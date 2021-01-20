Вулверхэмптон
Позже
Стадион: Молинью
Арсенал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нету Педру
|4
|0.19
|2.
|Хименес Рауль
|4
|0.19
|3.
|Поденсе Даниэл
|3
|0.14
|4.
|Саисс Ромен
|3
|0.14
|5.
|Силва Фабио
|2 (1)
|0.1
|6.
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.1
|7.
|Боли Вийи
|1
|0.05
|8.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.05
|9.
|Витинью II
|0
|0
|10.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|11.
|Килман Макс
|0
|0
|12.
|Отасоуи Оуэн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.38
|2.
|Сака Букайо
|5
|0.24
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.24
|4.
|Пепе Николя
|3 (1)
|0.14
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.1
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.05
|7.
|Тирни Киран
|1
|0.05
|8.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.05
|9.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|10.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|11.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|12.
|Седрик Соареш
|0
|0
|13.
|Себальос Дани
|0
|0
|14.
|Парти Томас
|0
|0
|15.
|Холдинг Роб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Моутинью Жоау
|3
|1
|2.
|Коди Конор
|4
|0
|3.
|Семеду Нелсон
|4
|0
|4.
|Траоре Адама
|3
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|3
|0
|6.
|Невеш Рубен
|3
|0
|7.
|Силва Фабио
|2
|0
|8.
|Марсал Фернандо
|2
|0
|9.
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|10.
|Килман Макс
|2
|0
|11.
|Патрисиу Руй
|1
|0
|12.
|Боли Вийи
|1
|0
|13.
|Нету Педру
|1
|0
|14.
|Хувер Ки-Джана
|1
|0
|15.
|Отасоуи Оуэн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|7
|0
|2.
|Джака Гранит
|2
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Себальос Дани
|3
|0
|5.
|Тирни Киран
|3
|0
|6.
|Пепе Николя
|1
|1
|7.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|8.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|9.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|10.
|Холдинг Роб
|2
|0
|11.
|Мари Пабло
|1
|0
|12.
|Седрик Соареш
|1
|0
|13.
|Луис Давид
|1
|0
|14.
|Парти Томас
|1
|0
|15.
|Уиллок Джо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вулверхэмптон
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|25% (5)
|Арсенал
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|23.08% (6)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла
Последние игры между собой
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Лестер
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|40 - 23
|37
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 20
|33
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|9.
|Арсенал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|10.
|Челси
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|13 - 24
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|6.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|19 - 14
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал
Исход игры
Вулверхэмптон
8.6% (3)
Ничья
22.9% (8)
Арсенал
68.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
70.59% (24)
Меньше
29.41% (10)
Обе команды забьют
Да
91.18% (31)
Нет
8.82% (3)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
54.3% (19)
1:1 Ничья
20% (7)
2:1 Вулверхэмптон
8.6% (3)
0:2 Арсенал
8.6% (3)
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