Айнтрахт Бр
1:2
Конец матча
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Ганновер 96
3' Желтая карточкаБийол Яка
1:0
17' ГолЧжи Дон-Вонь
19' Желтая карточкаШлютер Лассе
31' Желтая карточкаКроос Феликс
1:1
34' ГолСулеймани Вальмир
1:2
36' ГолДукш Марвин
59' Желтая карточкаХульт Никлас
61' Желтая карточкаСулеймани Вальмир
90' Желтая карточкаМуроя Сэй
16
Фейзич
Ясмин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
29
Чжи
Дон-Вонь
33
Прошвиц
Ник
21
Муроя
Сэй
15
Хюберс
Тимо
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
-
29 Чжи Дон-ВоньПолузащитник
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Класс НикоЗащитник
-
8 Май ИбаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отто ЯриПолузащитник
-
15 Бар МарсельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
-
23 Башдаш БарышЗащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Гудра МикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Kenan Kocak
Ход матча
3'
17'
1:0
19'
31'
34'
36'
1:2
59'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 7
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Прошвиц Ник
|5 (1)
|0.25
|2.
|Кауфманн Фабио
|4
|0.2
|3.
|Бар Марсель
|3
|0.15
|4.
|Кобылянски Мартин
|2
|0.1
|5.
|Виб Данило
|1
|0.05
|6.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0.05
|7.
|Кроос Феликс
|1
|0.05
|8.
|Отто Яри
|1
|0.05
|9.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0.05
|10.
|Каммербауэр Патрик
|0
|0
|11.
|Шлютер Лассе
|0
|0
|12.
|Цигеле Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|10 (3)
|0.5
|2.
|Харагути Генки
|4
|0.2
|3.
|Твумаси Патрик
|3
|0.15
|4.
|Вайдандт Хендрик
|3
|0.15
|5.
|Сулеймани Вальмир
|2
|0.1
|6.
|Муслия Флоран
|2
|0.1
|7.
|Хюберс Тимо
|2
|0.1
|8.
|Майна Линтон
|2
|0.1
|9.
|Хульт Никлас
|1
|0.05
|10.
|Кайзер Доминик
|1
|0.05
|11.
|Башдаш Барыш
|0
|0
|12.
|Фалетт Симон
|0
|0
|13.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|14.
|Муроя Сэй
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Выдра Доминик
|5
|1
|2.
|Кроос Феликс
|5
|0
|3.
|Шлютер Лассе
|4
|0
|4.
|Отто Яри
|4
|0
|5.
|Виб Данило
|4
|0
|6.
|Диаките Умар
|2
|1
|7.
|Класс Нико
|2
|1
|8.
|Швенк Мануэль
|2
|1
|9.
|Каммербауэр Патрик
|3
|0
|10.
|Бар Марсель
|1
|1
|11.
|Прошвиц Ник
|2
|0
|12.
|Кессель Бенджамин
|2
|0
|13.
|Берендт Бриан
|2
|0
|14.
|Шульц Михаэль
|2
|0
|15.
|Кауфманн Фабио
|2
|0
|16.
|Цигеле Робин
|2
|0
|17.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|18.
|Фейзич Ясмин
|1
|0
|19.
|Бурмайстер Феликс
|1
|0
|20.
|Николау Яннис
|1
|0
|21.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|22.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|23.
|Май Иба
|1
|0
|24.
|Бен-Балла Яссин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бийол Яка
|4
|1
|2.
|Кайзер Доминик
|5
|0
|3.
|Франке Марсель
|5
|0
|4.
|Дукш Марвин
|4
|0
|5.
|Хюберс Тимо
|4
|0
|6.
|Хульт Никлас
|3
|0
|7.
|Сулеймани Вальмир
|3
|0
|8.
|Фалетт Симон
|1
|1
|9.
|Муроя Сэй
|2
|0
|10.
|Муслия Флоран
|2
|0
|11.
|Франц Майк
|1
|0
|12.
|Башдаш Барыш
|1
|0
|13.
|Твумаси Патрик
|1
|0
|14.
|Харагути Генки
|1
|0
|15.
|Майна Линтон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Ганновер 96
|6.67% (2)
|16.67% (5)
|10% (3)
|36.67% (11)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +4 =5 -11Хольштайн Киль 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Вюрцбург Кикерс 0:0 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули
Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 25
|41
|2.
|Бохум
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|38 - 22
|39
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 19
|36
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 23
|35
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|6.
|Фортуна
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 24
|32
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|31 - 22
|32
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|30 - 28
|29
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|27 - 32
|23
|13.
|Дармштадт
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|31 - 36
|22
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|21 - 31
|22
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|31 - 37
|22
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 39
|18
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 41
|17
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|21 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Ганновер 96
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|12.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|16.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 15
|11
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 15
|19
|4.
|Бохум
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 14
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|6.
|Оснабрюк
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|9.
|Дармштадт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|11.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|12.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|13.
|Ян
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
Победитель
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