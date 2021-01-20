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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Шеффилд Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 7 (1) 0.37
2. Стерлинг Рахим 6 0.32
3. Марез Рияд 5 0.26
4. Фоден Фил 4 0.21
5. Де Брёйне Кевин 3 (2) 0.16
6. Жезус Габриэль 2 0.11
7. Торрес Ферран 2 0.11
8. Стоунс Джон 2 0.11
9. Канселу Жоау 1 0.05
10. Уокер Кайл 1 0.05
11. Силва Бернарду 1 0.05
12. МендиБенжамен 1 0.05
13. Аке Натан 1 0.05
14. Родри Эрнандес 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.25
2. Шарп Билли 2 (2) 0.1
3. Бёрк Оливер 1 0.05
4. Берге Сандер 1 (1) 0.05
5. Макбарни Оливер 1 0.05
6. Брайан Кин 1 0.05
7. Богл Джейден 1 0.05
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 3 0
2. Аке Натан 3 0
3. Канселу Жоау 3 0
4. МендиБенжамен 2 0
5. Диаш Рубен 2 0
6. Фернандиньо Фернандо 1 0
7. Де Брёйне Кевин 1 0
8. Уокер Кайл 1 0
9. Стерлинг Рахим 1 0
10. Эдерсон Мораес 1 0
11. Лапорт Эмерик 1 0
12. Силва Бернарду 1 0
13. Жезус Габриэль 1 0
14. Торрес Ферран 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 5 1
2. Ландстрем Джон 5 1
3. Берге Сандер 4 0
4. Стивенс Энда 3 0
5. Норвуд Оливер 3 0
6. Макголдрик Дэвид 2 0
7. Бэлдок Джордж 2 0
8. Робинсон Джек 2 0
9. Бёрк Оливер 2 0
10. Джагелка Фил 1 0
11. Шарп Билли 1 0
12. Лоу Макс 1 0
13. Башам Крис 1 0
14. Флек Джон 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 13.89% (5) 36.11% (13) 16.67% (6) 11.11% (4) 8.33% (3) 13.89% (5)
 Шеффилд Юнайтед 25% (3) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 2:1 Манчестер Сити Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Эвертон Заявка 18 10 3 5 29 - 22 33
7. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Эвертон Заявка 9 4 2 3 16 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Манчестер Сити 97.9% (46)
    X 2.1% (1)
    Шеффилд Юнайтед 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    1.16
    9.40
    26.38
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.16 7.50 18.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.15 8.90 22.00
      1.13 9.40 26.38

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.10 1.12 4.33 1.18 2.67 1.45 2.06 1.76 1.70 2.28 1.37 3.10 1.28 3.54 1.10 5.90 1.07 6.35 1.00 10.25
    6.06 1.15 2.79 1.47 2.50 1.58 2.19 1.74 1.90 1.99 1.71 2.22 1.55 2.56 1.29 3.80 1.11 7.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.05 1.24 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.60
    3.59 1.32 2.87 1.46 2.05 1.85 1.72 2.21 1.50 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.45 1.15 4.05 1.24 2.14 1.71 1.56 2.43 1.34 3.26
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Манчестер Сити
    97.9% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Шеффилд Юнайтед
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (24)
    Меньше
    47.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    17.39% (8)
    Нет
    82.61% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Сити
    40.4% (19)
    3:0 Манчестер Сити
    27.7% (13)
    4:0 Манчестер Сити
    8.5% (4)
    3:1 Манчестер Сити
    8.5% (4)
    1:0 Манчестер Сити
    4.3% (2)
    2:1 Манчестер Сити
    4.3% (2)
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