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Вулверхэмптон
 
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Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нету Педру 4 0.19
2. Хименес Рауль 4 0.19
3. Поденсе Даниэл 3 0.14
4. Саисс Ромен 3 0.14
5. Силва Фабио 2 (1) 0.1
6. Невеш Рубен 2 (1) 0.1
7. Боли Вийи 1 0.05
8. Аит-Нури Раян 1 0.05
9. Витинью II 0 0
10. Семеду Нелсон 0 0
11. Килман Макс 0 0
12. Отасоуи Оуэн 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.38
2. Сака Букайо 5 0.24
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.24
4. Пепе Николя 3 (1) 0.14
5. Габриэль дос Сантос 2 0.1
6. Джака Гранит 1 0.05
7. Тирни Киран 1 0.05
8. Нкетиа Эдди 1 0.05
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Седрик Соареш 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Моутинью Жоау 3 1
2. Коди Конор 4 0
3. Семеду Нелсон 4 0
4. Траоре Адама 3 0
5. Дендонкер Леандер 3 0
6. Невеш Рубен 3 0
7. Силва Фабио 2 0
8. Марсал Фернандо 2 0
9. Поденсе Даниэл 2 0
10. Килман Макс 2 0
11. Патрисиу Руй 1 0
12. Боли Вийи 1 0
13. Нету Педру 1 0
14. Хувер Ки-Джана 1 0
15. Отасоуи Оуэн 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 2 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Тирни Киран 3 0
6. Пепе Николя 1 1
7. Ляказетт Александр 2 0
8. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
9. Эльнени Мохамед 2 0
10. Холдинг Роб 2 0
11. Мари Пабло 1 0
12. Седрик Соареш 1 0
13. Луис Давид 1 0
14. Парти Томас 1 0
15. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вулверхэмптон 15% (3) 20% (4) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 25% (5)
 Арсенал 7.69% (2) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 23.08% (6) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кристал Пэлас 1:0 Вулверхэмптон Челси 0:0 Вулверхэмптон Чорли 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Арсенал 3:0 Ньюкасл
Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Астон Вилла

Последние игры между собой

Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 3:1 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Арсенал 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:4 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
9. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
10. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
11. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
6. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
7. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 2 дня 18 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Вулверхэмптон 8.6% (3)
    X 22.9% (8)
    Арсенал 68.6% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Арсенал
    3.58
    3.48
    2.22
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.40 3.35 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.52 3.48 2.22
    Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.40 2.14
      3.58 3.47 2.20

    Самый высокий коэффициент на матч «Вулверхэмптон» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вулверхэмптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вулверхэмптон» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.04 6.60 1.08 2.90 1.39 2.22 1.66 1.71 2.26 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
    9.10 1.04 7.10 1.10 3.00 1.39 2.33 1.65 1.93 1.93 1.71 2.21 1.35 3.10 1.25 4.00 1.09 6.80 1.07 7.50 1.01 13.50 0.00 13.00 0.00 21.00
    3.18 1.39 2.79 1.49 2.37 1.65 1.96 1.94 1.72 2.22 1.54 2.63 1.25 4.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.68 1.47 1.75 2.08 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.60
    1.73 2.11 1.35 3.15 1.09 7.30
    2.79 1.49 2.28 1.69 1.77 2.17 1.49 2.79 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
    2.40 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.87
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.25
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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Арсенал

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    8.6% (3)
    Ничья
    22.9% (8)
    Арсенал
    68.6% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.59% (24)
    Меньше
    29.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    91.18% (31)
    Нет
    8.82% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    54.3% (19)
    1:1 Ничья
    20% (7)
    2:1 Вулверхэмптон
    8.6% (3)
    0:2 Арсенал
    8.6% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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