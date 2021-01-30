Хартберг
0:2
Первый тайм: 44'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
Ред Булл Зальцбург
0:1
14' ПенальтиКойта Секу
17' Желтая карточкаНимага Бакари
24' Желтая карточкаКойта Секу
0:2
35' ГолДака Пэтсон
23
Кайнц
Тобиас
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
45
Мвепу
Энок
21
Шушич
Лука
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Кайнц ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
29 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
27 Рид ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
14'
0:1
17'
24'
35'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Дарио
|5 (2)
|0.33
|2.
|Реп Райко
|3
|0.2
|3.
|Роттер Томас
|3
|0.2
|4.
|Люкенедер Феликс
|1
|0.07
|5.
|Раковиц Штефан
|1
|0.07
|6.
|Кайнц Тобиас
|1
|0.07
|7.
|Шаби Сейфедин
|1
|0.07
|8.
|Хорват Саша
|0
|0
|9.
|Линхарт Андреас
|0
|0
|10.
|Клем Кристиан
|0
|0
|11.
|Нимага Бакари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Койта Секу
|12 (2)
|0.8
|2.
|Дака Пэтсон
|11
|0.73
|3.
|Бериша Мергим
|7
|0.47
|4.
|Собослаи Доминик
|4 (3)
|0.27
|5.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.27
|6.
|Кристенсен Расмус
|2
|0.13
|7.
|Адейеми Карим
|1
|0.07
|8.
|Фалльци Альберт
|1
|0.07
|9.
|Онгене Жером
|1
|0.07
|10.
|Мвепу Энок
|1
|0.07
|11.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|12.
|Юнузович Златко
|0
|0
|13.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|14.
|Окугава Масая
|0
|0
|15.
|Ааронсон Бренден
|0
|0
|16.
|Шушич Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хайль Юрген
|5
|0
|2.
|Клем Кристиан
|4
|0
|3.
|Нимага Бакари
|2
|1
|4.
|Реп Райко
|3
|0
|5.
|Гольнер Манфред
|3
|0
|6.
|Роттер Томас
|3
|0
|7.
|Эртльталер Юлиус
|3
|0
|8.
|Тиджани Самсон
|1
|1
|9.
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|10.
|Свете Рене
|2
|0
|11.
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|12.
|Хорват Саша
|1
|0
|13.
|Рид Лукас
|1
|0
|14.
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|5
|0
|2.
|Фалльци Альберт
|4
|0
|3.
|Рамальо Андре
|1
|1
|4.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|5.
|Койта Секу
|2
|0
|6.
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|7.
|Окафор Ноа
|2
|0
|8.
|Мвепу Энок
|1
|0
|9.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хартберг
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|Ред Булл Зальцбург
|11.9% (5)
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|14.29% (6)
|21.43% (9)
|26.19% (11)
Предыдущие игры
Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен
Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр
Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург
Последние игры между собой
Хартберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Ред Булл Зальцбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|46 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 19
|30
|3.
|Штурм
|1:1 Заявка
|15
|8
|5
|2
|26 - 11
|29
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 14
|27
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 27
|18
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|17 - 18
|17
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|26 - 27
|16
|9.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 27
|15
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 32
|14
|11.
|Альтах
|1:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|13 - 33
|9
|12.
|Адмира
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|20 - 5
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|1:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|8.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|9.
|Адмира
|0:0 Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|10.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|11.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|12.
|Альтах
|1:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|2:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|21 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Штурм
|1:1 Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 7
|13
|4.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 11
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|0:2 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|1:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|0:0 Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3
Победитель
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