Ольборг
2:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Aalborg Portland Park
Копенгаген
1:0
10' ГолТеландер Расмус
2:0
39' ГолMarcus Hannesbo
2:1
53' ГолБартолец Карло
11
Прица
Тим
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
1:0
39'
2:0
53'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фоссум Ивер
|5
|0.36
|2.
|Ван Веерт Том
|3 (1)
|0.21
|3.
|Куск Каспер
|2
|0.14
|4.
|Борстинг Фредерик
|2
|0.14
|5.
|Альманн Якоб
|1
|0.07
|6.
|Окоре Жорес
|1
|0.07
|7.
|Теландер Расмус
|1
|0.07
|8.
|Хильемарк Оскар
|1
|0.07
|9.
|Marcus Hannesbo
|1
|0.07
|10.
|Паллесен Кристоффер
|0
|0
|11.
|Феррейра Педру
|0
|0
|12.
|Андерсен Лукас
|0
|0
|13.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильчек Камиль
|5
|0.36
|2.
|Винд Жонас
|5 (2)
|0.36
|3.
|Фальк Расмус
|3
|0.21
|4.
|Биэл Пеп
|2
|0.14
|5.
|Зека Карлос
|2
|0.14
|6.
|Бойлесен Николай
|1
|0.07
|7.
|Бартолец Карло
|1
|0.07
|8.
|Кауфманн Миккель
|1
|0.07
|9.
|Дарами Мохаммед
|1
|0.07
|10.
|Анкерсен Петер
|1
|0.07
|11.
|Бенгтссон Пьер
|0
|0
|12.
|Овьедо Брайан
|0
|0
|13.
|Фишер Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Феррейра Педру
|6
|0
|2.
|Альманн Якоб
|3
|0
|3.
|Паллесен Кристоффер
|2
|0
|4.
|Теландер Расмус
|2
|0
|5.
|Окоре Жорес
|2
|0
|6.
|Хильемарк Оскар
|2
|0
|7.
|Прица Тим
|0
|1
|8.
|Клиттен Лукас
|1
|0
|9.
|Росс Матиас
|1
|0
|10.
|Хёйхольт Мальте
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|5
|1
|2.
|Кауфманн Миккель
|4
|1
|3.
|Йоргенсен Матиас
|3
|0
|4.
|Овьедо Брайан
|3
|0
|5.
|Нельссон Виктор
|3
|0
|6.
|Фишер Виктор
|1
|1
|7.
|Вильчек Камиль
|2
|0
|8.
|Фальк Расмус
|2
|0
|9.
|Йонссон Карл-Йохан
|1
|0
|10.
|Биэл Пеп
|1
|0
|11.
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|12.
|Стаменич Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|Копенгаген
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг
Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =3 -6Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе
Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Копенгаген: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Копенгаген 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 4:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 19
|27
|2.
|Митьюлланд
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 14
|27
|3.
|Раннерс
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|24 - 12
|25
|4.
|Орхус
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 16
|25
|5.
|Ольборг
|2:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 19
|22
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 17
|21
|7.
|Копенгаген
|1:2 Заявка
|14
|6
|2
|6
|23 - 23
|20
|8.
|Нордшелланн
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 19
|16
|9.
|Оденсе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 21
|16
|10.
|Вайле
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|16
|11.
|Люнгбю
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|13 - 30
|7
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Брондбю
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|16 - 9
|15
|3.
|Орхус
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 8
|15
|4.
|Ольборг
|2:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|5.
|Нордшелланн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 7
|13
|7.
|Оденсе
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Раннерс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|9.
|Копенгаген
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 11
|10
|10.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|11.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|12.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 3
|15
|2.
|Брондбю
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 10
|12
|3.
|Митьюлланд
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 12
|11
|4.
|Копенгаген
|1:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 12
|10
|5.
|Орхус
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Сённерйюск
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|7.
|Вайле
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|8.
|Ольборг
|2:1 Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Оденсе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 13
|4
|10.
|Люнгбю
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|9 - 19
|3
|11.
|Нордшелланн
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|12.
|Хорсенс
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 13
|1
Победитель
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