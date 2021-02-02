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Вулверхэмптон
 
Позже

Стадион:
Арсенал
11
Патрисиу
Руй
22
Семеду
Нелсон
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
8
Невеш
Рубен
28
Моутинью
Жоау
37
Траоре
Адама
10
Поденсе
Даниэл
7
Нету
Педру
12
Виллиан
Жозе
1
Лено
Бернд
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
23
Луис
Давид
17
Седрик
Соареш
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
32
Смит-Роу
Эмил
19
Пепе
Николя
9
Ляказетт
Александр
Вулверхэмптон
4-2-3-1
Арсенал
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.19
2. Хименес Рауль 4 0.19
3. Поденсе Даниэл 3 0.14
4. Саисс Ромен 3 0.14
5. Силва Фабио 2 (1) 0.1
6. Невеш Рубен 2 (1) 0.1
7. Боли Вийи 1 0.05
8. Аит-Нури Раян 1 0.05
9. Витинью II 0 0
10. Семеду Нелсон 0 0
11. Килман Макс 0 0
12. Отасоуи Оуэн 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.38
2. Сака Букайо 5 0.24
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.24
4. Пепе Николя 3 (1) 0.14
5. Габриэль дос Сантос 2 0.1
6. Джака Гранит 1 0.05
7. Тирни Киран 1 0.05
8. Нкетиа Эдди 1 0.05
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Седрик Соареш 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Коди Конор 4 0
3. Семеду Нелсон 4 0
4. Траоре Адама 3 0
5. Дендонкер Леандер 3 0
6. Невеш Рубен 3 0
7. Силва Фабио 2 0
8. Марсал Фернандо 2 0
9. Поденсе Даниэл 2 0
10. Килман Макс 2 0
11. Патрисиу Руй 1 0
12. Боли Вийи 1 0
13. Нету Педру 1 0
14. Хувер Ки-Джана 1 0
15. Отасоуи Оуэн 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Тирни Киран 3 0
6. Пепе Николя 1 1
7. Ляказетт Александр 2 0
8. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
9. Эльнени Мохамед 2 0
10. Холдинг Роб 2 0
11. Мари Пабло 1 0
12. Седрик Соареш 1 0
13. Луис Давид 1 0
14. Парти Томас 1 0
15. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 15% (3) 20% (4) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 25% (5)
 Арсенал 7.69% (2) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 23.08% (6) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:4 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 5 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Вулверхэмптон 5.1% (8)
    X 20.5% (32)
    Арсенал 74.4% (116)
    Все прогнозы
    1.72 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Арсенал
    3.75
    3.42
    2.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    • До матча
    • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
    • Анонс
      Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Арсенал от LiveResult
      До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 5 минут.


      На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.35 2.20
    Бонус: 10 000 ₽ 3.35 3.25 2.24
    Бонус: 5 000 ₽ 3.62 3.42 2.17
    Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.40 2.12
      3.60 3.33 2.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.09 6.30 1.12 2.85 1.43 2.14 1.71 1.62 2.30 1.30 3.50 1.22 4.30 1.07 8.80
    7.40 1.05 6.25 1.09 2.78 1.42 2.12 1.72 1.66 2.36 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
    8.40 1.06 6.50 1.12 2.85 1.42 2.18 1.73 1.84 2.03 1.65 2.33 1.31 3.50 1.22 4.30 1.06 7.50 1.05 8.20 1.01 15.00 0.00 15.50 0.00 23.00
    3.14 1.40 2.74 1.50 2.32 1.67 1.92 1.99 1.69 2.28 1.52 2.68 1.25 4.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.45 1.51 1.62 2.21 1.30 3.30 1.06 8.00
    2.62 1.49 1.70 2.15 1.33 3.30 1.08 7.70 1.06 9.00
    1.67 2.18 1.35 3.35 1.09 7.60
    2.75 1.50 2.25 1.71 1.75 2.20 1.48 2.82 1.35 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.29 2.27 1.59 1.53 2.39 1.13 5.40
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.10
    2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.77
    1.95 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    5.30 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.24
    3.85 1.22
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    5.1% (8)
    Ничья
    20.5% (32)
    Арсенал
    74.4% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.24% (87)
    Меньше
    42.76% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (112)
    Нет
    26.32% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    46.8% (73)
    0:1 Арсенал
    17.3% (27)
    1:1 Ничья
    16% (25)
    0:2 Арсенал
    5.8% (9)
    2:1 Вулверхэмптон
    3.8% (6)
    2:2 Ничья
    3.2% (5)
    1:3 Арсенал
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.3% (2)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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