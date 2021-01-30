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Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон
31
Гуаита
Висенте
17
Клайн
Натаниэль
8
Куйяте
Шейку
6
Данн
Скотт
3
Ван
Анхольт
Патрик
25
Эзе
Эберечи
4
Миливоевич
Лука
22
Маккарти
Джеймс
11
Заха
Уилфрид
9
Айю
Джордан
23
Бачуайи
Миши
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
2
Хувер
Ки-Джана
28
Моутинью
Жоау
32
Дендонкер
Леандер
22
Семеду
Нелсон
10
Поденсе
Даниэл
12
Виллиан
Жозе
7
Нету
Педру
Кристал Пэлас
4-4-2
Вулверхэмптон
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 9 (2) 0.45
2. Бентеке Кристиан 3 0.15
3. Эзе Эберечи 2 0.1
4. Шлупп Джеффри 2 0.1
5. Таунсенд Андрос 1 0.05
6. Айю Джордан 1 0.05
7. Бачуайи Миши 1 0.05
8. Данн Скотт 1 0.05
9. Куйяте Шейку 1 0.05
10. Ридевальд Жайро 1 0.05
11. Макартур Джеймс 0 0
12. Уорд Джоэл 0 0
13. Клайн Натаниэль 0 0
14. Ван Анхольт Патрик 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.2
2. Хименес Рауль 4 0.2
3. Поденсе Даниэл 3 0.15
4. Саисс Ромен 3 0.15
5. Силва Фабио 2 (1) 0.1
6. Невеш Рубен 2 (1) 0.1
7. Боли Вийи 1 0.05
8. Аит-Нури Раян 1 0.05
9. Витинью II 0 0
10. Семеду Нелсон 0 0
11. Килман Макс 0 0
12. Отасоуи Оуэн 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 4 1
2. Макартур Джеймс 3 0
3. Уорд Джоэл 3 0
4. Заха Уилфрид 3 0
5. Бентеке Кристиан 1 1
6. Гуаита Висенте 2 0
7. Шлупп Джеффри 2 0
8. Эзе Эберечи 2 0
9. Томкинс Джеймс 1 0
10. Маккарти Джеймс 1 0
11. Данн Скотт 1 0
12. Клайн Натаниэль 1 0
13. Ван Анхольт Патрик 1 0
14. Митчелл Тайрик 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Семеду Нелсон 4 0
3. Траоре Адама 3 0
4. Коди Конор 3 0
5. Дендонкер Леандер 3 0
6. Невеш Рубен 3 0
7. Силва Фабио 2 0
8. Марсал Фернандо 2 0
9. Поденсе Даниэл 2 0
10. Патрисиу Руй 1 0
11. Боли Вийи 1 0
12. Нету Педру 1 0
13. Килман Макс 1 0
14. Хувер Ки-Джана 1 0
15. Отасоуи Оуэн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 27.27% (6) 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4)
 Вулверхэмптон 15% (3) 20% (4) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Лестер Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4:1 Лидс Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Челси 4:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон
Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Вулверхэмптон: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Кубок Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига
Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Вулверхэмптон Кубок Вулверхэмптон 2:2 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:3 Кристал Пэлас
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
15. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники английского футбола! Добро пожаловать на прямую трансляцию матча между "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптоном".
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 141
Кристал Пэлас 28.4% (40)
X 47.5% (67)
Вулверхэмптон 24.1% (34)
-2
матч окончится ничьей, со счетом 0:0
-------------
greenr #
Все прогнозы
1.56 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кристал Пэлас
Ничья
Вулверхэмптон
3.05
3.25
2.69
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.10 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.98 3.25 2.69
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.15 2.55
  3.01 3.17 2.67

Самый высокий коэффициент на матч «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кристал Пэлас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кристал Пэлас» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.55 1.07 5.40 1.12 2.52 1.50 1.91 1.89 1.55 2.62 1.28 3.64 1.16 4.95 1.03 9.20 1.02 9.70
6.90 1.08 5.50 1.15 2.60 1.53 2.28 1.68 1.97 1.89 1.70 2.14 1.51 2.46 1.28 4.20 1.18 4.90 1.04 9.10 1.03 9.80 0.00 17.00 0.00 17.50 0.00 24.00
8.16 1.10 2.86 1.47 2.48 1.59 2.11 1.82 1.77 2.14 1.60 2.47 1.45 2.95 1.21 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.54 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 9.80
1.53 2.48 1.31 3.80 1.08 9.30
2.59 1.55 2.13 1.81 1.64 2.38 1.42 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
2.06 1.71 1.44 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.79
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Вулверхэмптон

Исход игры
Кристал Пэлас
28.4% (40)
Ничья
47.5% (67)
Вулверхэмптон
24.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
32.86% (46)
Меньше
67.14% (94)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.1% (58)
1:2 Вулверхэмптон
15.6% (22)
2:1 Кристал Пэлас
14.2% (20)
1:0 Кристал Пэлас
11.3% (16)
0:1 Вулверхэмптон
7.1% (10)
0:0 Ничья
5% (7)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:0 Кристал Пэлас
1.4% (2)
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