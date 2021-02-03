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Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Брайтон
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
47
Филлипс
Натаниэль
14
Хендерсон
Джордан
26
Робертсон
Эндрю
7
Милнер
Джеймс
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
23
Шакири
Джердан
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
26
Санчес
Роберт
33
Бёрн
Дэн
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
3
Уайт
Бен
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
11
Троссар
Леандро
Ливерпуль
4-3-1-2
Брайтон
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 15 (5) 0.71
2. Мане Садио 7 0.33
3. Фирмино Роберто 6 0.29
4. Жота Диогу 5 0.24
5. Вейналдум Джорджиньо 2 0.1
6. Робертсон Эндрю 1 0.05
7. Александер-Арнольд Трент 1 0.05
8. Матип Жоэль 1 0.05
9. Хендерсон Джордан 1 0.05
10. Ван Дейк Виргил 1 0.05
11. Минамино Такуми 1 0.05
12. Шакири Джердан 0 0
13. Милнер Джеймс 0 0
14. Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
15. Джонс Кёртис 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.33
2. Троссар Леандро 2 0.1
3. Гросс Паскаль 2 (2) 0.1
4. Коннолли Аарон 2 0.1
5. Марч Соломон 2 0.1
6. Уэлбек Данни 2 0.1
7. Данк Льюис 2 0.1
8. Макаллистер Алексис 1 0.05
9. Лемпти Тарик 1 0.05
10. Биссума Ив 1 0.05
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 4 0
2. Матип Жоэль 2 0
3. Тьяго Алькантара 2 0
4. Шакири Джердан 2 0
5. Мане Садио 2 0
6. Филлипс Натаниэль 2 0
7. Милнер Джеймс 1 0
8. Фирмино Роберто 1 0
9. Ван Дейк Виргил 1 0
10. Робертсон Эндрю 1 0
11. Алиссон Бекер 1 0
12. Александер-Арнольд Трент 1 0
13. Джонс Кёртис 1 0
14. Уильямс Неко 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 6 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Бёрн Дэн 4 0
5. Уэбстер Адам 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Гросс Паскаль 1 0
10. Мопе Нил 1 0
11. Райан Мэтт 1 0
12. Троссар Леандро 1 0
13. Альсате Стивен 1 0
14. Макаллистер Алексис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 12.2% (5) 9.76% (4) 21.95% (9) 19.51% (8) 14.63% (6) 21.95% (9)
 Брайтон 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 27.27% (6)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
Брайтон 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Брайтон 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 1:0 Брайтон Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 6:1 Брайтон Кубок Брайтон 1:2 Ливерпуль Кубок Carling
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 21 11 7 3 43 - 24 40
5. Эвертон 2:0 Заявка 20 11 3 6 31 - 24 36
6. Вест Хэм Заявка 21 10 5 6 31 - 27 35
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 19 10 2 7 34 - 21 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс 0:2 Заявка 21 9 2 10 35 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
16. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
17. Брайтон Заявка 21 4 9 8 23 - 29 21
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон 2:0 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс 0:2 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон 2:0 Заявка 10 7 1 2 15 - 9 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
6. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
7. Лидс 0:2 Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
8. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
13. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
14. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 2'
    "Ливерпуль" играет в красной форме, "Брайтон" - в синих футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Энфилде"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.50 6.30
Бонус: 10 000 ₽ 1.43 4.80 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.65 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.40 6.20
  1.53 4.67 6.35

Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.20 2.31 1.62 1.82 2.00 1.53 2.55 1.21 4.50 1.07 8.40
11.75 1.00 12.75 1.00 4.20 1.18 3.38 1.32 2.25 1.72 1.70 2.15 1.46 2.64 1.20 4.15 1.17 4.60 1.05 8.00 1.04 7.90
15.00 0.00 11.50 1.03 4.40 1.22 3.50 1.32 2.26 1.69 2.01 1.85 1.77 2.12 1.48 2.70 1.29 4.10 1.16 4.80 1.06 7.90 1.05 8.50 1.01 15.00
4.95 1.20 2.72 1.51 2.43 1.62 2.15 1.77 1.88 2.03 1.67 2.33 1.54 2.63 1.20 5.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.58 1.55 2.35 1.14 5.20
3.76 1.27 2.26 1.53 1.55 2.45 1.20 4.55 1.14 5.80
2.21 1.66 1.58 2.55 1.22 4.80
3.11 1.41 2.45 1.61 1.85 2.06 1.59 2.49 1.40 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.16 1.93 1.81 1.27 3.50
4.60 1.20 3.15 1.36 1.87 1.93 1.37 3.10 1.24 4.05
3.20 1.32 1.89 1.85 1.39 2.85 1.30 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
1.71 2.14
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
2.95 1.37
Где смотреть матч Ливерпуль - Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон

Исход игры
Ливерпуль
98% (148)
Ничья
1.3% (2)
Брайтон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
44.97% (67)
Меньше
55.03% (82)
Обе команды забьют
Да
31.54% (47)
Нет
68.46% (102)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
48.3% (73)
3:1 Ливерпуль
14.6% (22)
2:1 Ливерпуль
14.6% (22)
3:0 Ливерпуль
11.9% (18)
1:0 Ливерпуль
5.3% (8)
4:0 Ливерпуль
1.3% (2)
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