Арсенал
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Эмирейтс
Манчестер Юнайтед
13' Желтая карточкаСедрик Соареш
16
Холдинг
Роб
23
Луис
Давид
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.38
|2.
|Сака Букайо
|5
|0.24
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.24
|4.
|Пепе Николя
|3 (1)
|0.14
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.1
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.05
|7.
|Тирни Киран
|1
|0.05
|8.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.05
|9.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|10.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|11.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|12.
|Седрик Соареш
|0
|0
|13.
|Себальос Дани
|0
|0
|14.
|Парти Томас
|0
|0
|15.
|Холдинг Роб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|11 (5)
|0.52
|2.
|Рэшфорд Маркус
|7
|0.33
|3.
|Кавани Эдинсон
|4
|0.19
|4.
|Погба Поль
|3
|0.14
|5.
|Марсьяль Антони
|2
|0.1
|6.
|Мактоминай Скотт
|2
|0.1
|7.
|Магуайр Гарри
|2
|0.1
|8.
|Линделоф Виктор
|1
|0.05
|9.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.05
|10.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.05
|11.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.05
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0.05
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Теллес Алекс
|0
|0
|15.
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|7
|0
|2.
|Джака Гранит
|2
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Себальос Дани
|3
|0
|5.
|Тирни Киран
|3
|0
|6.
|Пепе Николя
|1
|1
|7.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|8.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|9.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|10.
|Холдинг Роб
|2
|0
|11.
|Мари Пабло
|1
|0
|12.
|Седрик Соареш
|1
|0
|13.
|Луис Давид
|1
|0
|14.
|Парти Томас
|1
|0
|15.
|Уиллок Джо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|3.
|Шоу Люк
|4
|0
|4.
|Фред Сантос
|3
|0
|5.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|6.
|Матич Неманья
|2
|0
|7.
|Погба Поль
|2
|0
|8.
|Байи Эрик
|2
|0
|9.
|Джеймс Дэниэл
|2
|0
|10.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|11.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|12.
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|13.
|Хендерсон Дин
|1
|0
|14.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|15.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|Манчестер Юнайтед
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|25% (9)
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +10 =3 -7Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас
Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла Арсенал 4:1 Мольде
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =3 -4Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед Кубок лиги Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Кубок Манчестер Юнайтед 2:2 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:2 Арсенал Кубок Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 20
|33
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|9.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 21
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 10
|16
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 14
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Арсенал
20.6% (33)
Ничья
34.4% (55)
Манчестер Юнайтед
45% (72)
Тотал 2.5
Больше
64.05% (98)
Меньше
35.95% (55)
Обе команды забьют
Да
90.85% (139)
Нет
9.15% (14)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
32.5% (52)
1:1 Ничья
25.6% (41)
2:1 Арсенал
14.4% (23)
2:2 Ничья
8.1% (13)
0:1 Манчестер Юнайтед
5% (8)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.5% (4)
1:3 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
1:0 Арсенал
1.9% (3)
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