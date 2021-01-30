Мягко забросил в штрафную соперника Фред на ход Рэшфорду, но того опередил Мартинелли и вынес мяч на угловой.

Прорвался на скорости по флангу Пепе и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

Дальний заброс исполнял Мактоминай в штрафную на ход Кавании, но тому пробить в борьбе Холдинг не позволил.

Фернандеш обыграл соперника перед своей штрафной и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.

С фланга навесил в штрафную соперника Уан-Биссака на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

27' Со штрафного навесил Бельерин на дальнюю штангу, но здесь удар Луиса заблокировали защитники.

26' С фланга Бельерин навесил на ближнюю штангу, но здесь спокойно выиграл борьбу Шоу и вынес мяч подальше.

25' Сместился с правого фланга в центр Бельерин и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался Фред.

24' Томас оказался с мячом перед чужой штрафной и пробил низом в дальний угол, но сфера прошла рядом со штангой.

23' С угла поля навесил Фернандеш в штрафную, куда ворвался Мактоминай, но пробить головой ему не позволил Пепе.

22' Дальний заброс исполнил Рэшфорд в штрафную, куда врывался Кавани, но его опередил Холдинг и вынес мяч за пределы поля.

21' Прорвался миом троих защитников финтом Пепе и пробил из пределов штрафной, но мяч прошел рядом со штангой.

20' Выиграл подбор у штрафной соперника Фред и с лету пробил под перекладину, но Лено в прыжке смог перевести на угловой.

20' Выиграл подбор у штрафной соперника Фред и с лету пробил под перекладину, но Лено в прыжке смог перевести на угловой.

19' Низом покатил Рэшфорд в штрафную на Кавани, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Холдинг.

18' С правого фланга сместился в центр Фернандеш и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

17' Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону пока не удается.

16' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Смит-Роу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

15' Теперь уже Джака получил по ногам от Фреда. Судья на этот раз не стал показывать "горчичник".

13' На фланге Седрик налетел прямой ногой на ногу сопернику. Судья сразу же показал желтую карточку нарушителю.

12' Прорвался по флангу на скорости Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но здесь до удара дело так и не дошло.

11' По флангу отдавал Уан-Биссака на ход Рэшфорду, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Седрик.

10' Прорвался по флангу Фернандеш и подал на дальнюю штангу, но здесь дотянуться до мяча Кавани не позволил Холдинг.

9' С фланга вырезал Рэшфорд на ход Шоу в чужую штрафную, но тому в верховой борьбе пробить не позволил Бельерин.

8' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Рэшфорд. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

7' Пепе с фланга покатил низом на Ляказетта, который пробил с разворота, но на пути мяча оказался Магуайр в подкате.

6' Дальний заброс исполнял Джака в штрафную на Ляказетта, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

5' Прорвался по левой бровке Пепе и подал на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.

4' Продавил защитника по флангу Уан-Биссака и прострелил вдоль ворот, но здесь Рэшфорд нарушил правила в борьбе с Луисом.

3' Прорывался по флангу Шоу и попытался прострелить в центр штрафной, но этот пас прервал Холдинг.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себя черный комплект формы.