АХ Лёвен
0:1
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
Беерсхот-Вильрейк
34' Желтая карточкаСова Камаль
41' Желтая карточкаПитермат Том
48' Желтая карточкаАнри Тома
72' Желтая карточкаПричиненко Денис
0:1
74' ГолТиссудали Тарик
90' Желтая карточкаШрейверс Сьебе
90
Ромо
Рафаэль
11
Влитинк
Тибо
14
Сова
Камаль
2
Берг
Ян
15
Бурден
Пьер
18
Сануси
Райан
16
Питермат
Том
- Основной состав
-
90 Ромо РафаэльВратарь
-
11 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сова КамальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Раве ОреганВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мини ОливьеНападающий
-
26 Эппиа ДжошуаНападающий
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Бурден ПьерПолузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Will Still
Ход матча
34'
41'
48'
72'
74'
0:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|16 (5)
|0.64
|2.
|Мерсье Ксавье
|7 (1)
|0.28
|3.
|Сова Камаль
|7
|0.28
|4.
|Мертенс Матье
|3
|0.12
|5.
|Малинов Кристиян
|1
|0.04
|6.
|Влитинк Тибо
|1
|0.04
|7.
|Эппиа Джошуа
|1
|0.04
|8.
|Котыш Саша
|1
|0.04
|9.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0.04
|10.
|Нгава Пьер-Айвес
|1
|0.04
|11.
|Юбер Давид
|1 (1)
|0.04
|12.
|Де Норре Каспер
|0
|0
|13.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|14.
|Мини Оливье
|0
|0
|15.
|Емелка Вацлав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.44
|2.
|Тиссудали Тарик
|8
|0.32
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.24
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.2
|5.
|Нубисси Мариус
|4
|0.16
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.12
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.08
|8.
|Берг Ян
|2
|0.08
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.04
|10.
|Дом Джорен
|1
|0.04
|11.
|Франс Фредерик
|1
|0.04
|12.
|Вороговский Ян
|1
|0.04
|13.
|Причиненко Денис
|1 (1)
|0.04
|14.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|15.
|Питермат Том
|0
|0
|16.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|17.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малинов Кристиян
|6
|0
|2.
|Анри Тома
|4
|1
|3.
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|1
|4.
|Сова Камаль
|4
|0
|5.
|Мертенс Матье
|2
|1
|6.
|Котыш Саша
|3
|0
|7.
|Юбер Давид
|3
|0
|8.
|Влитинк Тибо
|2
|0
|9.
|Емелка Вацлав
|2
|0
|10.
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|11.
|Дуплюс Фредерик
|1
|0
|12.
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|13.
|Мерсье Ксавье
|1
|0
|14.
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|15.
|Шиманга Катуку
|1
|0
|16.
|Мини Оливье
|1
|0
|17.
|Де Норре Каспер
|1
|0
|18.
|Векеманс Даан
|1
|0
|19.
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|5
|0
|2.
|Причиненко Денис
|5
|0
|3.
|Вороговский Ян
|5
|0
|4.
|Питермат Том
|4
|0
|5.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|6.
|Франс Фредерик
|3
|0
|7.
|Бурден Пьер
|3
|0
|8.
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|9.
|Элеке Блессинг
|3
|0
|10.
|Берг Ян
|3
|0
|11.
|Дом Джорен
|2
|0
|12.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|13.
|Брогно Лорис
|0
|1
|14.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|15.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|16.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|17.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|18.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АХ Лёвен
|7.5% (3)
|15% (6)
|17.5% (7)
|22.5% (9)
|12.5% (5)
|25% (10)
|Беерсхот-Вильрейк
|10.87% (5)
|19.57% (9)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|21.74% (10)
|23.91% (11)
Предыдущие игры
АХ Лёвен Последние 20 матчей: +9 =4 -7Шарлеруа 1:1 АХ Лёвен АХ Лёвен 0:3 Гент Зульте-Варегем 2:3 АХ Лёвен Сент-Трюйден 3:1 АХ Лёвен
АХ Лёвен 1:0 Андерлехт АХ Лёвен 1:2 Остенде АХ Лёвен 1:2 Мехелен Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Кортрейк 0:3 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз АХ Лёвен 2:1 Серкль Брюгге Антверпен 3:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:2 Сент-Трюйден Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Брюгге Андерлехт 2:2 АХ Лёвен Кнокке 0:2 АХ Лёвен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Гент 2:3 АХ Лёвен Остенде 3:1 АХ Лёвен
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +7 =4 -9Дессель 0:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:0 Кортрейк Зульте-Варегем 0:3 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
АХ Лёвен: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Беерсхот-Вильрейк: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
АХ Лёвен 0:3 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:2 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 3:0 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б АХ Лёвен 2:2 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 3:2 АХ Лёвен Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 3:1 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 1:2 АХ Лёвен Первый дивизион Б Беерсхот-Вильрейк 2:2 АХ Лёвен Первый дивизион Б АХ Лёвен 1:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион Б
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|24
|17
|3
|4
|50 - 17
|54
|2.
|Антверпен
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|41 - 34
|43
|3.
|Генк
|Заявка
|25
|12
|7
|6
|49 - 33
|43
|4.
|Стандард
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|35 - 26
|38
|5.
|Андерлехт
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|34 - 26
|37
|6.
|Шарлеруа
|1:0 Заявка
|25
|11
|4
|10
|36 - 33
|37
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|46 - 48
|37
|8.
|Остенде
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|35 - 31
|36
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|40 - 41
|36
|10.
|Мехелен
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|38 - 42
|33
|11.
|Гент
|Заявка
|24
|9
|4
|11
|34 - 31
|31
|12.
|Эйпен
|Заявка
|25
|7
|10
|8
|30 - 40
|31
|13.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|36 - 44
|30
|14.
|Кортрейк
|0:1 Заявка
|25
|8
|6
|11
|28 - 35
|30
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|30 - 37
|27
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|23 - 34
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|24
|7
|1
|16
|30 - 41
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|32 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|28 - 14
|25
|4.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|5.
|Остенде
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|24 - 16
|22
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 14
|20
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 17
|20
|9.
|Шарлеруа
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|10.
|Кортрейк
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 25
|17
|11.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|14.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 15
|14
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 13
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 27
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|3
|0
|9
|18 - 24
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 27
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|29 - 7
|29
|2.
|Шарлеруа
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|24 - 25
|20
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 17
|19
|4.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|19 - 17
|19
|5.
|Мехелен
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 17
|18
|6.
|Стандард
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 12
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 16
|17
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|24 - 24
|16
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|12.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|13.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|14.
|Кортрейк
|0:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|15.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|16 - 20
|11
Победитель
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