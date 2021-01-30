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  2. Матчи
  3. Австрия
Альтах
2:1
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
17' Желтая карточка
Фишер Манфред
0:1
21' Гол
Куэн Андреас
32' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
1:1
35' Гол
Нетцер Филипп
2:1
45' Гол
Фишер Манфред
53' Желтая карточка
Китеишвили Отар
68' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
74' Желтая карточка
Любич Иван
77' Желтая карточка
Куэн Андреас
87' Желтая карточка
Казар Альяж
90' Желтая карточка
Шрайнер Эммануэль
90'+5
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
24
Бумбергер
Давид
5
Нетцер
Филипп
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
27
Хаудум
Штефан
30
Фишер
Манфред
11
Майлингер
Марко
25
Обаси
Чинеду
16
Шрайнер
Эммануэль
27
Зибенхандль
Йорг
24
Инголич
Сандро
6
Немет
Давид
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
Альтах
4-3-3
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фишер Манфред 3 (1) 0.2
2. Штефель Марио 2 0.13
3. Нуссбаумер Даниэль 2 0.13
4. Шрайнер Эммануэль 2 0.13
5. Турнвальд Мануэль 1 0.07
6. Тартаротти Йоханнес 1 0.07
7. Казар Альяж 1 0.07
8. Нетцер Филипп 1 0.07
9. Мадернер Даниэль 1 0.07
10. Обаси Чинеду 0 0
11. Майлингер Марко 0 0
12. Гомес Андерсон Сантос 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 6 0.4
2. Китеишвили Отар 4 0.27
3. Любич Иван 4 0.27
4. Фризенбихлер Кевин 3 0.2
5. Балай Беким 3 0.2
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.13
7. Куэн Андреас 1 0.07
8. Хирлендер Штефан 1 0.07
9. Вютрих Грегори 1 0.07
10. Немет Давид 1 0.07
11. Хузпек Филипп 0 0
12. Инголич Сандро 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 5 0
2. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
3. Мадернер Даниэль 4 0
4. Фишер Манфред 4 0
5. Нетцер Филипп 3 0
6. Цвишенбруггер Ян 3 0
7. Карич Эмир 3 0
8. Хаудум Штефан 1 1
9. Гуэ Самюэль 1 1
10. Шрайнер Эммануэль 2 0
11. Дабанлы Беркай 2 0
12. Турнвальд Мануэль 2 0
13. Бумбергер Давид 2 0
14. Обаси Чинеду 1 0
15. Нуссбаумер Даниэль 1 0
16. Тартаротти Йоханнес 1 0
17. Казар Альяж 1 0
18. Гомес Андерсон Сантос 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 4 1
2. Горенц-Станкович Йон 5 0
3. Хирлендер Штефан 4 0
4. Вютрих Грегори 4 0
5. Фризенбихлер Кевин 3 0
6. Балай Беким 1 1
7. Данте Амаду 1 1
8. Куэн Андреас 2 0
9. Китеишвили Отар 2 0
10. Любич Иван 2 0
11. Янтшер Якоб 1 0
12. Йегер Лукас 1 0
13. Мвепу Франциско 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 7.14% (1) 7.14% (1) 42.86% (6) 0 7.14% (1) 35.71% (5)
 Штурм 7.69% (2) 19.23% (5) 19.23% (5) 23.08% (6) 11.54% (3) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Сваровски Тироль 3:1 Альтах Альтах 0:2 Ред Булл Зальцбург Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах
Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах
Штурм Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Штурм 2:1 Хартберг Рапид Вена 4:1 Штурм Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм
Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена

Последние игры между собой

Альтах: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Штурм: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Штурм 4:0 Альтах Бундеслига Штурм 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Альтах 0:2 Штурм Бундеслига
Штурм 1:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Штурм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 15 11 1 3 47 - 15 34
2. Рапид Вена Заявка 15 10 3 2 34 - 20 33
3. Штурм Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
4. ЛАСК Заявка 15 8 3 4 30 - 16 27
5. Сваровски Тироль Заявка 15 7 3 5 27 - 22 24
6. Вольфсбергер Заявка 15 6 3 6 24 - 27 21
7. Аустрия Вена Заявка 15 4 6 5 19 - 20 18
8. Санкт-Пёльтен Заявка 15 4 4 7 26 - 29 16
9. Хартберг Заявка 15 3 6 6 15 - 28 15
10. Рид Заявка 15 4 2 9 17 - 32 14
11. Альтах Заявка 15 3 2 10 14 - 33 11
12. Адмира Заявка 15 2 3 10 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 8 6 0 2 21 - 7 18
2. Рапид Вена Заявка 8 5 2 1 18 - 9 17
3. Штурм Заявка 7 5 1 1 14 - 4 16
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 7 5 0 2 25 - 9 15
5. Сваровски Тироль Заявка 7 3 2 2 13 - 9 11
6. Рид Заявка 8 3 1 4 11 - 15 10
7. Хартберг Заявка 7 2 2 3 6 - 11 8
8. Альтах Заявка 8 2 2 4 7 - 14 8
9. Аустрия Вена Заявка 7 1 4 2 8 - 13 7
10. Адмира Заявка 7 2 0 5 7 - 17 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
12. Вольфсбергер Заявка 8 1 3 4 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 8 6 1 1 22 - 6 19
2. Рапид Вена Заявка 7 5 1 1 16 - 11 16
3. Вольфсбергер Заявка 7 5 0 2 14 - 10 15
4. Сваровски Тироль Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
5. Штурм Заявка 8 3 3 2 12 - 8 12
6. Аустрия Вена Заявка 8 3 2 3 11 - 7 11
7. Санкт-Пёльтен Заявка 7 3 1 3 15 - 12 10
8. ЛАСК Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Хартберг Заявка 8 1 4 3 9 - 17 7
10. Рид Заявка 7 1 1 5 6 - 17 4
11. Альтах Заявка 7 1 0 6 7 - 19 3
12. Адмира Заявка 8 0 3 5 7 - 22 3
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