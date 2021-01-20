Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|15 (5)
|0.71
|2.
|Мане Садио
|7
|0.33
|3.
|Фирмино Роберто
|6
|0.29
|4.
|Жота Диогу
|5
|0.24
|5.
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.1
|6.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.05
|7.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.05
|8.
|Матип Жоэль
|1
|0.05
|9.
|Хендерсон Джордан
|1
|0.05
|10.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.05
|11.
|Минамино Такуми
|1
|0.05
|12.
|Шакири Джердан
|0
|0
|13.
|Милнер Джеймс
|0
|0
|14.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|15.
|Джонс Кёртис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.33
|2.
|Троссар Леандро
|2
|0.1
|3.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.1
|4.
|Коннолли Аарон
|2
|0.1
|5.
|Марч Соломон
|2
|0.1
|6.
|Уэлбек Данни
|2
|0.1
|7.
|Данк Льюис
|2
|0.1
|8.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.05
|9.
|Лемпти Тарик
|1
|0.05
|10.
|Биссума Ив
|1
|0.05
|11.
|Лаллана Адам
|0
|0
|12.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|4
|0
|2.
|Матип Жоэль
|2
|0
|3.
|Тьяго Алькантара
|2
|0
|4.
|Шакири Джердан
|2
|0
|5.
|Мане Садио
|2
|0
|6.
|Филлипс Натаниэль
|2
|0
|7.
|Милнер Джеймс
|1
|0
|8.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|9.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|10.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|11.
|Алиссон Бекер
|1
|0
|12.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|13.
|Джонс Кёртис
|1
|0
|14.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|6
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Бёрн Дэн
|4
|0
|5.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|7.
|Вельтман Йоел
|2
|0
|8.
|Уайт Бен
|2
|0
|9.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|10.
|Мопе Нил
|1
|0
|11.
|Райан Мэтт
|1
|0
|12.
|Троссар Леандро
|1
|0
|13.
|Альсате Стивен
|1
|0
|14.
|Макаллистер Алексис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|19.51% (8)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|Брайтон
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +9 =7 -4Вест Хэм 1:3 Ливерпуль Тоттенхэм 1:3 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:1 Бёрнли
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =9 -6Брайтон 1:0 Тоттенхэм Брайтон 0:0 Фулхэм Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон
Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 0
Брайтон: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|37 - 13
|44
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|21
|12
|5
|4
|37 - 27
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|43 - 24
|40
|4.
|Лестер
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|37 - 25
|39
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|31 - 27
|35
|6.
|Эвертон
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|29 - 24
|33
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|34 - 21
|33
|8.
|Челси
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|35 - 23
|33
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|34 - 21
|32
|10.
|Арсенал
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|26 - 20
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|20
|9
|2
|9
|35 - 36
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|27 - 25
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 36
|26
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|21 - 30
|23
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|13 - 26
|22
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|17.
|Брайтон
|Заявка
|21
|4
|9
|8
|23 - 29
|21
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|17 - 29
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 50
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|21
|2
|2
|17
|12 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|6.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|10.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|13.
|Бёрнли
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 10
|23
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|7.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|9.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|10.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|11.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|13.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ливерпуль» – «Брайтон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ливерпуль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брайтон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ливерпуль» – «Брайтон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ливерпуль - Брайтон
Исход игры
Ливерпуль
92.7% (38)
Ничья
7.3% (3)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45% (18)
Меньше
55% (22)
Обе команды забьют
Да
32.5% (13)
Нет
67.5% (27)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
48.8% (20)
2:1 Ливерпуль
19.5% (8)
3:0 Ливерпуль
12.2% (5)
3:1 Ливерпуль
4.9% (2)
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