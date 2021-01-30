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  2. Матчи
  3. Австрия
Хартберг
0:3
Конец матча

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
0:1
14' Пенальти
Койта Секу
17' Желтая карточка
Нимага Бакари
24' Желтая карточка
Койта Секу
0:2
35' Гол
Дака Пэтсон
0:3
79' Гол
Мвепу Энок
90'+4
1
Свете
Рене
23
Кайнц
Тобиас
5
Гольнер
Манфред
32
Люкенедер
Феликс
14
Клем
Кристиан
42
Нимага
Бакари
28
Хайль
Юрген
29
Хорват
Саша
9
Реп
Райко
7
Эртльталер
Юлиус
45
Шаби
Сейфедин
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
5
Фалльци
Альберт
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
19
Камара
Мохамед
VII
28
Бернед
Антуан
21
Шушич
Лука
20
Дака
Пэтсон
7
Койта
Секу
Хартберг
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Дарио 5 (2) 0.33
2. Реп Райко 3 0.2
3. Роттер Томас 3 0.2
4. Люкенедер Феликс 1 0.07
5. Раковиц Штефан 1 0.07
6. Кайнц Тобиас 1 0.07
7. Шаби Сейфедин 1 0.07
8. Хорват Саша 0 0
9. Линхарт Андреас 0 0
10. Клем Кристиан 0 0
11. Нимага Бакари 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Койта Секу 12 (2) 0.8
2. Дака Пэтсон 11 0.73
3. Бериша Мергим 7 0.47
4. Собослаи Доминик 4 (3) 0.27
5. Окафор Ноа 4 (1) 0.27
6. Кристенсен Расмус 2 0.13
7. Мвепу Энок 2 0.13
8. Адейеми Карим 1 0.07
9. Фалльци Альберт 1 0.07
10. Онгене Жером 1 0.07
11. Ашимеру Маджид 0 0
12. Юнузович Златко 0 0
13. Ульмер Андреас 0 0
14. Окугава Масая 0 0
15. Ааронсон Бренден 0 0
16. Шушич Лука 0 0

Карточки

Хартберг
# Игрок      
1. Хайль Юрген 5 0
2. Клем Кристиан 4 0
3. Нимага Бакари 2 1
4. Реп Райко 3 0
5. Гольнер Манфред 3 0
6. Роттер Томас 3 0
7. Эртльталер Юлиус 3 0
8. Тиджани Самсон 1 1
9. Кайнц Тобиас 2 0
10. Свете Рене 2 0
11. Шаби Сейфедин 1 0
12. Хорват Саша 1 0
13. Рид Лукас 1 0
14. Люкенедер Феликс 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 5 0
2. Фалльци Альберт 4 0
3. Рамальо Андре 1 1
4. Фаркаш Патрик 2 0
5. Койта Секу 2 0
6. Ашимеру Маджид 2 0
7. Окафор Ноа 2 0
8. Мвепу Энок 1 0
9. Кристенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хартберг 6.67% (1) 6.67% (1) 6.67% (1) 33.33% (5) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Ред Булл Зальцбург 13.33% (6) 13.33% (6) 13.33% (6) 13.33% (6) 20% (9) 26.67% (12)

Предыдущие игры

Хартберг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Штурм 2:1 Хартберг Вольфсбергер 0:0 Хартберг Хартберг 1:3 Аустрия Клагенфурт Хартберг 3:0 Амштеттен
Хартберг 4:2 Блау-Вайс Линц Хартберг 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:2 Хартберг Хартберг 1:3 Рапид Вена Адмира 2:3 Хартберг Аустрия Вена 5:3 Хартберг Хартберг 1:1 ЛАСК Хартберг 2:3 Капфенберг Рид 2:0 Хартберг Хартберг 2:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:1 Хартберг ASKOe Gmuend 3:4 Хартберг Лафниц 3:2 Хартберг Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Хартберг 1:1 Штурм Хартберг 0:2 Вольфсбергер
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ред Булл Зальцбург 3:0 Рид Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр
Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург

Последние игры между собой

Хартберг: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Ред Булл Зальцбург: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига
Ред Булл Зальцбург 7:2 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:4 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Хартберг Бундеслига Хартберг 0:1 Ред Булл Зальцбург Кубок Австрии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 15 11 1 3 47 - 15 34
2. Рапид Вена Заявка 14 9 3 2 32 - 19 30
3. Штурм Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
4. ЛАСК Заявка 14 8 3 3 29 - 14 27
5. Сваровски Тироль Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
6. Вольфсбергер Заявка 14 5 3 6 22 - 27 18
7. Аустрия Вена Заявка 14 4 5 5 17 - 18 17
8. Санкт-Пёльтен Заявка 14 4 4 6 26 - 27 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 15 4 2 9 17 - 32 14
11. Альтах Заявка 15 3 2 10 14 - 33 11
12. Адмира Заявка 15 2 3 10 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 7 6 0 1 20 - 5 18
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
8. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Сваровски Тироль Заявка 7 4 0 3 12 - 11 12
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Дака Пэтсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Койта Секу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Нимага Бакари получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Койта Секу из команды Ред Булл Зальцбург забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Profertil Arena Hartberg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 57.00 13.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 15.00 8.90 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 10.50 1.05
  32.27 12.88 1.06

Самый высокий коэффициент на матч «Хартберг» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хартберг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хартберг» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.90 1.04 7.20 1.07 3.98 1.23 3.12 1.36 2.29 1.69 1.79 2.02 1.53 2.43 1.29 3.32 1.24 3.56 1.08 5.90
10.50 1.02 8.50 1.05 7.00 1.08 5.20 1.14 1.68 2.11 2.00 1.81 1.23 3.90 1.13 5.40 1.03 10.00 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 9.70
3.27 1.35 2.70 1.49 2.12 1.76 1.68 2.25 1.62 2.35 1.37 3.18 1.85 2.02 1.61 2.36 1.48 2.71 1.52 2.58 1.23 4.38 1.11 7.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
5.30 1.16 4.05 1.24 2.03 1.79 1.52 2.53 1.34 3.26
3.45 1.28 1.60 2.25 1.12 5.55 1.07 7.50 1.10 6.25 1.07 7.50
3.58 1.29 2.39 1.59 2.53 1.53 2.07 1.77 1.61 2.35 1.39 3.01 1.34 3.29 1.18 4.92
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.10 1.13 2.72 1.46 2.01 1.80 1.57 2.40 1.29 3.60
2.55 1.48 1.90 1.84 1.51 2.46

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.05 1.33
Где смотреть матч Хартберг 0:3 Ред Булл Зальцбург онлайн

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