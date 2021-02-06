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  3. Германия
Айнтрахт Бр
1:2
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
3' Желтая карточка
Бийол Яка
1:0
17' Гол
Чжи Дон-Вонь
19' Желтая карточка
Шлютер Лассе
31' Желтая карточка
Кроос Феликс
1:1
34' Гол
Сулеймани Вальмир
1:2
36' Гол
Дукш Марвин
59' Желтая карточка
Хульт Никлас
61' Желтая карточка
Сулеймани Вальмир
90' Желтая карточка
Муроя Сэй
90'+5
16
Фейзич
Ясмин
23
Виб
Данило
30
Берендт
Бриан
4
Николау
Яннис
3
Шлютер
Лассе
28
Бен-Балла
Яссин
39
Каммербауэр
Патрик
7
Кауфманн
Фабио
18
Кроос
Феликс
29
Чжи
Дон-Вонь
33
Прошвиц
Ник
31
Эссер
Михаэль
21
Муроя
Сэй
28
Франке
Марсель
15
Хюберс
Тимо
3
Хульт
Никлас
7
Твумаси
Патрик
13
Кайзер
Доминик
6
Бийол
Яка
10
Харагути
Генки
19
Сулеймани
Вальмир
17
Дукш
Марвин
Айнтрахт Бр
4-2-3-1
Ганновер 96
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Прошвиц Ник 5 (1) 0.25
2. Кауфманн Фабио 4 0.2
3. Бар Марсель 3 0.15
4. Кобылянски Мартин 2 0.1
5. Виб Данило 1 0.05
6. Чжи Дон-Вонь 1 0.05
7. Кроос Феликс 1 0.05
8. Отто Яри 1 0.05
9. Бен-Балла Яссин 1 0.05
10. Каммербауэр Патрик 0 0
11. Шлютер Лассе 0 0
12. Цигеле Робин 0 0
Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 10 (3) 0.5
2. Харагути Генки 4 0.2
3. Твумаси Патрик 3 0.15
4. Вайдандт Хендрик 3 0.15
5. Сулеймани Вальмир 2 0.1
6. Муслия Флоран 2 0.1
7. Хюберс Тимо 2 0.1
8. Майна Линтон 2 0.1
9. Хульт Никлас 1 0.05
10. Кайзер Доминик 1 0.05
11. Башдаш Барыш 0 0
12. Фалетт Симон 0 0
13. Шиндлер Кингсли 0 0
14. Муроя Сэй 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Выдра Доминик 5 1
2. Кроос Феликс 5 0
3. Шлютер Лассе 4 0
4. Отто Яри 4 0
5. Виб Данило 4 0
6. Диаките Умар 2 1
7. Класс Нико 2 1
8. Швенк Мануэль 2 1
9. Каммербауэр Патрик 3 0
10. Бар Марсель 1 1
11. Прошвиц Ник 2 0
12. Кессель Бенджамин 2 0
13. Берендт Бриан 2 0
14. Шульц Михаэль 2 0
15. Кауфманн Фабио 2 0
16. Цигеле Робин 2 0
17. Дорнебуш Феликс 0 1
18. Фейзич Ясмин 1 0
19. Бурмайстер Феликс 1 0
20. Николау Яннис 1 0
21. Абдуллахи Сулейман 1 0
22. Кобылянски Мартин 1 0
23. Май Иба 1 0
24. Бен-Балла Яссин 1 0
Ганновер 96
# Игрок      
1. Бийол Яка 4 1
2. Кайзер Доминик 5 0
3. Франке Марсель 5 0
4. Дукш Марвин 4 0
5. Хюберс Тимо 4 0
6. Хульт Никлас 3 0
7. Сулеймани Вальмир 3 0
8. Фалетт Симон 1 1
9. Муроя Сэй 2 0
10. Муслия Флоран 2 0
11. Франц Майк 1 0
12. Башдаш Барыш 1 0
13. Твумаси Патрик 1 0
14. Харагути Генки 1 0
15. Майна Линтон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 5.26% (1) 26.32% (5) 15.79% (3) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Ганновер 96 6.67% (2) 16.67% (5) 10% (3) 36.67% (11) 13.33% (4) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хольштайн Киль 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Хайденхайм Айнтрахт Бр 2:4 Гамбург Вюрцбург Кикерс 0:0 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 0:0 Фортуна Эрцгебирге Ауэ 3:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Айнтрахт Бр 0:3 Гройтер Фюрт Падерборн 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Айнтрахт Бр 2:1 Санкт-Паули Дармштадт 4:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:3 Карлсруэ Зандхаузен 2:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Нюрнберг Ян 3:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Карлсруэ 1:0 Ганновер 96 Нюрнберг 2:5 Ганновер 96 Ганновер 96 2:3 Санкт-Паули
Дармштадт 1:2 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Зандхаузен Ганновер 96 0:3 Вердер Ян 0:0 Ганновер 96 Ганновер 96 2:0 Бохум Хайденхайм 1:0 Ганновер 96 Гамбург 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль Вюрцбург Кикерс 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:0 Вольфсбург Ганновер 96 0:0 Эрцгебирге Ауэ Гройтер Фюрт 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Фортуна Падерборн 1:0 Ганновер 96 Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Ганновер 96 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:0 Ганновер 96 Бундеслига
Ганновер 96 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 20 12 5 3 46 - 25 41
2. Бохум Заявка 20 12 3 5 38 - 22 39
3. Хольштайн Киль Заявка 19 10 6 3 32 - 19 36
