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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 11 (5) 0.52
2. Рэшфорд Маркус 7 0.33
3. Кавани Эдинсон 4 0.19
4. Погба Поль 3 0.14
5. Марсьяль Антони 2 0.1
6. Мактоминай Скотт 2 0.1
7. Магуайр Гарри 2 0.1
8. Линделоф Виктор 1 0.05
9. Уан-Биссака Аарон 1 0.05
10. Ван де Бек Донни 1 0.05
11. Джеймс Дэниэл 1 0.05
12. Гринвуд Мэйсон 1 0.05
13. Мата Хуан 0 0
14. Теллес Алекс 0 0
15. Шоу Люк 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.35
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.2
3. Адамс Че 4 0.2
4. Армстронг Стюарт 3 0.15
5. Вестергор Янник 3 0.15
6. Уолкотт Тео 2 0.1
7. Ромеу Ориоль 1 0.05
8. Беднарек Ян 1 0.05
9. Редмонд Натан 1 0.05
10. Дженепо Мусса 1 0.05
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Магуайр Гарри 5 0
2. Фернандеш Бруну 4 0
3. Шоу Люк 4 0
4. Погба Поль 3 0
5. Фред Сантос 3 0
6. Рэшфорд Маркус 3 0
7. Матич Неманья 2 0
8. Байи Эрик 2 0
9. Джеймс Дэниэл 2 0
10. Марсьяль Антони 0 1
11. Кавани Эдинсон 1 0
12. Туанзебе Аксел 1 0
13. Хендерсон Дин 1 0
14. Фосу-Менса Тимоти 1 0
15. Уан-Биссака Аарон 1 0
16. Гринвуд Мэйсон 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 5 0
2. Ромеу Ориоль 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0
4. Уокер-Питерс Кайл 4 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Диалло Ибраима 2 0
7. Маккарти Алекс 1 0
8. Стивенс Джек 1 0
9. Ингс Дэнни 1 0
10. Беднарек Ян 1 0
11. Адамс Че 1 0
12. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 8.33% (3) 16.67% (6) 11.11% (4) 11.11% (4) 25% (9) 27.78% (10)
 Саутгемптон 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 7.41% (2) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун
Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 20 13 5 2 37 - 13 44
2. Манчестер Юнайтед Заявка 21 12 5 4 37 - 27 41
3. Лестер Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
4. Ливерпуль Заявка 20 10 7 3 40 - 23 37
5. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
6. Эвертон Заявка 19 10 3 6 29 - 24 33
7. Тоттенхэм Заявка 19 9 6 4 34 - 20 33
8. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
9. Арсенал Заявка 21 9 4 8 26 - 20 31
10. Челси Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
11. Саутгемптон Заявка 20 8 5 7 27 - 25 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Кристал Пэлас Заявка 21 7 5 9 25 - 36 26
14. Вулверхэмптон Заявка 21 6 5 10 21 - 30 23
15. Бёрнли Заявка 19 6 4 9 13 - 24 22
16. Ньюкасл Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
17. Брайтон Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм Заявка 20 2 8 10 17 - 29 14
19. Вест Бромвич Заявка 21 2 6 13 17 - 50 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 21 2 2 17 12 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Челси Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
8. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
9. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
10. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
11. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 2 4 13 - 15 14
12. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
13. Бёрнли Заявка 9 4 1 4 8 - 10 13
14. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 10 7 2 1 21 - 10 23
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
5. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
6. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
7. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Ливерпуль Заявка 10 3 5 2 19 - 14 14
12. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
13. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 февраля 2021, осталось 2 дня 20 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Манчестер Юнайтед 91.7% (33)
    X 8.3% (3)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Саутгемптон
    1.62
    4.33
    6.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.90 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 4.33 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.20 6.40
      1.58 4.20 6.49

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.00 11.25 1.01 4.80 1.18 3.68 1.28 2.43 1.69 1.88 1.92 1.54 2.41 1.27 3.48 1.18 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
    17.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.18 3.65 1.27 2.39 1.62 2.08 1.77 1.83 1.99 1.51 2.50 1.25 3.70 1.20 4.40 1.07 7.20 1.06 7.90 1.01 13.00
    5.22 1.19 2.41 1.62 2.15 1.77 1.89 2.02 1.68 2.29 1.56 2.58 1.21 4.82
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.36 1.59 1.61 2.31 1.22 4.30 1.15 5.50
    2.33 1.61 1.57 2.40 1.20 4.40
    3.10 1.41 2.45 1.61 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.18 3.45 1.31 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52
    3.45 1.28 1.95 1.81 1.48 2.55 1.28 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.18
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.39
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Саутгемптон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    91.7% (33)
    Ничья
    8.3% (3)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    74.29% (26)
    Нет
    25.71% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    38.9% (14)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    25% (9)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    13.9% (5)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    11.1% (4)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
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