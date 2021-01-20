Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Ньюкасл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|11
|0.61
|2.
|Родригес Хамес
|4
|0.22
|3.
|Кин Майкл
|3
|0.17
|4.
|Ришарлисон
|2 (1)
|0.11
|5.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.11
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.11
|7.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.06
|8.
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|9.
|Бернард Дуарте
|1
|0.06
|10.
|Холгейт Мэйсон
|1
|0.06
|11.
|Динь Люка
|0
|0
|12.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|13.
|Гомеш Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8 (4)
|0.4
|2.
|Хендрик Джефф
|2
|0.1
|3.
|Альмирон Мигель
|2
|0.1
|4.
|Жоэлинтон
|1
|0.05
|5.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.05
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|7.
|Кларк Киран
|1
|0.05
|8.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.05
|9.
|Гейл Дуайт
|1
|0.05
|10.
|Фрейзер Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|2.
|Аллан Маркес
|4
|0
|3.
|Ришарлисон
|2
|1
|4.
|Холгейт Мэйсон
|3
|0
|5.
|Калверт-Льюин Доминик
|3
|0
|6.
|Годфри Бен
|3
|0
|7.
|Родригес Хамес
|2
|0
|8.
|Гомеш Андре
|2
|0
|9.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|10.
|Динь Люка
|0
|1
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0
|12.
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|13.
|Мина Йерри
|1
|0
|14.
|Дэйвис Том
|1
|0
|15.
|Нкунку Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|6
|0
|2.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|3.
|Льюис Джамал
|4
|0
|4.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|5.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|6.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|7.
|Кларк Киран
|2
|0
|8.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|9.
|Ласcеллс Джамал
|2
|0
|10.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|11.
|Жоэлинтон
|2
|0
|12.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|13.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|14.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|15.
|Дарлоу Карл
|1
|0
|16.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|17.
|Манкильо Хави
|1
|0
|18.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|10.71% (3)
|25% (7)
|25% (7)
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|Ньюкасл
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|0
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|50% (9)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +11 =3 -6Эвертон 1:1 Лестер Эвертон 3:0 Шеффилд Уэнсдей Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм
Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон
Ньюкасл Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Эвертон 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:2 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Эвертон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Эвертон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 27
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Эвертон
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 22
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 21
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|2
|2
|16
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 10
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Эвертон - Ньюкасл
Исход игры
Эвертон
88.7% (47)
Ничья
7.5% (4)
Ньюкасл
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.31% (22)
Меньше
57.69% (30)
Обе команды забьют
Да
50% (26)
Нет
50% (26)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
30.2% (16)
2:0 Эвертон
28.3% (15)
1:0 Эвертон
20.8% (11)
1:1 Ничья
7.5% (4)
3:1 Эвертон
5.7% (3)
1:2 Ньюкасл
3.8% (2)
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