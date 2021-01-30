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АХ Лёвен
0:1
Конец матча

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
34' Желтая карточка
Сова Камаль
41' Желтая карточка
Питермат Том
48' Желтая карточка
Анри Тома
72' Желтая карточка
Причиненко Денис
0:1
74' Гол
Тиссудали Тарик
90' Желтая карточка
Шрейверс Сьебе
90'+4
90
Ромо
Рафаэль
11
Влитинк
Тибо
5
Нгава
Пьер-Айвес
2
Емелка
Вацлав
24
Де
Норре
Каспер
29
Малинов
Кристиян
33
Мертенс
Матье
14
Сова
Камаль
10
Мерсье
Ксавье
16
Шрейверс
Сьебе
9
Анри
Тома
31
Ванхамел
Майк
2
Берг
Ян
4
Франс
Фредерик
3
Причиненко
Денис
15
Бурден
Пьер
18
Сануси
Райан
8
Хольцхаузер
Рафаэль
16
Питермат
Том
5
Дом
Джорен
10
Судзуки
Мусаси
34
Тиссудали
Тарик
АХ Лёвен
4-2-3-1
Беерсхот-Вильрейк
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 16 (5) 0.64
2. Мерсье Ксавье 7 (1) 0.28
3. Сова Камаль 7 0.28
4. Мертенс Матье 3 0.12
5. Малинов Кристиян 1 0.04
6. Влитинк Тибо 1 0.04
7. Эппиа Джошуа 1 0.04
8. Котыш Саша 1 0.04
9. Дуплюс Фредерик 1 0.04
10. Нгава Пьер-Айвес 1 0.04
11. Юбер Давид 1 (1) 0.04
12. Де Норре Каспер 0 0
13. Шрейверс Сьебе 0 0
14. Мини Оливье 0 0
15. Емелка Вацлав 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.44
2. Тиссудали Тарик 8 0.32
3. Судзуки Мусаси 6 0.24
4. Исмаила Кулибали 5 0.2
5. Нубисси Мариус 4 0.16
6. Бурден Пьер 3 0.12
7. Брогно Лорис 2 0.08
8. Берг Ян 2 0.08
9. Сануси Райан 1 0.04
10. Дом Джорен 1 0.04
11. Франс Фредерик 1 0.04
12. Вороговский Ян 1 0.04
13. Причиненко Денис 1 (1) 0.04
14. Саньянг Абдулия 0 0
15. Питермат Том 0 0
16. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
17. Халемия Мохамед Реда 0 0

Карточки

АХ Лёвен
# Игрок      
1. Малинов Кристиян 6 0
2. Анри Тома 4 1
3. Нгава Пьер-Айвес 3 1
4. Сова Камаль 4 0
5. Мертенс Матье 2 1
6. Котыш Саша 3 0
7. Юбер Давид 3 0
8. Влитинк Тибо 2 0
9. Емелка Вацлав 2 0
10. Рэмекерс Тун 2 0
11. Дуплюс Фредерик 1 0
12. Ромо Рафаэль 1 0
13. Мерсье Ксавье 1 0
14. Шрейверс Сьебе 1 0
15. Шиманга Катуку 1 0
16. Мини Оливье 1 0
17. Де Норре Каспер 1 0
18. Векеманс Даан 1 0
19. Аль-Тамари Мусса 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 5 0
2. Причиненко Денис 5 0
3. Вороговский Ян 5 0
4. Питермат Том 4 0
5. Исмаила Кулибали 4 0
6. Франс Фредерик 3 0
7. Бурден Пьер 3 0
8. Ван ден Бёйс Дарио 3 0
9. Элеке Блессинг 3 0
10. Берг Ян 3 0
11. Дом Джорен 2 0
12. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
13. Брогно Лорис 0 1
14. Судзуки Мусаси 1 0
15. Тиссудали Тарик 1 0
16. Нубисси Мариус 1 0
17. Мбоко Айртон 1 0
18. Саньянг Абдулия 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АХ Лёвен 7.5% (3) 15% (6) 17.5% (7) 22.5% (9) 12.5% (5) 25% (10)
 Беерсхот-Вильрейк 10.87% (5) 19.57% (9) 10.87% (5) 13.04% (6) 21.74% (10) 23.91% (11)

Предыдущие игры

АХ Лёвен Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен
АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

