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Оденсе
0:1
Конец матча

Стадион:
Люнгбю
0'
25' Желтая карточка
Грегор Паскаль
33' Желтая карточка
Шиембе Кевин
39' Желтая карточка
Андерсен Александр
49' Желтая карточка
Хебо Матиас
49' Желтая карточка
Сабби Эммануэль
49' Желтая карточка
Гаммельбю Йенс-Мартин
68' Вторая желтая карточка
Сабби Эммануэль
68' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
0:1
83' Гол
Якобсен Кристиан II
84' Желтая карточка
Ромер Марсель
90'+6
27
Кристенсен
Оливер
3
Андерсен
Александр
5
Ларсен
Каспер
6
Тверсков
Йеппе
2
Лунд
Оливер
20
Окосун
Айо
8
Джанус
Драчманн
25
Опондо
Мозес
11
Сабби
Эммануэль
7
Джейбали
Иссам
23
Клеве
Троэльс
31
Миккельсен
Томас
20
Йоргенсен
Каспер
2
Энгхардт
Каспер
18
Шиембе
Кевин
23
Грегор
Паскаль
8
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Торп
Виктор
5
Гаммельбю
Йенс-Мартин
16
Якобсен
Кристиан
II
7
Нильсен
Эмиль
Оденсе
4-3-3
Люнгбю
4-3-3

Ход матча

25'
 
Грегор Паскаль
33'
 
Шиембе Кевин
39'
Андерсен Александр
 
46'
Хюллегор Миккель
Джейбали Иссам
 
49'
 
Хебо Матиас
49'
Сабби Эммануэль
 
49'
 
Гаммельбю Йенс-Мартин
65'
Эстрём Робин
Андерсен Александр
 
68'
Сабби Эммануэль
 
68'
Тверсков Йеппе
 
70'
 
Варминг Магнус
Гаммельбю Йенс-Мартин
76'
Томасен Йенс
Опондо Мозес
 
76'
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Джанус Драчманн
 
76'
 
Фосгаард Лассе
Грегор Паскаль
82'
 
Корнвиг Эмиль
Хебо Матиас
83'
0:1
Якобсен Кристиан II
(Энгхардт Каспер)
84'
 
Ромер Марсель
85'
Лидер Март
Клеве Троэльс
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Оденсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джейбали Иссам 4 0.29
2. Сабби Эммануэль 3 0.21
3. Томасен Йенс 2 0.14
4. Тверсков Йеппе 2 0.14
5. Лунд Оливер 1 0.07
6. Клеве Троэльс 1 0.07
7. Гудьонсен Свейнн 1 0.07
8. Опондо Мозес 1 0.07
9. Хюллегор Миккель 1 0.07
10. Фенгер Макс 1 0.07
11. Окосун Айо 1 0.07
12. Мадс Фрокьяер-Йенсен 0 0
13. Шельвик Йорген 0 0
Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торп Виктор 3 0.21
2. Якобсен Кристиан II 2 0.14
3. Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0.14
4. Фосгаард Лассе 1 0.07
5. Геертсен Николай 1 0.07
6. Нильсен Эмиль 1 0.07
7. Варминг Магнус 1 0.07
8. Йоргенсен Каспер 1 0.07
9. Теллуфсен Расмус 0 0
10. Хамалайнен Брайан 0 0
11. Риель Андре 0 0
12. Гюткьяер Фредерик 0 0
13. Энгхардт Каспер 0 0

