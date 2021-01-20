Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|7 (2)
|0.37
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.21
|3.
|Адамс Че
|4
|0.21
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.16
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.16
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.11
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.05
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.05
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.05
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.05
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|8 (1)
|0.44
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.33
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.28
|4.
|Траоре Бертран
|4
|0.22
|5.
|Баркли Росс
|2
|0.11
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.11
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.11
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.06
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.06
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.06
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|5
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|3.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|4.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|3
|0
|6.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|7.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|10.
|Беднарек Ян
|1
|0
|11.
|Адамс Че
|1
|0
|12.
|Уоттс Калеб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Макгинн Джон
|5
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Тейлор Нил
|1
|0
|8.
|Хаус Кортни
|1
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|12.
|Конса Эзри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|Астон Вилла
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|25% (8)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Саутгемптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Астон Вилла Кубок лиги Саутгемптон 6:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 27
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Эвертон
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 22
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 21
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|2
|2
|16
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 10
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон - Астон Вилла
Исход игры
Саутгемптон
55% (22)
Ничья
30% (12)
Астон Вилла
15% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (17)
Меньше
56.41% (22)
Обе команды забьют
Да
69.23% (27)
Нет
30.77% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25% (10)
2:1 Саутгемптон
25% (10)
2:0 Саутгемптон
12.5% (5)
1:0 Саутгемптон
12.5% (5)
1:2 Астон Вилла
10% (4)
3:1 Саутгемптон
5% (2)
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