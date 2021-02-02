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Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
20
Богл
Джейден
17
Макголдрик
Дэвид
10
Шарп
Билли
1
Джонстон
Сэм
27
О'Ши
Дара
6
Аджайи
Олувасемилого
5
Бартли
Кайл
14
Таунсед
Конор
10
Филлипс
Мэтт
8
Ливермор
Джейк
23
Снодграсс
Роберт
12
Перейра
Матеус
7
Робинсон
Каллум
17
Диань
Мбайе
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Вест Бромвич
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.24
2. Шарп Билли 2 (2) 0.1
3. Бёрк Оливер 1 0.05
4. Берге Сандер 1 (1) 0.05
5. Макбарни Оливер 1 0.05
6. Брайан Кин 1 0.05
7. Богл Джейден 1 0.05
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.24
2. Бартли Кайл 2 0.1
3. Аджайи Олувасемилого 2 0.1
4. Робинсон Каллум 2 0.1
5. Галлахер Конор 2 0.1
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.05
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.05
8. Диангана Грэди 1 0.05
9. Гросицки Камил 0 0
10. Филлипс Мэтт 0 0
11. Диань Мбайе 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 5 1
3. Норвуд Оливер 4 0
4. Берге Сандер 4 0
5. Стивенс Энда 3 0
6. Бэлдок Джордж 3 0
7. Макголдрик Дэвид 2 0
8. Робинсон Джек 2 0
9. Бёрк Оливер 2 0
10. Джагелка Фил 1 0
11. Шарп Билли 1 0
12. Лоу Макс 1 0
13. Башам Крис 1 0
14. Флек Джон 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 6 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Аджайи Олувасемилого 3 0
5. Перейра Матеус 1 1
6. Иванович Бранислав 2 0
7. Бартли Кайл 2 0
8. Ферлонг Дарнелл 2 0
9. О'Ши Дара 2 0
10. Гиббс Киран 0 1
11. Робсон-Кану Хэл 1 0
12. Филлипс Мэтт 1 0
13. Пелтьер Ли 1 0
14. Ахерн-Грант Карлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 25% (3) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)
 Вест Бромвич 25% (4) 18.75% (3) 0 37.5% (6) 6.25% (1) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич
Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте! Совсем скоро стартует встреча 22-го тура АПЛ между аутсайдерами. "Шеффилд Юнайтед" принимает "Вест Бромвич". С вами за игрой буду следить я, Сергей Прокофьев.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 6 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 155
Шеффилд Юнайтед 68.4% (106)
X 19.4% (30)
Вест Бромвич 12.3% (19)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Вест Бромвич
2.12
3.44
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.40 4.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.92 3.35 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.44 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.60 1.09 2.85 1.43 2.12 1.73 1.61 2.33 1.22 4.30 1.07 8.80
8.30 1.03 7.20 1.07 2.94 1.38 2.36 1.59 1.73 2.23 1.38 3.04 1.26 3.70 1.08 6.50 1.06 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.47 1.50 1.63 2.20 1.30 3.30 1.06 8.00
2.79 1.44 1.82 1.99 1.34 3.26 1.11 6.70 1.08 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.23 1.61 1.52 2.43 1.12 5.60
3.45 1.31 2.40 1.57 1.56 2.43 1.22 4.25 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.71
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
68.4% (106)
Ничья
19.4% (30)
Вест Бромвич
12.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
46.71% (71)
Меньше
53.29% (81)
Обе команды забьют
Да
63.16% (96)
Нет
36.84% (56)
Популярный счёт
2:1 Шеффилд Юнайтед
33.5% (52)
1:0 Шеффилд Юнайтед
29.7% (46)
1:1 Ничья
16.1% (25)
1:2 Вест Бромвич
8.4% (13)
2:0 Шеффилд Юнайтед
2.6% (4)
0:1 Вест Бромвич
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
1:3 Вест Бромвич
1.3% (2)
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