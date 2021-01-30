Рид
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Josko Arena
Адмира
8' Желтая карточкаМайзль Лука
12' Желтая карточкаБайич Анте
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
77
Атанга
Давид
99
Вутен
Эндрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
-
22 Нутц ШтефанНападающий
-
17 Грюлль МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Мёшль ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Атанга ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Вутен ЭндрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Рат ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кадлец МаркоПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Damir Buric
Ход матча
8'
12'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грюлль Марко
|5 (4)
|0.33
|2.
|Байич Анте
|2
|0.13
|3.
|Гшвайдль Бернд
|2
|0.13
|4.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.13
|5.
|Нутц Штефан
|1
|0.07
|6.
|Грубек Валентин
|1
|0.07
|7.
|Пэйнтсил Сет
|1
|0.07
|8.
|Райнер Константин
|1
|0.07
|9.
|Райфельтсхаммер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кершбаум Роман
|4 (2)
|0.27
|2.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0.2
|3.
|Хоффер Эрвин
|2
|0.13
|4.
|Томич Томислав
|1
|0.07
|5.
|Хаусьелль Марко
|1
|0.07
|6.
|Айву Эмануэль
|1
|0.07
|7.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|8.
|Остшолек Маттиас
|0
|0
|9.
|Спасич Милош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|3
|1
|2.
|Оффенбахер Даниэль
|4
|0
|3.
|Райнер Константин
|2
|1
|4.
|Лакнер Маркус
|1
|1
|5.
|Райфельтсхаммер Томас
|2
|0
|6.
|Такугнади Балакием
|2
|0
|7.
|Майзль Лука
|2
|0
|8.
|Байич Анте
|2
|0
|9.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
|10.
|Нутц Штефан
|1
|0
|11.
|Гшвайдль Бернд
|1
|0
|12.
|Салли Садам
|1
|0
|13.
|Сатин Мурат
|1
|0
|14.
|Грюлль Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кершбаум Роман
|6
|1
|2.
|Майер Маркус
|3
|0
|3.
|Бройниг Максимилиан
|3
|0
|4.
|Томич Томислав
|2
|0
|5.
|Спасич Милош
|2
|0
|6.
|Хаусьелль Марко
|2
|0
|7.
|Айву Эмануэль
|2
|0
|8.
|Юлманд Мортен
|2
|0
|9.
|Бауэр Себастьян
|0
|1
|10.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|11.
|Рат Лукас
|1
|0
|12.
|Ауэр Штефан
|1
|0
|13.
|Малишек Лукас
|1
|0
|14.
|Чиркович Александар
|1
|0
|15.
|Ганда Йосеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рид
|0
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|Адмира
|25% (3)
|25% (3)
|0
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Рид Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук
Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль
Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена
Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Рид: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Адмира: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Рид 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Рид 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рид Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Адмира Бундеслига Рид 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:4 Рид Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|46 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 19
|30
|3.
|Штурм
|1:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 11
|29
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 14
|27
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|26 - 27
|16
|9.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 27
|15
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 32
|14
|11.
|Альтах
|1:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 33
|9
|12.
|Адмира
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|11.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|12.
|Альтах
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Штурм
|1:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|4.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|1:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
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