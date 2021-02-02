Политехника Яссы
0:3
Конец матча
Стадион: Stadionul E. Alexandrescu
Университатя Крайова
0:1
27' ГолИван Андрей
0:2
35' ГолНистор Дан
0:3
57' ГолЧимпану Джордже
24
Бушу
Сорин
19
Оня
Рэзван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Бушу СоринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Оня РэзванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
95 Брынзэ ЯношВратарь
-
77 Вега ДейверПолузащитник
-
26 Мойса ЙонутПолузащитник
-
70 Dylan FloresПолузащитник
-
22 Гайтан ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Kerezsy
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 Папп ПолЗащитник
-
39 Митран ИонутЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бик ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Мамут ИванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dragos Bon
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
27'
0:1
35'
57'
0:3
80'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джюранович Урош
|1
|0.05
|2.
|Dylan Flores
|1
|0.05
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|7 (2)
|0.33
|2.
|Кольич Элвир
|6
|0.29
|3.
|Иван Андрей
|4
|0.19
|4.
|Банку Никусор
|2
|0.1
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|2
|0.1
|6.
|Нистор Дан
|1
|0.05
|7.
|Папп Пол
|1
|0.05
|8.
|Чимпану Джордже
|1
|0.05
|9.
|Мамут Иван
|0
|0
|10.
|Влэдою Штефан
|0
|0
|11.
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|12.
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|13.
|Баярам Штефан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бранеску Лорентиу
|1
|0
|2.
|Попадюк Дору
|1
|0
|3.
|Dylan Flores
|1
|0
|4.
|Попа Рэзван
|1
|0
|5.
|Джюранович Урош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бэлаша Михай
|5
|0
|2.
|Скречу Владимир
|2
|1
|3.
|Нистор Дан
|3
|0
|4.
|Бэрбуц Кристиан
|3
|0
|5.
|Влэдою Штефан
|3
|0
|6.
|Мамут Иван
|3
|0
|7.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|8.
|Константин Мариуш
|2
|0
|9.
|Матею Александру
|1
|0
|10.
|Папп Пол
|1
|0
|11.
|Пильячелли Мирко
|1
|0
|12.
|Офусу Риги
|1
|0
|13.
|Банку Никусор
|1
|0
|14.
|Бик Овидиу
|1
|0
|15.
|Баярам Штефан
|1
|0
|16.
|Митран Ионут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Политехника Яссы
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Университатя Крайова
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|3.85% (1)
Предыдущие игры
Политехника Яссы Последние 20 матчей: +4 =4 -12ФКСБ 3:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:2 УТА Арад Газ-Метан Медиаш 2:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:1 Ботошани
Киндия Тырговиште 1:1 Политехника Яссы Германнштадт 0:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:0 Академика Клинчени Динамо Бухарест 4:1 Политехника Яссы Политехника Яссы 0:2 ЧФР Клуж Политехника Яссы 1:1 Арджеш Волунтари 4:0 Политехника Яссы Астра 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Сепси Университатя Крайова 1:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 5:2 ФКСБ УТА Арад 2:3 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:4 Газ-Метан Медиаш Ботошани 4:0 Политехника Яссы Политехника Яссы 1:0 Киндия Тырговиште Германнштадт 2:2 Политехника Яссы
Университатя Крайова Последние 20 матчей: +6 =11 -3Университатя Крайова 1:1 Арджеш Волунтари 1:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Вииторул Констанца Астра 1:1 Университатя Крайова
Университатя Крайова 0:0 Сепси ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:2 ФКСБ УТА Арад 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш Пандурий 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:0 Металоглобус Ботошани 0:0 Университатя Крайова Униря Слобозия 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 1:1 Глория Бузау Политехника Тимишоара 0:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Киндия Тырговиште Университатя Крайова 0:0 Аэростар Бакау Германнштадт 0:1 Университатя Крайова Петролул Плоешти 0:1 Университатя Крайова Университатя Крайова 0:1 Академика Клинчени
Последние игры между собой
Политехника Яссы: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Университатя Крайова: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Политехника Яссы 1:2 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 2:1 Политехника Яссы Дивизион А Политехника Яссы 1:0 Университатя Крайова Дивизион А Политехника Яссы 1:0 Университатя Крайова Дивизион А Университатя Крайова 2:0 Политехника Яссы Дивизион А Университатя Крайова 2:1 Политехника Яссы Дивизион А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|47 - 19
|45
|2.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|27 - 9
|44
|3.
|Университатя Крайова
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|26 - 13
|40
|4.
|Сепси
|Заявка
|20
|8
|9
|3
|33 - 20
|33
|5.
|Академика Клинчени
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|21 - 17
|30
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|17 - 16
|28
|7.
|Ботошани
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|28 - 25
|27
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|20
|7
|4
|9
|23 - 24
|25
|9.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|26 - 31
|24
|10.
|УТА Арад
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|17 - 29
|24
|11.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|19
|4
|10
|5
|26 - 28
|22
|12.
|Арджеш
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|19 - 27
|20
|13.
|Астра
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|25 - 31
|19
|14.
|Волунтари
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|24 - 33
|17
|15.
|Германнштадт
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|19 - 30
|17
|16.
|Политехника Яссы
|Заявка
|20
|4
|3
|13
|19 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|30 - 6
|28
|2.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 9
|16
|4.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|10 - 6
|16
|5.
|Университатя Крайова
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|7.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 18
|14
|8.
|Ботошани
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 8
|13
|9.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 10
|12
|10.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 13
|12
|11.
|Волунтари
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 14
|11
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|13 - 14
|10
|13.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|17 - 3
|28
|2.
|Университатя Крайова
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|16 - 5
|25
|3.
|УТА Арад
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 12
|18
|4.
|ФКСБ
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 13
|17
|5.
|Сепси
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 11
|17
|6.
|Киндия Тырговиште
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|7 - 3
|16
|7.
|Ботошани
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 17
|14
|8.
|Динамо Бухарест
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|11 - 14
|13
|9.
|Академика Клинчени
|Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 11
|12
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 17
|10
|11.
|Арджеш
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|12.
|Астра
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|13.
|Вииторул Констанца
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|14.
|Германнштадт
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|15.
|Политехника Яссы
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|8 - 25
|7
|16.
|Волунтари
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
Победитель
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