4. Гройтер Фюрт Заявка 19 10 5 4 37 - 23 35
5. Карлсруэ Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
6. Фортуна Заявка 19 9 5 5 28 - 24 32
7. Ганновер 96 Заявка 20 10 2 8 31 - 22 32
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 8 5 7 30 - 28 29
9. Падерборн Заявка 19 7 5 7 24 - 23 26
10. Хайденхайм Заявка 19 7 5 7 26 - 26 26
11. Ян Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
12. Нюрнберг Заявка 20 6 5 9 27 - 32 23
13. Дармштадт Заявка 20 6 4 10 31 - 36 22
14. Оснабрюк Заявка 20 6 4 10 21 - 31 22
15. Санкт-Паули Заявка 20 5 7 8 31 - 37 22
16. Зандхаузен Заявка 20 5 3 12 22 - 39 18
17. Айнтрахт Бр Заявка 20 4 5 11 19 - 41 17
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 19 3 3 13 21 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 10 7 1 2 26 - 10 22
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
4. Бохум Заявка 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Ганновер 96 Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 5 3 2 19 - 14 18
7. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
8. Хольштайн Киль Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
9. Ян Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Зандхаузен Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
11. Гройтер Фюрт Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
12. Айнтрахт Бр Заявка 11 4 2 5 12 - 18 14
13. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
14. Нюрнберг Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
15. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
16. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк Заявка 10 2 1 7 10 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Карлсруэ Заявка 10 6 1 3 19 - 15 19
4. Бохум Заявка 10 6 1 3 17 - 14 19
5. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
6. Оснабрюк Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
7. Ганновер 96 Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
8. Нюрнберг Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
9. Дармштадт Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
10. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
11. Фортуна Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
12. Санкт-Паули Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
13. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
14. Падерборн Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
17. Айнтрахт Бр Заявка 9 0 3 6 7 - 23 3
18. Зандхаузен Заявка 10 1 0 9 7 - 24 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Сулеймани Вальмир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Кроос Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Шлютер Лассе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Чжи Дон-Вонь бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Бийол Яка получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.40 1.89
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 5.00 1.18
  21.53 5.38 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Айнтрахт Бр» – «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Айнтрахт Бр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ганновер 96» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Айнтрахт Бр» – «Ганновер 96», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.04 7.10 1.07 3.10 1.35 2.38 1.53 1.84 2.07 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.01 9.90
11.00 1.02 7.80 1.06 7.50 1.07 5.55 1.12 2.06 1.76 4.60 1.17 1.76 2.06 3.25 1.31 1.80 1.95 1.20 4.20 1.11 5.80 1.08 7.00 1.17 4.70 1.03 10.00 1.02 11.00
3.49 1.33 2.99 1.42 2.56 1.54 2.07 1.81 1.81 2.07 1.61 2.40 1.46 2.88 1.59 2.45 1.35 3.36 1.60 2.42 1.39 3.10 1.73 2.18 1.51 2.67 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.72 1.46 1.83 1.97 1.39 3.00 1.12 6.25 1.08 8.00
1.87 1.93 2.01 1.75 1.32 3.20 1.33 3.15 1.02 11.00 1.01 12.60
2.86 1.44 2.35 1.62 1.83 2.03 1.52 2.59 1.37 3.15 1.20 4.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.00
2.60 1.47 1.64 2.18 1.27 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.27 3.55
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
3.55 1.25
Где смотреть матч Айнтрахт Бр 1:2 Ганновер 96 онлайн

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