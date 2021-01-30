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Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
1
Джонстон
Сэм
27
О'Ши
Дара
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
2
Ферлонг
Дарнелл
18
Галлахер
Конор
8
Ливермор
Джейк
3
Гиббс
Киран
23
Снодграсс
Роберт
12
Перейра
Матеус
7
Робинсон
Каллум
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
14
Рид
Бобби
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
18
Лемина
Марио
33
Робинсон
Энтони
15
Лофтус-Чик
Рубен
9
Митрович
Александр
19
Лукмен
Адемола
Вест Бромвич
3-4-2-1
Фулхэм
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 4 (2) 0.2
2. Аджайи Олувасемилого 2 0.1
3. Робинсон Каллум 2 0.1
4. Галлахер Конор 2 0.1
5. Ферлонг Дарнелл 1 0.05
6. Бартли Кайл 1 0.05
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.05
8. Диангана Грэди 1 0.05
9. Гросицки Камил 0 0
10. Филлипс Мэтт 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.21
2. Лукмен Адемола 3 0.16
3. Митрович Александр 2 (1) 0.11
4. Кавалейру Иван 2 (1) 0.11
5. Кэрни Том 1 0.05
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.05
7. Эйна Ола 1 0.05
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 6 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Аджайи Олувасемилого 3 0
5. Перейра Матеус 1 1
6. Иванович Бранислав 2 0
7. Ферлонг Дарнелл 2 0
8. О'Ши Дара 2 0
9. Гиббс Киран 0 1
10. Робсон-Кану Хэл 1 0
11. Филлипс Мэтт 1 0
12. Бартли Кайл 1 0
13. Пелтьер Ли 1 0
14. Ахерн-Грант Карлан 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 5 0
2. Андерсен Йоаким 3 1
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
5. Рид Харрисон 3 0
6. Лукмен Адемола 3 0
7. Камара Абубакар 1 1
8. Кэрни Том 2 0
9. Ле Маршан Максим 2 0
10. Гектор Майкл 2 0
11. Брайан Джо 2 0
12. Митрович Александр 2 0
13. Одои Денис 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Эйна Ола 1 0
19. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 28.57% (4) 21.43% (3) 0 35.71% (5) 0 14.29% (2)
 Фулхэм 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси
Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Фулхэм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:1 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Фулхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 20 12 4 4 37 - 27 40
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
9. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
10. Астон Вилла Заявка 18 9 2 7 33 - 21 29
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 20 2 2 16 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
9. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
11. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
12. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
13. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Астон Вилла Заявка 10 5 1 4 16 - 10 16
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
15. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
18. Фулхэм Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 18 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые поклонники английского футбола! Добро пожаловать на прямую трансляцию матча между "Вест Бромвичем" и "Фулхэмом".
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 января 2021, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 141
Вест Бромвич 34.8% (49)
X 47.5% (67)
Фулхэм 17.7% (25)
-2
выиграет Вест Бромвич, со счетом 1:0
--------------------------
greenr #
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Бромвич
Ничья
Фулхэм
3.46
3.20
2.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.20 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.46 3.20 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.95 1.06 5.90 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.90 1.00 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Фулхэм

Исход игры
Вест Бромвич
34.8% (49)
Ничья
47.5% (67)
Фулхэм
17.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (44)
Меньше
68.57% (96)
Обе команды забьют
Да
73.57% (103)
Нет
26.43% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (59)
2:1 Вест Бромвич
17% (24)
1:0 Вест Бромвич
14.2% (20)
1:2 Фулхэм
9.2% (13)
0:1 Фулхэм
7.8% (11)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
3:1 Вест Бромвич
1.4% (2)
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