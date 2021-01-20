Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Шеффилд Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|7 (1)
|0.37
|2.
|Стерлинг Рахим
|6
|0.32
|3.
|Марез Рияд
|5
|0.26
|4.
|Фоден Фил
|4
|0.21
|5.
|Де Брёйне Кевин
|3 (2)
|0.16
|6.
|Жезус Габриэль
|2
|0.11
|7.
|Торрес Ферран
|2
|0.11
|8.
|Стоунс Джон
|2
|0.11
|9.
|Канселу Жоау
|1
|0.05
|10.
|Уокер Кайл
|1
|0.05
|11.
|Силва Бернарду
|1
|0.05
|12.
|МендиБенжамен
|1
|0.05
|13.
|Аке Натан
|1
|0.05
|14.
|Родри Эрнандес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0.25
|2.
|Шарп Билли
|2 (2)
|0.1
|3.
|Бёрк Оливер
|1
|0.05
|4.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.05
|5.
|Макбарни Оливер
|1
|0.05
|6.
|Брайан Кин
|1
|0.05
|7.
|Богл Джейден
|1
|0.05
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|3
|0
|2.
|Аке Натан
|3
|0
|3.
|Канселу Жоау
|3
|0
|4.
|МендиБенжамен
|2
|0
|5.
|Диаш Рубен
|2
|0
|6.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|7.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|8.
|Уокер Кайл
|1
|0
|9.
|Стерлинг Рахим
|1
|0
|10.
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|11.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|12.
|Силва Бернарду
|1
|0
|13.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|14.
|Торрес Ферран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|5
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|5
|1
|3.
|Берге Сандер
|4
|0
|4.
|Стивенс Энда
|3
|0
|5.
|Норвуд Оливер
|3
|0
|6.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|8.
|Робинсон Джек
|2
|0
|9.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|0
|11.
|Шарп Билли
|1
|0
|12.
|Лоу Макс
|1
|0
|13.
|Башам Крис
|1
|0
|14.
|Флек Джон
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|13.89% (5)
|36.11% (13)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|13.89% (5)
|Шеффилд Юнайтед
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +15 =4 -1Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Челтенем 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Кристал Пэлас
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Манчестер Сити 3:0 Бирмингем Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Челси 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Арсенал 1:4 Манчестер Сити Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:0 Марсель Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Порту 0:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Олимпиакос 0:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =2 -14Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл
Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 27
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Эвертон
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 22
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 21
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|2
|2
|16
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 10
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Манчестер Сити
97.9% (46)
Ничья
2.1% (1)
Шеффилд Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (24)
Меньше
47.83% (22)
Обе команды забьют
Да
17.39% (8)
Нет
82.61% (38)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
40.4% (19)
3:0 Манчестер Сити
27.7% (13)
4:0 Манчестер Сити
8.5% (4)
3:1 Манчестер Сити
8.5% (4)
1:0 Манчестер Сити
4.3% (2)
2:1 Манчестер Сити
4.3% (2)
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