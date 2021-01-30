Альтах
2:1
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Штурм
17' Желтая карточкаФишер Манфред
0:1
21' ГолКуэн Андреас
32' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
1:1
35' ГолНетцер Филипп
2:1
45' ГолФишер Манфред
53' Желтая карточкаКитеишвили Отар
68' Желтая карточкаФризенбихлер Кевин
74' Желтая карточкаЛюбич Иван
77' Желтая карточкаКуэн Андреас
87' Желтая карточкаКазар Альяж
90' Желтая карточкаШрайнер Эммануэль
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
25
Обаси
Чинеду
44
Данте
Амаду
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Csaba Bukta
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
17'
21'
0:1
35'
45'
2:1
53'
74'
77'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фишер Манфред
|3 (1)
|0.2
|2.
|Штефель Марио
|2
|0.13
|3.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.13
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.13
|5.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.07
|6.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.07
|7.
|Казар Альяж
|1
|0.07
|8.
|Нетцер Филипп
|1
|0.07
|9.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.07
|10.
|Обаси Чинеду
|0
|0
|11.
|Майлингер Марко
|0
|0
|12.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|6
|0.4
|2.
|Китеишвили Отар
|4
|0.27
|3.
|Любич Иван
|4
|0.27
|4.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.2
|5.
|Балай Беким
|3
|0.2
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.13
|7.
|Куэн Андреас
|1
|0.07
|8.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.07
|9.
|Вютрих Грегори
|1
|0.07
|10.
|Немет Давид
|1
|0.07
|11.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|12.
|Инголич Сандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|3.
|Мадернер Даниэль
|4
|0
|4.
|Фишер Манфред
|4
|0
|5.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|6.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|7.
|Карич Эмир
|3
|0
|8.
|Хаудум Штефан
|1
|1
|9.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|10.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0
|11.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|12.
|Турнвальд Мануэль
|2
|0
|13.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|14.
|Обаси Чинеду
|1
|0
|15.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|16.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|17.
|Казар Альяж
|1
|0
|18.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|4
|1
|2.
|Горенц-Станкович Йон
|5
|0
|3.
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|4.
|Вютрих Грегори
|4
|0
|5.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0
|6.
|Балай Беким
|1
|1
|7.
|Данте Амаду
|1
|1
|8.
|Куэн Андреас
|2
|0
|9.
|Китеишвили Отар
|2
|0
|10.
|Любич Иван
|2
|0
|11.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|12.
|Йегер Лукас
|1
|0
|13.
|Мвепу Франциско
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|42.86% (6)
|0
|7.14% (1)
|35.71% (5)
|Штурм
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах
Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах
Штурм Последние 20 матчей: +15 =3 -2Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм
Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена
Последние игры между собой
Альтах: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Штурм: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Штурм 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Штурм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|47 - 15
|34
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|34 - 20
|33
|3.
|Штурм
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|30 - 16
|27
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|27 - 22
|24
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 27
|21
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|8.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|26 - 29
|16
|9.
|Хартберг
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 28
|15
|10.
|Рид
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 32
|14
|11.
|Альтах
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|14 - 33
|11
|12.
|Адмира
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 7
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Штурм
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 4
|16
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|25 - 9
|15
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 9
|11
|6.
|Рид
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 15
|10
|7.
|Хартберг
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 11
|8
|8.
|Альтах
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 13
|7
|10.
|Адмира
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|12.
|Вольфсбергер
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|22 - 6
|19
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 11
|16
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|14 - 10
|15
|4.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|5.
|Штурм
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|12
|6.
|Аустрия Вена
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 7
|11
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 12
|10
|8.
|ЛАСК
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Хартберг
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 17
|7
|10.
|Рид
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 17
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 19
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 22
|3