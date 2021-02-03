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  2. Матчи
  3. Дания
Ольборг
2:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Копенгаген
0'
1:0
10' Гол
Теландер Расмус
2:0
39' Гол
Marcus Hannesbo
2:1
53' Гол
Бартолец Карло
55'
1
Ринне
Якоб
2
Паллесен
Кристоффер
31
Гранли
Даниэль
26
Теландер
Расмус
15
Клиттен
Лукас
6
Феррейра
Педру
23
Какито
Роберт
25
Frederik
Boersting
8
Фоссум
Ивер
35
Marcus
Hannesbo
11
Прица
Тим
21
Йонссон
Карл-Йохан
22
Анкерсен
Петер
25
Йоргенсен
Матиас
20
Бойлесен
Николай
19
Овьедо
Брайан
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
16
Биэл
Пеп
7
Фишер
Виктор
Ольборг
4-2-3-1
Копенгаген
4-3-3

Ход матча

10'
Теландер Расмус
(Фоссум Ивер)
1:0
32'
 
Бартолец Карло
Анкерсен Петер
39'
Marcus Hannesbo
2:0
46'
 
Бунду Мустафа
Биэл Пеп
46'
 
Нельссон Виктор
Овьедо Брайан
53'
2:1
Бартолец Карло

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фоссум Ивер 5 0.36
2. Ван Веерт Том 3 (1) 0.21
3. Куск Каспер 2 0.14
4. Борстинг Фредерик 2 0.14
5. Альманн Якоб 1 0.07
6. Окоре Жорес 1 0.07
7. Теландер Расмус 1 0.07
8. Хильемарк Оскар 1 0.07
9. Marcus Hannesbo 1 0.07
10. Паллесен Кристоффер 0 0
11. Феррейра Педру 0 0
12. Андерсен Лукас 0 0
13. Прица Тим 0 0
Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильчек Камиль 5 0.36
2. Винд Жонас 5 (2) 0.36
3. Фальк Расмус 3 0.21
4. Биэл Пеп 2 0.14
5. Зека Карлос 2 0.14
6. Бойлесен Николай 1 0.07
7. Бартолец Карло 1 0.07
8. Кауфманн Миккель 1 0.07
9. Дарами Мохаммед 1 0.07
10. Анкерсен Петер 1 0.07
11. Бенгтссон Пьер 0 0
12. Овьедо Брайан 0 0
13. Фишер Виктор 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Феррейра Педру 6 0
2. Альманн Якоб 3 0
3. Паллесен Кристоффер 2 0
4. Теландер Расмус 2 0
5. Окоре Жорес 2 0
6. Хильемарк Оскар 2 0
7. Прица Тим 0 1
8. Клиттен Лукас 1 0
9. Росс Матиас 1 0
10. Хёйхольт Мальте 1 0
Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 5 1
2. Кауфманн Миккель 4 1
3. Йоргенсен Матиас 3 0
4. Овьедо Брайан 3 0
5. Нельссон Виктор 3 0
6. Фишер Виктор 1 1
7. Вильчек Камиль 2 0
8. Фальк Расмус 2 0
9. Йонссон Карл-Йохан 1 0
10. Биэл Пеп 1 0
11. Дарами Мохаммед 1 0
12. Стаменич Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 13.33% (2) 6.67% (1) 33.33% (5) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3)
 Копенгаген 23.81% (5) 19.05% (4) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ольборг 0:1 Люнгбю Митьюлланд 3:1 Ольборг Раннерс 3:1 Ольборг Орхус 3:0 Ольборг
Ольборг 3:2 Люнгбю Б-93 1:0 Ольборг Оденсе 2:1 Ольборг Митьюлланд 0:0 Ольборг Ольборг 1:1 Нордшелланн АБ 1:2 Ольборг Раннерс 1:2 Ольборг Ольборг 2:1 Брондбю Ольборг 1:3 Вайле Копенгаген 1:2 Ольборг Ольборг 1:1 Орхус Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе Ольборг 4:3 Раннерс
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Копенгаген 6:1 Орхус Копенгаген 3:2 Хельсингёр Копенгаген 2:2 Видовре Копенгаген 1:1 Оденсе
Копенгаген 1:1 Митьюлланд Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Хорсенс Сённерйюск 1:3 Копенгаген Копенгаген 1:2 Раннерс Митьюлланд 4:0 Копенгаген Аварта 1:2 Копенгаген Копенгаген 4:2 Люнгбю Орхус 0:1 Копенгаген Копенгаген 1:2 Ольборг Копенгаген 3:2 Нордшелланн Копенгаген 0:1 Риека Вайле 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:0 Пяст Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Копенгаген: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Копенгаген 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:0 Копенгаген Кубок
Копенгаген 3:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:2 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 4:2 Ольборг Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Ольборг 1:0 Копенгаген Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю Заявка 13 9 0 4 26 - 19 27
2. Митьюлланд Заявка 13 8 3 2 23 - 14 27
3. Раннерс Заявка 14 8 1 5 24 - 12 25
4. Орхус Заявка 14 7 4 3 26 - 16 25
5. Ольборг 2:1 Заявка 14 6 4 4 17 - 19 22
6. Сённерйюск Заявка 13 6 3 4 21 - 17 21
7. Копенгаген 1:2 Заявка 14 6 2 6 23 - 23 20
8. Нордшелланн Заявка 13 4 4 5 22 - 19 16
9. Оденсе Заявка 14 4 4 6 18 - 21 16
10. Вайле Заявка 14 4 4 6 18 - 24 16
11. Люнгбю Заявка 14 1 4 9 13 - 30 7
12. Хорсенс Заявка 14 1 3 10 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2. Брондбю Заявка 6 5 0 1 16 - 9 15
3. Орхус Заявка 7 5 0 2 18 - 8 15
4. Ольборг 2:1 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
5. Нордшелланн Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
6. Сённерйюск Заявка 7 4 1 2 11 - 7 13
7. Оденсе Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8. Раннерс Заявка 7 3 1 3 12 - 9 10
9. Копенгаген 1:2 Заявка 7 3 1 3 13 - 11 10
10. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
11. Хорсенс Заявка 7 1 2 4 8 - 14 5
12. Люнгбю Заявка 7 0 4 3 4 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс Заявка 7 5 0 2 12 - 3 15
2. Брондбю Заявка 7 4 0 3 10 - 10 12
3. Митьюлланд Заявка 7 3 2 2 11 - 12 11
4. Копенгаген 1:2 Заявка 7 3 1 3 10 - 12 10
5. Орхус Заявка 7 2 4 1 8 - 8 10
6. Сённерйюск Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
7. Вайле Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
8. Ольборг 2:1 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
9. Оденсе Заявка 6 1 1 4 9 - 13 4
10. Люнгбю Заявка 7 1 0 6 9 - 19 3
11. Нордшелланн Заявка 7 0 3 4 9 - 14 3
12. Хорсенс Заявка 7 0 1 6 2 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Копенгаген
4.10
7.21
2.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.17 7.10 17.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.45 3.55 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.75 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 7.00 16.00
  1.17 7.21 17.20

