Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Фулхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|4 (2)
|0.2
|2.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.1
|3.
|Робинсон Каллум
|2
|0.1
|4.
|Галлахер Конор
|2
|0.1
|5.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.05
|6.
|Бартли Кайл
|1
|0.05
|7.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.05
|8.
|Диангана Грэди
|1
|0.05
|9.
|Гросицки Камил
|0
|0
|10.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.21
|2.
|Лукмен Адемола
|3
|0.16
|3.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.11
|4.
|Кавалейру Иван
|2 (1)
|0.11
|5.
|Кэрни Том
|1
|0.05
|6.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.05
|7.
|Эйна Ола
|1
|0.05
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|6
|0
|2.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|3.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|0
|5.
|Перейра Матеус
|1
|1
|6.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|7.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|8.
|О'Ши Дара
|2
|0
|9.
|Гиббс Киран
|0
|1
|10.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|11.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|12.
|Бартли Кайл
|1
|0
|13.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|14.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|5
|0
|2.
|Андерсен Йоаким
|3
|1
|3.
|Робинсон Энтони
|3
|1
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|5.
|Рид Харрисон
|3
|0
|6.
|Лукмен Адемола
|3
|0
|7.
|Камара Абубакар
|1
|1
|8.
|Кэрни Том
|2
|0
|9.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|10.
|Гектор Майкл
|2
|0
|11.
|Брайан Джо
|2
|0
|12.
|Митрович Александр
|2
|0
|13.
|Одои Денис
|1
|0
|14.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|15.
|Лемина Марио
|1
|0
|16.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|17.
|Тете Кенни
|1
|0
|18.
|Эйна Ола
|1
|0
|19.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|0
|35.71% (5)
|0
|14.29% (2)
|Фулхэм
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =5 -13Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Блэкпул 2:2 Вест Бромвич
Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд
Фулхэм Последние 20 матчей: +3 =7 -10Брайтон 0:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси
Тоттенхэм 1:1 Фулхэм КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Фулхэм: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:2 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Фулхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 3:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:1 Фулхэм Премьер-лига Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:0 Фулхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|12
|4
|4
|37 - 27
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Эвертон
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|29 - 22
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|8.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|9.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|33 - 21
|29
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|20
|2
|2
|16
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|12.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|16 - 10
|16
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 18
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Фулхэм
Исход игры
Вест Бромвич
48.9% (22)
Ничья
40% (18)
Фулхэм
11.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
43.18% (19)
Меньше
56.82% (25)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (16)
2:1 Вест Бромвич
28.9% (13)
1:0 Вест Бромвич
15.6% (7)
1:2 Фулхэм
11.1% (5)
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