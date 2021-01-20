Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Вест Бромвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|5
|0.24
|2.
|Шарп Билли
|2 (2)
|0.1
|3.
|Бёрк Оливер
|1
|0.05
|4.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.05
|5.
|Макбарни Оливер
|1
|0.05
|6.
|Брайан Кин
|1
|0.05
|7.
|Богл Джейден
|1
|0.05
|8.
|Флек Джон
|0
|0
|9.
|Ландстрем Джон
|0
|0
|10.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перейра Матеус
|5 (2)
|0.24
|2.
|Бартли Кайл
|2
|0.1
|3.
|Аджайи Олувасемилого
|2
|0.1
|4.
|Робинсон Каллум
|2
|0.1
|5.
|Галлахер Конор
|2
|0.1
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0.05
|7.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.05
|8.
|Диангана Грэди
|1
|0.05
|9.
|Гросицки Камил
|0
|0
|10.
|Филлипс Мэтт
|0
|0
|11.
|Диань Мбайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|6
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|5
|1
|3.
|Норвуд Оливер
|4
|0
|4.
|Берге Сандер
|4
|0
|5.
|Стивенс Энда
|3
|0
|6.
|Бэлдок Джордж
|3
|0
|7.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|8.
|Робинсон Джек
|2
|0
|9.
|Бёрк Оливер
|2
|0
|10.
|Джагелка Фил
|1
|0
|11.
|Шарп Билли
|1
|0
|12.
|Лоу Макс
|1
|0
|13.
|Башам Крис
|1
|0
|14.
|Флек Джон
|1
|0
|15.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|16.
|Осборн Бен
|1
|0
|17.
|Ремсдейл Арон
|1
|0
|18.
|Ампаду Этан
|1
|0
|19.
|Богл Джейден
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Галлахер Конор
|6
|0
|2.
|Ливермор Джейк
|2
|1
|3.
|Сойерс Ромен
|3
|0
|4.
|Аджайи Олувасемилого
|3
|0
|5.
|Перейра Матеус
|1
|1
|6.
|Иванович Бранислав
|2
|0
|7.
|Бартли Кайл
|2
|0
|8.
|Ферлонг Дарнелл
|2
|0
|9.
|О'Ши Дара
|2
|0
|10.
|Гиббс Киран
|0
|1
|11.
|Робсон-Кану Хэл
|1
|0
|12.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|13.
|Пелтьер Ли
|1
|0
|14.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|25% (3)
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|Вест Бромвич
|25% (4)
|18.75% (3)
|0
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +4 =2 -14Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:1 Плимут Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Бристоль Роверс 2:3 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 2:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +2 =6 -12Вест Бромвич 2:2 Фулхэм Вест Бромвич 0:5 Манчестер Сити Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич
Блэкпул 2:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:4 Арсенал Вест Бромвич 0:5 Лидс Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Манчестер Сити 1:1 Вест Бромвич Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 1:5 Кристал Пэлас Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:3 Челси
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 20
|33
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|9.
|Арсенал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|10.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 14
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Бромвич» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Бромвич», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
34.3% (12)
Ничья
40% (14)
Вест Бромвич
25.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
85.29% (29)
Нет
14.71% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (13)
2:1 Шеффилд Юнайтед
25.7% (9)
1:2 Вест Бромвич
17.1% (6)
0:1 Вест Бромвич
5.7% (2)
1:0 Шеффилд Юнайтед
5.7% (2)
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