Самый высокий коэффициент на матч «Ольборг» – «Копенгаген» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ольборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Копенгаген» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ольборг» – «Копенгаген», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.23 2.03 1.73 1.61 2.22 1.41 2.80 1.15 5.00
8.90 1.02 7.90 1.05 3.32 1.31 2.56 1.51 1.87 2.03 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.80 1.08 6.30 1.00 11.00
10.50 1.03 8.30 1.06 5.80 1.11 4.20 1.20 2.17 1.69 4.20 1.20 1.72 2.12 2.90 1.38 1.75 2.01 1.31 3.25 1.20 4.20 1.05 8.50 1.04 12.60 0.00 17.50
3.85 1.28 2.82 1.46 2.68 1.50 2.14 1.76 1.84 2.04 3.18 1.38 2.20 1.71 1.83 2.05 1.58 2.46 1.34 3.39 1.14 6.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.05 1.35 2.05 1.72 1.47 2.55 1.11 5.80
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.30
1.93 1.87 2.05 1.72 1.05 8.50 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
3.03 1.40 2.50 1.55 1.96 1.90 1.58 2.43 1.30 3.59 1.16 5.48 1.27 3.87
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.19 1.81 1.93 1.23 3.90
3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.20 1.26 3.85 1.17 5.05
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.16
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
3.90 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.50 1.27
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