Карточки

Оденсе
# Игрок      
1. Сабби Эммануэль 4 1
2. Лунд Оливер 3 0
3. Лунд Марко 3 0
4. Окосун Айо 3 0
5. Лаурсен Райан 2 0
6. Тверсков Йеппе 2 0
7. Гудьонсен Свейнн 2 0
8. Джейбали Иссам 0 1
9. Джанус Драчманн 1 0
10. Андерсен Александр 1 0
11. Лидер Март 1 0
12. Ларсен Каспер 1 0
13. Шельвик Йорген 1 0
14. Трандарсон Арон-Элис 1 0
15. Томасен Йенс 1 0
16. Клеве Троэльс 1 0
17. Опондо Мозес 1 0
18. Мадс Фрокьяер-Йенсен 1 0
Люнгбю
# Игрок      
1. Хамалайнен Брайан 4 0
2. Гаммельбю Йенс-Мартин 4 0
3. Хебо Матиас 4 0
4. Ромер Марсель 2 1
5. Торп Виктор 3 0
6. Фосгаард Лассе 2 0
7. Геертсен Николай 2 0
8. Грегор Паскаль 2 0
9. Гюткьяер Фредерик 2 0
10. Шиембе Кевин 2 0
11. Винтер Фредерик 2 0
12. Риель Андре 0 1
13. Нильсен Эмиль 1 0
14. Теллуфсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оденсе 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 27.78% (5)
 Люнгбю 16.67% (2) 0 33.33% (4) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Оденсе Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Оденсе 2:1 Кёге Оденсе 0:1 Раннерс Оденсе 4:1 Эсбьерг Сённерйюск 1:1 Оденсе
Копенгаген 1:1 Оденсе Оденсе 1:1 Митьюлланд Нюкёбинг 0:3 Оденсе Оденсе 2:1 Ольборг Раннерс 2:1 Оденсе Оденсе 1:1 Сённерйюск Баллеруп-Сковлунде 0:3 Оденсе Брондбю 3:1 Оденсе Оденсе 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:3 Оденсе Митьюлланд 3:1 Оденсе Хиллерёд 1:2 Оденсе Оденсе 0:1 Вайле Орхус 4:2 Оденсе Оденсе 1:1 Нордшелланн Оденсе 3:2 Копенгаген
Люнгбю Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Ольборг 0:1 Люнгбю Хельсингёр 1:0 Люнгбю Фремад Амагер 1:4 Люнгбю Люнгбю 5:2 HJK Helsinki 2
Люнгбю 0:0 Вайле Сённерйюск 2:1 Люнгбю Ольборг 3:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Раннерс Брондбю 4:1 Люнгбю Люнгбю 1:1 Хорсенс Слагельс 0:9 Люнгбю Люнгбю 1:2 Орхус Копенгаген 4:2 Люнгбю Люнгбю 0:3 Оденсе Вайле 3:2 Люнгбю Брёнсхёй 4:5 Люнгбю Люнгбю 2:2 Сённерйюск Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг

Последние игры между собой

Оденсе: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Люнгбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Люнгбю 0:3 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:2 Оденсе Суперлига Дании Люнгбю 4:3 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 4:1 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 4:0 Люнгбю Суперлига Дании Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 2:0 Оденсе САС Лигаен Оденсе 2:0 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 3:1 Люнгбю САС Лигаен Оденсе 1:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:3 Оденсе САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 13 9 0 4 26 - 19 27
2. Митьюлланд Заявка 13 8 3 2 23 - 14 27
3. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
4. Орхус Заявка 14 7 4 3 26 - 16 25
5. Ольборг 2:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 19 22
6. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
7. Копенгаген 1:2 Заявка 14 6 2 6 23 - 23 20
8. Нордшелланн Заявка 13 4 4 5 22 - 19 16
9. Оденсе Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
10. Вайле Заявка 14 4 4 6 18 - 24 16
11. Люнгбю Заявка 14 1 4 9 13 - 30 7
12. Хорсенс Заявка 14 1 3 10 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Ольборг 2:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
5. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
6. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген 1:2 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Брондбю Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
3. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
4. Копенгаген 1:2 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг 2:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Люнгбю Заявка 7 1 0 6 9 - 19 3
11. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.55 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.69 3.60 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.44 4.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 1.95 3.90

Самый высокий коэффициент на матч «Оденсе» – «Люнгбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оденсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люнгбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оденсе» – «Люнгбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.05 3.45 1.28 2.65 1.44 1.84 1.90 1.47 2.55 1.32 3.20 1.11 6.00
8.30 1.03 7.40 1.06 3.46 1.29 2.72 1.46 1.94 1.99 1.51 2.56 1.34 3.14 1.14 5.25 1.10 5.65 1.01 9.90
2.30 1.58 1.48 2.55 1.25 3.75 1.04 9.00 2.14 1.71 1.03 10.00 1.69 2.17 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.89 1.84 1.41 2.80 1.09 6.60
2.75 1.45 1.90 1.90 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
1.07 7.50 1.20 4.20 1.10 6.25 1.07 7.50 1.05 8.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.10 1.18 4.50
3.85 1.26 2.75 1.45 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.65
2.60 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.86
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
3.50 1.28
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