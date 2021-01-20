  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вест Бромвич

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 5 0.24
2. Шарп Билли 2 (2) 0.1
3. Бёрк Оливер 1 0.05
4. Берге Сандер 1 (1) 0.05
5. Макбарни Оливер 1 0.05
6. Брайан Кин 1 0.05
7. Богл Джейден 1 0.05
8. Флек Джон 0 0
9. Ландстрем Джон 0 0
10. Бэлдок Джордж 0 0
Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перейра Матеус 5 (2) 0.24
2. Бартли Кайл 2 0.1
3. Аджайи Олувасемилого 2 0.1
4. Робинсон Каллум 2 0.1
5. Галлахер Конор 2 0.1
6. Ферлонг Дарнелл 1 0.05
7. Ахерн-Грант Карлан 1 0.05
8. Диангана Грэди 1 0.05
9. Гросицки Камил 0 0
10. Филлипс Мэтт 0 0
11. Диань Мбайе 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 6 1
2. Ландстрем Джон 5 1
3. Норвуд Оливер 4 0
4. Берге Сандер 4 0
5. Стивенс Энда 3 0
6. Бэлдок Джордж 3 0
7. Макголдрик Дэвид 2 0
8. Робинсон Джек 2 0
9. Бёрк Оливер 2 0
10. Джагелка Фил 1 0
11. Шарп Билли 1 0
12. Лоу Макс 1 0
13. Башам Крис 1 0
14. Флек Джон 1 0
15. Макбарни Оливер 1 0
16. Осборн Бен 1 0
17. Ремсдейл Арон 1 0
18. Ампаду Этан 1 0
19. Богл Джейден 1 0
Вест Бромвич
# Игрок      
1. Галлахер Конор 6 0
2. Ливермор Джейк 2 1
3. Сойерс Ромен 3 0
4. Аджайи Олувасемилого 3 0
5. Перейра Матеус 1 1
6. Иванович Бранислав 2 0
7. Бартли Кайл 2 0
8. Ферлонг Дарнелл 2 0
9. О'Ши Дара 2 0
10. Гиббс Киран 0 1
11. Робсон-Кану Хэл 1 0
12. Филлипс Мэтт 1 0
13. Пелтьер Ли 1 0
14. Ахерн-Грант Карлан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 25% (3) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 25% (3) 25% (3)
 Вест Бромвич 25% (4) 18.75% (3) 0 37.5% (6) 6.25% (1) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич
Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
9. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
10. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
11. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
6. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
7. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Шеффилд Юнайтед 34.3% (12)
    X 40% (14)
    Вест Бромвич 25.7% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Вест Бромвич
    1.92
    3.54
    4.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.45 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.54 4.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
    7.60 1.05 6.45 1.09 3.02 1.36 2.17 1.69 1.69 2.30 1.32 3.38 1.22 3.98 1.06 7.40 1.04 7.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.48 1.73 2.11 1.36 3.15 1.09 7.40 1.06 8.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    34.3% (12)
    Ничья
    40% (14)
    Вест Бромвич
    25.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    85.29% (29)
    Нет
    14.71% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (13)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    25.7% (9)
    1:2 Вест Бромвич
    17.1% (6)
    0:1 Вест Бромвич
    5.7% (2)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    5.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     