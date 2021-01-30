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  3. Англия
Саутгемптон
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Астон Вилла
0' 17'
1
Маккарти
Алекс
27
Диалло
Ибраима
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
3
Бертранд
Райан
11
Редмонд
Натан
6
Ромеу
Ориоль
8
Уорд-Праус
Джеймс
17
Армстронг
Стюарт
32
Уолкотт
Тео
9
Ингс
Дэнни
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
15
Траоре
Бертран
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
Саутгемптон
4-4-2
Астон Вилла
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.35
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.2
3. Адамс Че 4 0.2
4. Армстронг Стюарт 3 0.15
5. Вестергор Янник 3 0.15
6. Уолкотт Тео 2 0.1
7. Ромеу Ориоль 1 0.05
8. Беднарек Ян 1 0.05
9. Редмонд Натан 1 0.05
10. Дженепо Мусса 1 0.05
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 8 (1) 0.42
2. Грилиш Джек 6 0.32
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.26
4. Траоре Бертран 4 0.21
5. Баркли Росс 2 0.11
6. Мингс Тайрон 2 0.11
7. Конса Эзри 2 0.11
8. Макгинн Джон 1 0.05
9. Хурихан Конор 1 0.05
10. Хаус Кортни 1 0.05
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 5 0
2. Ромеу Ориоль 5 0
3. Уокер-Питерс Кайл 4 0
4. Уорд-Праус Джеймс 3 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Диалло Ибраима 2 0
7. Маккарти Алекс 1 0
8. Стивенс Джек 1 0
9. Ингс Дэнни 1 0
10. Беднарек Ян 1 0
11. Адамс Че 1 0
12. Уоттс Калеб 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Макгинн Джон 5 0
3. Кэш Мэтти 5 0
4. Соарес Дуглас 3 1
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 7.41% (2) 18.52% (5)
 Астон Вилла 21.88% (7) 6.25% (2) 9.38% (3) 15.63% (5) 25% (8) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Астон Вилла Кубок лиги Саутгемптон 6:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
9. Астон Вилла 0:0 Заявка 19 9 3 7 33 - 21 30
10. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
11. Саутгемптон 0:0 Заявка 20 8 6 6 27 - 24 30
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон 0:0 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла 0:0 Заявка 11 5 2 4 16 - 10 17
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон 0:0 Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 18'
    "Саутгемптон" перехватил инициативу, и скорость атак хозяев заметно снизилась.
  • 17'
    Прострел Редмонда слева к воротам перехватил Конса.
  • 16'
    Пас Уорд-Прауса вперёд по правому флангу оказался безадресным.
  • 15'
    Грилиш слева вошёл в штрафную площадь и навесил на дальнюю штангу, где никого не оказалось.
  • Угловой
    14'
    Бертранд от углового флгаа навесил к воротам, где Мингс всех опередил вверху и выбил мяч из штрафной площади.

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  • 12'
    "Астон Вилла" больше атакует в дебюте встречи, но выпады хозяев вперёд выглядят более нацеленными на ворота.
  • 10'
    Не назначен пенальти. Где-то арбитры усмотрели нарушение правил со стороны хозяев в чужой штрафной площади.
  • Опасный момент
    9'
    Ингс в упор бил по воротам. Мяч попал в руку Кэшу. Все ждут решения ВАР.
  • 8'
    Прострел Уорд-Прауса справа к воротам заблокировал Мингс.
  • 7'
    Уоткинс слева из пределов штрафной площади низом в дальний угол пробил неточно.
  • 6'
    У Кэша не получилась подача справа. Мяч полетел низко и был выбит хозяевами из штрафной площади.
  • 5'
    Заброс Кэша вперёд со штрафного получился точно в руки Маккарти.
  • Фол, нарушение
    4'
    Диалло недалеко от центрального круга сбил Грилиша.
  • 3'
    В центре поля проходят первые минуты. Команды стараются активно прессинговать друг друга.
  • 2'
    "Саутгемптон" играет в красных футболках с белой диагональной полосой спереди и чёрных трусах, "Астон Вилла" - в чёрных футболках и голубых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Мэрис"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 21 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Астон Вилла». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 144
    Саутгемптон 51.4% (74)
    X 36.1% (52)
    Астон Вилла 12.5% (18)
    Все прогнозы
    1.6 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Астон Вилла
    3.36
    3.90
    2.25
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.60 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.36 3.88 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.90 2.20
  3.27 3.65 2.14

Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.00 11.25 1.01 4.65 1.18 3.76 1.27 2.46 1.68 1.84 1.96 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 7.00
16.50 1.01 8.51 1.04 3.70 1.27 2.90 1.40 1.97 1.82 2.08 1.79 1.55 2.45 1.37 3.05 1.17 4.90 1.13 5.80 1.03 9.30 1.06 7.54 1.01 13.50
4.62 1.23 2.66 1.51 2.23 1.70 2.00 1.88 1.75 2.16 1.59 2.46 1.51 2.68 1.19 5.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.31 1.61 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.45 1.55 1.58 2.35 1.28 3.60 1.05 7.67 1.03 8.73
2.84 1.45 2.24 1.69 1.75 2.16 1.52 2.62 1.35 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64
4.83 1.14 3.59 1.25 2.04 1.77 1.50 2.55 1.31 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.08
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Где смотреть матч Саутгемптон 0:0 Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Саутгемптон 0:0 Астон Вилла

Исход игры
Саутгемптон
51.4% (74)
Ничья
36.1% (52)
Астон Вилла
12.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (66)
Меньше
53.85% (77)
Обе команды забьют
Да
76.22% (109)
Нет
23.78% (34)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
29.9% (43)
1:1 Ничья
29.9% (43)
1:0 Саутгемптон
13.2% (19)
1:2 Астон Вилла
8.3% (12)
2:0 Саутгемптон
5.6% (8)
2:2 Ничья
4.2% (6)
0:1 Астон Вилла
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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