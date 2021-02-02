  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Политехника Яссы
0:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Университатя Крайова
0'
0:1
27' Гол
Иван Андрей
33'
12
Бранеску
Лорентиу
5
Кана
Штефан
6
Попа
Рэзван
3
Баксеванос
Николаос
24
Бушу
Сорин
4
Михалаке
Мариус
8
Пассалья
Хуан
Пабло
11
Ванцо
Флориано
19
Оня
Рэзван
9
Займович
Дженан
7
Попадюк
Дору
13
Пильячелли
Мирко
5
Вэтэжелу
Богдан
4
Бэлаша
Михай
23
Мариус
Марсел
Константин
11
Банку
Никусор
16
Нистор
Дан
8
Матею
Александру
10
Чикылдэу
Александру
28
Чимпану
Джордже
9
Иван
Андрей
17
Баярам
Штефан
Политехника Яссы
Университатя Крайова

Ход матча

24'
Брынзэ Янош
Бранеску Лорентиу
 
27'
0:1
Иван Андрей
(Банку Никусор)

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джюранович Урош 1 0.05
2. Dylan Flores 1 0.05
Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 7 (2) 0.33
2. Кольич Элвир 6 0.29
3. Иван Андрей 4 0.19
4. Банку Никусор 2 0.1
5. Бэрбуц Кристиан 2 0.1
6. Папп Пол 1 0.05
7. Нистор Дан 0 0
8. Мамут Иван 0 0
9. Влэдою Штефан 0 0
10. Мариус Марсел Константин 0 0
11. Михэйлэ Валентин 0 0

Карточки

Политехника Яссы
# Игрок      
1. Бранеску Лорентиу 1 0
2. Попадюк Дору 1 0
3. Dylan Flores 1 0
4. Попа Рэзван 1 0
5. Джюранович Урош 1 0
Университатя Крайова
# Игрок      
1. Бэлаша Михай 5 0
2. Скречу Владимир 2 1
3. Нистор Дан 3 0
4. Бэрбуц Кристиан 3 0
5. Влэдою Штефан 3 0
6. Мамут Иван 3 0
7. Чикылдэу Александру 2 0
8. Константин Мариуш 2 0
9. Матею Александру 1 0
10. Папп Пол 1 0
11. Пильячелли Мирко 1 0
12. Офусу Риги 1 0
13. Банку Никусор 1 0
14. Бик Овидиу 1 0
15. Баярам Штефан 1 0
16. Митран Ионут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Политехника Яссы 50% (2) 0 0 25% (1) 0 25% (1)
 Университатя Крайова 17.39% (4) 26.09% (6) 21.74% (5) 13.04% (3) 17.39% (4) 4.35% (1)

Предыдущие игры

Политехника Яссы Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:1 Ботошани
Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 Политехника Яссы
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +6 =11 -3
Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени

Последние игры между собой

Политехника Яссы: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Университатя Крайова: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Первая лига Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Кубок Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Первая лига Университатя Крайова 1:1 Политехника Яссы Первая лига
Политехника Яссы 1:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:1 Политехника Яссы Дивизион А Политехника Яссы 1:0 Университатя Крайова Дивизион А Политехника Яссы 1:0 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 2:0 Политехника Яссы Дивизион А Университатя Крайова 2:1 Политехника Яссы Дивизион А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 20 14 3 3 47 - 19 45
2. ЧФР Клуж Заявка 20 13 5 2 27 - 9 44
3. Университатя Крайова 1:0 Заявка 21 11 7 3 24 - 13 40
4. Сепси Заявка 20 8 9 3 33 - 20 33
5. Академика Клинчени Заявка 20 7 9 4 21 - 17 30
6. Киндия Тырговиште Заявка 20 7 7 6 17 - 16 28
7. Ботошани Заявка 20 7 6 7 28 - 25 27
8. Динамо Бухарест Заявка 20 7 4 9 23 - 24 25
9. Газ-Метан Медиаш Заявка 20 7 3 10 26 - 31 24
10. УТА Арад Заявка 20 6 6 8 17 - 29 24
11. Вииторул Констанца Заявка 19 4 10 5 26 - 28 22
12. Арджеш Заявка 20 4 8 8 19 - 27 20
13. Астра Заявка 20 4 7 9 25 - 31 19
14. Волунтари Заявка 20 4 5 11 24 - 33 17
15. Германнштадт Заявка 20 3 8 9 19 - 30 17
16. Политехника Яссы 0:1 Заявка 20 4 3 13 19 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ФКСБ Заявка 10 9 1 0 30 - 6 28
2. Академика Клинчени Заявка 10 5 3 2 10 - 6 18
3. Сепси Заявка 10 4 4 2 16 - 9 16
4. ЧФР Клуж Заявка 10 4 4 2 10 - 6 16
5. Университатя Крайова 1:0 Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
6. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 4 2 4 13 - 14 14
7. Вииторул Констанца Заявка 10 3 5 2 19 - 18 14
8. Ботошани Заявка 10 3 4 3 13 - 8 13
9. Динамо Бухарест Заявка 10 3 3 4 12 - 10 12
10. Киндия Тырговиште Заявка 10 3 3 4 10 - 13 12
11. Волунтари Заявка 10 3 2 5 13 - 14 11
12. Астра Заявка 10 2 4 4 13 - 14 10
13. Арджеш Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
14. Германнштадт Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
15. Политехника Яссы 0:1 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
16. УТА Арад Заявка 10 1 3 6 6 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 10 9 1 0 17 - 3 28
2. Университатя Крайова 1:0 Заявка 11 7 4 0 14 - 5 25
3. УТА Арад Заявка 10 5 3 2 11 - 12 18
4. ФКСБ Заявка 10 5 2 3 17 - 13 17
5. Сепси Заявка 10 4 5 1 17 - 11 17
6. Киндия Тырговиште Заявка 10 4 4 2 7 - 3 16
7. Ботошани Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
8. Динамо Бухарест Заявка 10 4 1 5 11 - 14 13
9. Академика Клинчени Заявка 10 2 6 2 11 - 11 12
10. Газ-Метан Медиаш Заявка 10 3 1 6 13 - 17 10
11. Арджеш Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
12. Астра Заявка 10 2 3 5 12 - 17 9
13. Вииторул Констанца Заявка 9 1 5 3 7 - 10 8
14. Германнштадт Заявка 10 1 5 4 9 - 15 8
15. Политехника Яссы 0:1 Заявка 10 2 1 7 8 - 25 7
16. Волунтари Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul E. Alexandrescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Политехника Яссы
Ничья
Университатя Крайова
8.22
8.50
1.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.00 1.55
Бонус: 10 000 ₽ 6.00 3.80 1.54
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 8.50 1.06
  8.22 4.27 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Политехника Яссы» – «Университатя Крайова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Политехника Яссы» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Университатя Крайова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Политехника Яссы» – «Университатя Крайова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.10 1.34 2.38 1.54 1.73 2.04 1.40 2.80 1.27 3.55 1.09 6.80
6.20 1.10 4.70 1.17 6.00 1.10 4.50 1.18 1.95 1.85 2.30 1.58 1.70 2.08 1.42 2.75 1.17 4.70 1.12 5.55 1.01 12.00 0.00 12.50 0.00 18.50
2.60 1.52 2.25 1.68 1.90 1.96 1.63 2.33 1.49 2.69 1.57 2.48 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.43 1.78 1.97 1.36 3.00 1.07 7.20
1.95 1.80 1.28 3.45 1.42 2.75 1.05 8.50
1.90 1.94 1.56 2.46 1.23 4.18 1.52 2.63 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.48 1.50 1.61 2.23 1.15 4.90
2.40 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.85 1.23
Где смотреть матч Политехника Яссы 0:1 Университатя Крайова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 