Оденсе
0:1
Конец матча
Стадион: Nature Energy Park
Люнгбю
25' Желтая карточкаГрегор Паскаль
33' Желтая карточкаШиембе Кевин
39' Желтая карточкаАндерсен Александр
49' Желтая карточкаХебо Матиас
49' Желтая карточкаСабби Эммануэль
49' Желтая карточкаГаммельбю Йенс-Мартин
68' Вторая желтая карточкаСабби Эммануэль
68' Желтая карточкаТверсков Йеппе
0:1
83' ГолЯкобсен Кристиан II
84' Желтая карточкаРомер Марсель
20
Окосун
Айо
25
Опондо
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Опондо МозесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Эстрём РобинЗащитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Carit Falch
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
25'
33'
49'
49'
68'
68'
83'
84'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джейбали Иссам
|4
|0.29
|2.
|Сабби Эммануэль
|3
|0.21
|3.
|Томасен Йенс
|2
|0.14
|4.
|Тверсков Йеппе
|2
|0.14
|5.
|Лунд Оливер
|1
|0.07
|6.
|Клеве Троэльс
|1
|0.07
|7.
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.07
|8.
|Опондо Мозес
|1
|0.07
|9.
|Хюллегор Миккель
|1
|0.07
|10.
|Фенгер Макс
|1
|0.07
|11.
|Окосун Айо
|1
|0.07
|12.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|0
|0
|13.
|Шельвик Йорген
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торп Виктор
|3
|0.21
|2.
|Якобсен Кристиан II
|2
|0.14
|3.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0.14
|4.
|Фосгаард Лассе
|1
|0.07
|5.
|Геертсен Николай
|1
|0.07
|6.
|Нильсен Эмиль
|1
|0.07
|7.
|Варминг Магнус
|1
|0.07
|8.
|Йоргенсен Каспер
|1
|0.07
|9.
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|10.
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|11.
|Риель Андре
|0
|0
|12.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|13.
|Энгхардт Каспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сабби Эммануэль
|4
|1
|2.
|Лунд Оливер
|3
|0
|3.
|Лунд Марко
|3
|0
|4.
|Окосун Айо
|3
|0
|5.
|Лаурсен Райан
|2
|0
|6.
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|7.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|8.
|Джейбали Иссам
|0
|1
|9.
|Джанус Драчманн
|1
|0
|10.
|Андерсен Александр
|1
|0
|11.
|Лидер Март
|1
|0
|12.
|Ларсен Каспер
|1
|0
|13.
|Шельвик Йорген
|1
|0
|14.
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|15.
|Томасен Йенс
|1
|0
|16.
|Клеве Троэльс
|1
|0
|17.
|Опондо Мозес
|1
|0
|18.
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хамалайнен Брайан
|4
|0
|2.
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|4
|0
|3.
|Хебо Матиас
|4
|0
|4.
|Ромер Марсель
|2
|1
|5.
|Торп Виктор
|3
|0
|6.
|Фосгаард Лассе
|2
|0
|7.
|Геертсен Николай
|2
|0
|8.
|Грегор Паскаль
|2
|0
|9.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|10.
|Шиембе Кевин
|2
|0
|11.
|Винтер Фредерик
|2
|0
|12.
|Риель Андре
|0
|1
|13.
|Нильсен Эмиль
|1
|0
|14.
|Теллуфсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оденсе
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|Люнгбю
|16.67% (2)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Оденсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе
Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген
Люнгбю Последние 20 матчей: +5 =4 -11Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2
Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Оденсе 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 19
|27
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 14
|27
|3.
|Раннерс
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 12
|25
|4.
|Орхус
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 16
|25
|5.
|Ольборг
|2:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 19
|22
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|7.
|Копенгаген
|1:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 23
|20
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|10.
|Вайле
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 30
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|3.
|Орхус
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|15
|4.
|Ольборг
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|5.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Раннерс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Копенгаген
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|4.
|Копенгаген
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Ольборг
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|9 - 19
|3
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
Победитель
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