все прогнозы
    1.79 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Ньюкасл
    1.64
    4.30
    6.61
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.00 6.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.51 4.30 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.15 5.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.90 6.10
  1.59 4.04 6.61

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.60 1.29 2.80 1.45 1.91 1.90 1.51 2.60 1.35 3.25 1.13 6.20
8.90 1.02 7.80 1.04 3.26 1.32 2.56 1.51 1.87 2.03 1.44 2.79 1.28 3.50 1.12 5.40 1.09 6.40 1.01 11.00
13.00 1.03 9.20 1.04 3.85 1.25 3.00 1.39 2.14 1.76 2.05 1.83 1.83 2.05 1.60 2.41 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.50
3.88 1.29 2.98 1.44 2.32 1.67 1.99 1.91 1.76 2.17 1.54 2.63 1.36 3.36 1.13 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.92 1.82 1.42 2.75 1.09 6.40
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.15 5.55 1.10 7.60
2.07 1.76 1.47 2.65 1.16 5.30
3.25 1.39 2.66 1.53 2.07 1.84 1.65 2.37 1.46 2.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.07 1.19 4.40
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.18 5.05
2.90 1.38 1.75 2.01 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.74
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.35 1.29
Где смотреть матч Эвертон 0:0 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Эвертон
92.4% (133)
Ничья
6.9% (10)
Ньюкасл
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (66)
Меньше
53.85% (77)
Обе команды забьют
Да
51.05% (73)
Нет
48.95% (70)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
32.6% (47)
2:0 Эвертон
28.5% (41)
1:0 Эвертон
19.4% (28)
3:1 Эвертон
7.6% (11)
1:1 Ничья
5.6% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
4:2 Эвертон
1.4% (2)
3:2 Эвертон
1.4% (2)
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