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  3. Австрия
Рид
0:0
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
8' Желтая карточка
Райфельтсхаммер Томас
12' Желтая карточка
Байич Анте
90'+3
1
Радлингер
Самуэль
2
Майзль
Лука
28
Райфельтсхаммер
Томас
14
Боатенг
Кеннеди
3
Керхе
Мануэль
4
Цигль
Марсель
16
Лакнер
Маркус
5
Лергер
Михель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
17
Грюлль
Марко
1
Ляйтнер
Андреас
12
Малишек
Лукас
4
Бауэр
Себастьян
27
Айву
Эмануэль
84
Остшолек
Маттиас
8
Кершбаум
Роман
2
Ауэр
Штефан
63
Кронбергер
Лука
77
Атанга
Давид
7
Старкль
Доминик
99
Вутен
Эндрю
Рид
3-4-3
Адмира
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грюлль Марко 5 (4) 0.33
2. Байич Анте 2 0.13
3. Гшвайдль Бернд 2 0.13
4. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.13
5. Нутц Штефан 1 0.07
6. Грубек Валентин 1 0.07
7. Пэйнтсил Сет 1 0.07
8. Райнер Константин 1 0.07
9. Райфельтсхаммер Томас 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кершбаум Роман 4 (2) 0.27
2. Бройниг Максимилиан 3 0.2
3. Хоффер Эрвин 2 0.13
4. Томич Томислав 1 0.07
5. Хаусьелль Марко 1 0.07
6. Айву Эмануэль 1 0.07
7. Гартнер Кристиан 0 0
8. Остшолек Маттиас 0 0
9. Спасич Милош 0 0

Карточки

Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 3 1
2. Оффенбахер Даниэль 4 0
3. Райнер Константин 2 1
4. Райфельтсхаммер Томас 3 0
5. Лакнер Маркус 1 1
6. Такугнади Балакием 2 0
7. Байич Анте 2 0
8. Радлингер Самуэль 1 0
9. Нутц Штефан 1 0
10. Гшвайдль Бернд 1 0
11. Майзль Лука 1 0
12. Салли Садам 1 0
13. Сатин Мурат 1 0
14. Грюлль Марко 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Кершбаум Роман 6 1
2. Майер Маркус 3 0
3. Бройниг Максимилиан 3 0
4. Томич Томислав 2 0
5. Спасич Милош 2 0
6. Хаусьелль Марко 2 0
7. Айву Эмануэль 2 0
8. Юлманд Мортен 2 0
9. Бауэр Себастьян 0 1
10. Майерхофер Штефан 1 0
11. Рат Лукас 1 0
12. Ауэр Штефан 1 0
13. Малишек Лукас 1 0
14. Чиркович Александар 1 0
15. Ганда Йосеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рид 0 13.33% (2) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 33.33% (5)
 Адмира 25% (3) 25% (3) 0 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Рид Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Рид 0:1 Аустрия Вена Рид 3:1 Юниорс Пашинг Рид 2:2 Ваккер Инсбрук
Рид 2:0 Амштеттен Сваровски Тироль 1:3 Рид Рид 1:4 Альтах ЛАСК 3:0 Рид Вольфсбергер 1:1 Рид Рид 4:3 Рапид Вена Рид 1:1 Форвертс Штайр Рид 2:0 Хартберг Санкт-Пёльтен 4:0 Рид Рид 0:2 Штурм Вольфсбергер 2:2 Рид Амштеттен 1:2 Рид Адмира 3:1 Рид Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль
Адмира Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Адмира 0:4 Аустрия Вена Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Рапид Вена 3:1 Адмира Адмира 0:1 Рапид Вена
Штурм 3:0 Адмира Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Адмира 2:3 Хартберг Сваровски Тироль 3:0 Адмира Рапид-2 Вена 3:2 Адмира ЛАСК 4:0 Адмира Адмира 1:3 Вольфсбергер Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Альтах 4:2 Адмира Адмира 2:0 Мауэрверк Тим Венер Линьен 0:1 Адмира Адмира 2:2 Капфенберг Адмира 2:2 Драссбург Адмира 3:1 Рид Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Рид: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Адмира: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Адмира 3:1 Рид Бундеслига Адмира 0:1 Рид Товарищеские матчи Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига
Рид 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Рид 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рид Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Адмира Бундеслига Рид 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:4 Рид Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 15 11 1 3 47 - 15 34
2. Рапид Вена Заявка 14 9 3 2 32 - 19 30
3. Штурм Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
4. ЛАСК Заявка 14 8 3 3 29 - 14 27
5. Сваровски Тироль Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
6. Вольфсбергер Заявка 14 5 3 6 22 - 27 18
7. Аустрия Вена Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
8. Санкт-Пёльтен Заявка 14 4 4 6 26 - 27 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 15 4 2 9 17 - 32 14
11. Альтах Заявка 15 3 2 10 14 - 33 11
12. Адмира Заявка 15 2 3 10 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
8. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    8'
    Райфельтсхаммер Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Josko Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.13 3.20 3.55
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.88 3.58
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.37 6.80
  6.55 1.26 9.30

Самый высокий коэффициент на матч «Рид» – «Адмира» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Адмира» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рид» – «Адмира», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 12.00 1.01 4.60 1.18 3.85 1.26 2.38 1.65 1.82 1.99 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.25 1.05 7.20 1.05 7.60
1.42 2.75 1.07 7.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.98 1.82 1.02 11.00 1.02 11.00 1.07 7.50 1.05 8.50 1.08 7.80 1.06 8.50 1.01 12.00
1.29 3.77 1.15 5.82 1.29 3.74 1.75 2.16 1.53 2.61 1.35 3.32 1.87 2.01 1.62 2.38 1.48 2.75 1.96 1.93 1.70 2.23 1.55 2.55 1.49 2.71 1.19 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.40 1.57 1.61 2.32 1.23 4.20 1.15 5.45
1.38 2.90 1.04 9.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00
1.17 5.30 1.50 2.63 1.21 4.59 1.70 2.20 1.50 2.67 1.38 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.85 1.18 3.52 1.30 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.64
3.25 1.32 1.86 1.88 1.39 2.85 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Рид 0:0 Адмира онлайн

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