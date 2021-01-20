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Саутгемптон
 
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Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.37
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.21
3. Адамс Че 4 0.21
4. Армстронг Стюарт 3 0.16
5. Вестергор Янник 3 0.16
6. Уолкотт Тео 2 0.11
7. Ромеу Ориоль 1 0.05
8. Беднарек Ян 1 0.05
9. Редмонд Натан 1 0.05
10. Дженепо Мусса 1 0.05
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 8 (1) 0.44
2. Грилиш Джек 6 0.33
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.28
4. Траоре Бертран 4 0.22
5. Баркли Росс 2 0.11
6. Мингс Тайрон 2 0.11
7. Конса Эзри 2 0.11
8. Макгинн Джон 1 0.06
9. Хурихан Конор 1 0.06
10. Хаус Кортни 1 0.06
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 5 0
2. Ромеу Ориоль 5 0
3. Уокер-Питерс Кайл 4 0
4. Уорд-Праус Джеймс 3 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Диалло Ибраима 2 0
7. Маккарти Алекс 1 0
8. Стивенс Джек 1 0
9. Ингс Дэнни 1 0
10. Беднарек Ян 1 0
11. Адамс Че 1 0
12. Уоттс Калеб 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Макгинн Джон 5 0
3. Кэш Мэтти 5 0
4. Соарес Дуглас 3 1
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 7.41% (2) 18.52% (5)
 Астон Вилла 21.88% (7) 6.25% (2) 9.38% (3) 15.63% (5) 25% (8) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон
Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль
Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Астон Вилла: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Саутгемптон 2:1 Астон Вилла Кубок лиги Саутгемптон 6:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:1 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Эвертон Заявка 18 10 3 5 29 - 22 33
7. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Саутгемптон 55% (22)
    X 30% (12)
    Астон Вилла 15% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Астон Вилла
    2.75
    3.75
    2.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.50 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.75 2.57
    Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.65 2.55
      2.75 3.65 2.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.20 1.75 1.68 2.19 1.44 2.70 1.18 4.20 1.13 4.80 1.03 8.30
    14.50 1.01 9.90 1.02 4.10 1.23 3.25 1.35 2.14 1.75 1.91 1.95 1.68 2.26 1.44 2.80 1.21 4.40 1.16 4.90 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 15.50
    4.43 1.24 2.58 1.56 2.16 1.76 1.93 1.97 1.69 2.28 1.55 2.59 1.45 2.88 1.18 5.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.17 4.75 1.12 6.00
    2.14 1.71 1.48 2.50 1.16 4.80
    2.83 1.48 2.22 1.73 1.74 2.22 1.52 2.69 1.35 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.22 4.25
    3.10 1.35 1.82 1.92 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.30
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Астон Вилла

    Исход игры
    Саутгемптон
    55% (22)
    Ничья
    30% (12)
    Астон Вилла
    15% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (10)
    2:1 Саутгемптон
    25% (10)
    2:0 Саутгемптон
    12.5% (5)
    1:0 Саутгемптон
    12.5% (5)
    1:2 Астон Вилла
    10% (4)
    3:1 Саутгемптон
    5% (2)
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