АХ Лёвен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Беерсхот-Вильрейк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Первый дивизион А АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Первый дивизион Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Первый дивизион Б
АХ Лёвен 0:3 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:2 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 3:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б АХ Лёвен 2:2 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 3:2 АХ Лёвен Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 3:1 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:2 АХ Лёвен Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 2:2 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 24 17 3 4 50 - 17 54
2. Антверпен Заявка 25 13 4 8 41 - 34 43
3. Генк Заявка 25 12 7 6 49 - 33 43
4. Стандард Заявка 24 10 8 6 35 - 26 38
5. Андерлехт Заявка 24 9 10 5 34 - 26 37
6. Шарлеруа 1:0 Заявка 25 11 4 10 36 - 33 37
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 25 11 4 10 46 - 48 37
8. Остенде Заявка 24 10 6 8 35 - 31 36
9. АХ Лёвен Заявка 25 10 6 9 40 - 41 36
10. Мехелен Заявка 25 9 6 10 38 - 42 33
11. Гент Заявка 24 9 4 11 34 - 31 31
12. Эйпен Заявка 25 7 10 8 30 - 40 31
13. Зульте-Варегем Заявка 24 9 3 12 36 - 44 30
14. Кортрейк 0:1 Заявка 25 8 6 11 28 - 35 30
15. Сент-Трюйден Заявка 24 7 6 11 30 - 37 27
16. Мускрон-Перювельз Заявка 25 6 8 11 23 - 34 26
17. Серкль Брюгге Заявка 24 7 1 16 30 - 41 22
18. Васланд-Беверен Заявка 25 5 6 14 32 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 12 8 1 3 21 - 10 25
3. Генк Заявка 12 7 4 1 28 - 14 25
4. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
5. Остенде Заявка 12 6 4 2 24 - 16 22
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
7. Стандард Заявка 12 5 5 2 18 - 14 20
8. АХ Лёвен Заявка 13 6 2 5 16 - 17 20
9. Шарлеруа 1:0 Заявка 11 5 2 4 12 - 8 17
10. Кортрейк 0:1 Заявка 14 5 2 7 20 - 25 17
11. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
12. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
13. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
14. Гент Заявка 11 4 2 5 17 - 15 14
15. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 5 4 13 - 13 14
16. Зульте-Варегем Заявка 13 3 2 8 14 - 27 11
17. Серкль Брюгге Заявка 12 3 0 9 18 - 24 9
18. Васланд-Беверен Заявка 11 2 1 8 13 - 27 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 12 9 2 1 29 - 7 29
2. Шарлеруа 1:0 Заявка 14 6 2 6 24 - 25 20
3. Зульте-Варегем Заявка 11 6 1 4 22 - 17 19
4. Антверпен Заявка 12 6 1 5 19 - 17 19
5. Мехелен Заявка 11 5 3 3 16 - 17 18
6. Стандард Заявка 12 5 3 4 17 - 12 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент Заявка 13 5 2 6 17 - 16 17
9. АХ Лёвен Заявка 12 4 4 4 24 - 24 16
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
12. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
13. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
14. Кортрейк 0:1 Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
15. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
16. Сент-Трюйден Заявка 12 3 3 6 16 - 23 12
17. Мускрон-Перювельз Заявка 13 3 3 7 10 - 21 12
18. Андерлехт Заявка 12 2 5 5 16 - 20 11
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Дом Джорен уходит с поля. Mohamed Reda Halaimia выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Питермат Том получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Сова Камаль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 18.00 4.30 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.14 3.30 3.44
Бонус: 5 000 ₽ 71.00 8.50 1.05
  16.54 4.61 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «АХ Лёвен» – «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АХ Лёвен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АХ Лёвен» – «Беерсхот-Вильрейк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.60 1.02 4.45 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.87 1.93 1.61 2.46 1.31 3.45 1.22 4.10 1.08 6.60 1.05 7.30 1.00 11.00
2.25 1.60 1.48 2.55 1.14 5.20 1.04 9.00 1.03 10.00 2.12 1.72 1.10 6.25 1.70 2.15 1.08 7.00 1.02 11.00 1.09 6.50 1.08 6.90 1.05 7.50 1.02 12.00 1.01 10.50
2.99 1.41 2.13 1.75 2.03 1.83 1.68 2.25 1.32 3.47 1.42 2.93 1.62 2.35 1.45 2.82 1.81 2.06 1.62 2.36 1.50 2.67 1.21 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.26 1.64 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
1.95 1.80 1.27 3.55 1.14 5.20 1.20 4.20 1.12 5.55
1.57 2.43 1.34 3.29 1.11 6.72 1.62 2.32 1.44 2.81 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.49 2.62 1.29 3.60
3.45 1.28 1.93 1.83 1.45 2.65 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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