Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Вулверхэмптон
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
23
Бачуайи
Миши
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
12
Виллиан
Жозе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
64 Hugo Bueno
-
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|9 (2)
|0.45
|2.
|Бентеке Кристиан
|3
|0.15
|3.
|Эзе Эберечи
|2
|0.1
|4.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.1
|5.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.05
|6.
|Айю Джордан
|1
|0.05
|7.
|Бачуайи Миши
|1
|0.05
|8.
|Данн Скотт
|1
|0.05
|9.
|Куйяте Шейку
|1
|0.05
|10.
|Ридевальд Жайро
|1
|0.05
|11.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|12.
|Уорд Джоэл
|0
|0
|13.
|Клайн Натаниэль
|0
|0
|14.
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.2
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.2
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.15
|4.
|Саисс Ромен
|3
|0.15
|5.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.1
|6.
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.1
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.05
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.05
|9.
|Витинью II
|0
|0
|10.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|11.
|Килман Макс
|0
|0
|12.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|4
|1
|2.
|Макартур Джеймс
|3
|0
|3.
|Уорд Джоэл
|3
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|3
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|1
|1
|6.
|Гуаита Висенте
|2
|0
|7.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|8.
|Эзе Эберечи
|2
|0
|9.
|Томкинс Джеймс
|1
|0
|10.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|11.
|Данн Скотт
|1
|0
|12.
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|13.
|Ван Анхольт Патрик
|1
|0
|14.
|Митчелл Тайрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|3.
|Траоре Адама
|3
|0
|4.
|Коди Конор
|3
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|6.
|Невеш Рубен
|3
|0
|7.
|Силва Фабио
|2
|0
|8.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|10.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|11.
|Боли Вийи
|1
|0
|12.
|Нету Педру
|1
|0
|13.
|Килман Макс
|1
|0
|14.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|15.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|27.27% (6)
|13.64% (3)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|Вулверхэмптон
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Вулверхэмптон: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 27
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 20
|33
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 21
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|2
|2
|16
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|9.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 10
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 14
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вулверхэмптон
Исход игры
Кристал Пэлас
28.4% (40)
Ничья
47.5% (67)
Вулверхэмптон
24.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
32.86% (46)
Меньше
67.14% (94)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (58)
1:2 Вулверхэмптон
15.6% (22)
2:1 Кристал Пэлас
14.2% (20)
1:0 Кристал Пэлас
11.3% (16)
0:1 Вулверхэмптон
7.1% (10)
0:0 Ничья
5% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Кристал Пэлас
1.4% (2)
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