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Арсенал
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
13' Желтая карточка
Седрик Соареш
33'
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
23
Луис
Давид
17
Седрик
Соареш
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
32
Смит-Роу
Эмил
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
39
Мактоминай
Скотт
10
Рэшфорд
Маркус
18
Фернандеш
Бруну
6
Погба
Поль
7
Кавани
Эдинсон
Арсенал
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

13'
Седрик Соареш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.38
2. Сака Букайо 5 0.24
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.24
4. Пепе Николя 3 (1) 0.14
5. Габриэль дос Сантос 2 0.1
6. Джака Гранит 1 0.05
7. Тирни Киран 1 0.05
8. Нкетиа Эдди 1 0.05
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Седрик Соареш 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.52
2. Рэшфорд Маркус 7 0.33
3. Кавани Эдинсон 4 0.19
4. Погба Поль 3 0.14
5. Марсьяль Антони 2 0.1
6. Мактоминай Скотт 2 0.1
7. Магуайр Гарри 2 0.1
8. Линделоф Виктор 1 0.05
9. Уан-Биссака Аарон 1 0.05
10. Ван де Бек Донни 1 0.05
11. Джеймс Дэниэл 1 0.05
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.05
13. Мата Хуан 0 0
14. Теллес Алекс 0 0
15. Шоу Люк 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Тирни Киран 3 0
6. Пепе Николя 1 1
7. Ляказетт Александр 2 0
8. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
9. Эльнени Мохамед 2 0
10. Холдинг Роб 2 0
11. Мари Пабло 1 0
12. Седрик Соареш 1 0
13. Луис Давид 1 0
14. Парти Томас 1 0
15. Уиллок Джо 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фернандеш Бруну 4 0
2. Магуайр Гарри 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Фред Сантос 3 0
5. Рэшфорд Маркус 3 0
6. Матич Неманья 2 0
7. Погба Поль 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Джеймс Дэниэл 2 0
10. Марсьяль Антони 0 1
11. Кавани Эдинсон 1 0
12. Туанзебе Аксел 1 0
13. Хендерсон Дин 1 0
14. Фосу-Менса Тимоти 1 0
15. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 7.69% (2) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 23.08% (6) 7.69% (2)
 Манчестер Юнайтед 8.33% (3) 16.67% (6) 11.11% (4) 11.11% (4) 25% (9) 27.78% (10)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас
Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Арсенал 0:0 Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал 0:0 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал 0:0 Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 34'
    С фланга навесил в штрафную соперника Уан-Биссака на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 33'
    Фернандеш обыграл соперника перед своей штрафной и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 31'
    Дальний заброс исполнял Мактоминай в штрафную на ход Кавании, но тому пробить в борьбе Холдинг не позволил.
  • 30'
    Прорвался на скорости по флангу Пепе и пробил в дальний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Угловой
    29'
    Мягко забросил в штрафную соперника Фред на ход Рэшфорду, но того опередил Мартинелли и вынес мяч на угловой.

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  • 27'
    Со штрафного навесил Бельерин на дальнюю штангу, но здесь удар Луиса заблокировали защитники.
  • 26'
    С фланга Бельерин навесил на ближнюю штангу, но здесь спокойно выиграл борьбу Шоу и вынес мяч подальше.
  • 25'
    Сместился с правого фланга в центр Бельерин и пробил с дальней дистанции, но на пути мяча оказался Фред.
  • 24'
    Томас оказался с мячом перед чужой штрафной и пробил низом в дальний угол, но сфера прошла рядом со штангой.
  • 23'
    С угла поля навесил Фернандеш в штрафную, куда ворвался Мактоминай, но пробить головой ему не позволил Пепе.
  • 22'
    Дальний заброс исполнил Рэшфорд в штрафную, куда врывался Кавани, но его опередил Холдинг и вынес мяч за пределы поля.
  • 21'
    Прорвался миом троих защитников финтом Пепе и пробил из пределов штрафной, но мяч прошел рядом со штангой.
  • Опасный момент
    20'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Фред и с лету пробил под перекладину, но Лено в прыжке смог перевести на угловой.
  • Опасный момент
    20'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Фред и с лету пробил под перекладину, но Лено в прыжке смог перевести на угловой.
  • 19'
    Низом покатил Рэшфорд в штрафную на Кавани, но тому пробить по воротам не позволил в силовой борьбе Холдинг.
  • 18'
    С правого фланга сместился в центр Фернандеш и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 17'
    Долго катают мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти массированную оборону пока не удается.
  • 16'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Смит-Роу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 15'
    Теперь уже Джака получил по ногам от Фреда. Судья на этот раз не стал показывать "горчичник".
  • Желтая карточка
    13'
    На фланге Седрик налетел прямой ногой на ногу сопернику. Судья сразу же показал желтую карточку нарушителю.
  • 12'
    Прорвался по флангу на скорости Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • 11'
    По флангу отдавал Уан-Биссака на ход Рэшфорду, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Седрик.
  • 10'
    Прорвался по флангу Фернандеш и подал на дальнюю штангу, но здесь дотянуться до мяча Кавани не позволил Холдинг.
  • 9'
    С фланга вырезал Рэшфорд на ход Шоу в чужую штрафную, но тому в верховой борьбе пробить не позволил Бельерин.
  • 8'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Рэшфорд. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 7'
    Пепе с фланга покатил низом на Ляказетта, который пробил с разворота, но на пути мяча оказался Магуайр в подкате.
  • 6'
    Дальний заброс исполнял Джака в штрафную на Ляказетта, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
  • 5'
    Прорвался по левой бровке Пепе и подал на дальнюю штангу, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 4'
    Продавил защитника по флангу Уан-Биссака и прострелил вдоль ворот, но здесь Рэшфорд нарушил правила в борьбе с Луисом.
  • 3'
    Прорывался по флангу Шоу и попытался прострелить в центр штрафной, но этот пас прервал Холдинг.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себя черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч розыгрышем с центра поля начали игроки "Арсенала"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.15 3.50 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.60 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.05 2.08
  3.37 3.21 2.28

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.40 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.04 1.95 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.90 1.11 5.45 1.02 9.60
6.50 1.11 4.75 1.18 2.35 1.58 1.75 2.05 1.44 2.75 1.77 2.12 1.18 4.75 1.14 5.55 1.02 9.82 1.02 10.40 1.03 9.00 1.03 9.80 0.00 16.00
3.03 1.41 2.34 1.64 2.03 1.85 1.71 2.21 1.52 2.62 1.81 2.08 1.61 2.40 1.61 2.45 1.52 2.69 1.41 3.09 1.16 5.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 2.00 1.81 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80 1.11 5.67 1.07 6.75
1.49 2.74 1.28 3.88 1.66 2.30 1.43 2.95 1.49 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.75 2.08 1.32 3.38 1.24 4.05
3.70 1.27 2.63 1.48 1.65 2.22 1.24 3.63 1.16 4.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Арсенал
20.6% (33)
Ничья
34.4% (55)
Манчестер Юнайтед
45% (72)
Тотал 2.5
Больше
64.05% (98)
Меньше
35.95% (55)
Обе команды забьют
Да
90.85% (139)
Нет
9.15% (14)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
32.5% (52)
1:1 Ничья
25.6% (41)
2:1 Арсенал
14.4% (23)
2:2 Ничья
8.1% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед
5% (8)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
1:0 Арсенал
1.9% (3)
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