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Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
39
Мактоминай
Скотт
11
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
7
Кавани
Эдинсон
1
Маккарти
Алекс
31
Рэмси
Кейн
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
64
Янкевиц
Александр
12
Дженепо
Мусса
10
Адамс
Че
9
Ингс
Дэнни
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Саутгемптон
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.52
2. Рэшфорд Маркус 7 0.33
3. Кавани Эдинсон 4 0.19
4. Погба Поль 3 0.14
5. Марсьяль Антони 2 0.1
6. Мактоминай Скотт 2 0.1
7. Магуайр Гарри 2 0.1
8. Линделоф Виктор 1 0.05
9. Уан-Биссака Аарон 1 0.05
10. Ван де Бек Донни 1 0.05
11. Джеймс Дэниэл 1 0.05
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.05
13. Мата Хуан 0 0
14. Теллес Алекс 0 0
15. Шоу Люк 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.35
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.2
3. Адамс Че 4 0.2
4. Армстронг Стюарт 3 0.15
5. Вестергор Янник 3 0.15
6. Уолкотт Тео 2 0.1
7. Ромеу Ориоль 1 0.05
8. Беднарек Ян 1 0.05
9. Редмонд Натан 1 0.05
10. Дженепо Мусса 1 0.05
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 5 0
2. Фернандеш Бруну 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Погба Поль 3 0
5. Фред Сантос 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Джеймс Дэниэл 2 0
10. Марсьяль Антони 0 1
11. Кавани Эдинсон 1 0
12. Туанзебе Аксел 1 0
13. Хендерсон Дин 1 0
14. Фосу-Менса Тимоти 1 0
15. Уан-Биссака Аарон 1 0
16. Гринвуд Мэйсон 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 5 0
2. Ромеу Ориоль 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0
4. Уокер-Питерс Кайл 4 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Диалло Ибраима 2 0
7. Маккарти Алекс 1 0
8. Стивенс Джек 1 0
9. Ингс Дэнни 1 0
10. Беднарек Ян 1 0
11. Адамс Че 1 0
12. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 8.33% (3) 16.67% (6) 11.11% (4) 11.11% (4) 25% (9) 27.78% (10)
 Саутгемптон 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 7.41% (2) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун
Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
4. Лестер Заявка 21 12 3 6 37 - 25 39
5. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал 1:2 Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 20 9 2 9 35 - 36 29
12. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Бёрнли Заявка 20 6 4 10 13 - 26 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
6. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал 1:2 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
10. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
11. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
12. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
14. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал 1:2 Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон 2:1 Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В центральном поединке сегодняшнего игрового дня АПЛ нас ждет противостояние, "Манчестер Юнайтед" против "Саутгемптона". Утратили уверенность в себе манкунианцы в последнее время и никак не могут победить, да и матч против "святых" не будет ля них легкой прогулкой уж точно. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 февраля 2021, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 159
Манчестер Юнайтед 95% (151)
X 4.4% (7)
Саутгемптон 0.6% (1)
Все прогнозы
1.52 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Саутгемптон
1.51
5.45
8.50
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.45 5.00 8.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.51 5.00 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.45 7.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.20 7.60
  1.48 4.90 6.90

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.16 3.60 1.29 2.55 1.51 2.04 1.79 1.65 2.26 1.26 3.80 1.27 3.85 1.10 7.00
11.75 1.00 13.75 1.00 5.20 1.15 4.85 1.18 2.71 1.58 2.01 1.80 1.61 2.25 1.38 2.85 1.27 3.34 1.09 6.00 1.07 6.60 1.01 10.25
16.50 0.00 14.00 1.02 5.40 1.13 4.70 1.18 2.75 1.45 2.11 1.78 2.05 1.73 1.92 2.07 1.65 2.20 1.41 2.90 1.30 3.60 1.13 5.40 1.11 6.10 1.03 10.00 1.02 10.50
5.69 1.17 2.81 1.49 2.66 1.53 2.37 1.65 2.08 1.84 1.81 2.10 1.65 2.37 1.54 2.64 1.25 4.26 1.10 8.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.26 2.50 1.49 1.63 2.19 1.17 4.70
4.05 1.24 2.62 1.49 1.67 2.20 1.31 3.45 1.18 4.90
2.65 1.49 1.67 2.21 1.27 3.80
3.26 1.38 2.60 1.55 1.94 1.96 1.65 2.36 1.45 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.08 1.70 1.54 2.37 1.33 3.15
5.65 1.16 4.20 1.23 2.05 1.77 1.53 2.50 1.36 3.15
3.35 1.30 2.18 1.63 1.64 2.35 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.66 2.26
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
3.95 1.19
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.80 1.40
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

Исход игры
Манчестер Юнайтед
95% (151)
Ничья
4.4% (7)
Саутгемптон
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.4% (97)
Меньше
36.6% (56)
Обе команды забьют
Да
66.01% (101)
Нет
33.99% (52)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
41.5% (66)
2:0 Манчестер Юнайтед
19.5% (31)
3:1 Манчестер Юнайтед
18.2% (29)
1:0 Манчестер Юнайтед
12.6% (20)
1:1 Ничья
2.5% (4)
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