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  2. Матчи
  3. Германия
Оснабрюк
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Бохум
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Айдини Басхким
30' Желтая карточка
Лайч Максим
35'
22
Кюн
Филипп
7
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
8
Таффертсхофер
Ульрих
4
Гугганиг
Лукас
27
Ихорст
Лук
37
Керк
Себастьян
30
Мультауп
Маурице
15
Мюллер
Себастьян
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
21
Хольтманн
Геррит
32
Цуль
Роберт
11
Бокхорн
Эберт
9
Цоллер
Симон
Оснабрюк
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

18'
0:1
Айдини Басхким
30'
 
Лайч Максим

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Керк Себастьян 7 (3) 0.35
2. Сантос Кристиан 3 (1) 0.15
3. Аменийдо Этьенн 2 0.1
4. Бирман Тимо 2 0.1
5. Ихорст Лук 2 0.1
6. Мультауп Маурице 1 0.05
7. Шмидт Никлас 1 0.05
8. Блаша Давид 1 0.05
9. Айдини Басхким 1 0.05
10. Марк Хейдер 0 0
11. Райхель Кен 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 10 0.5
2. Цуль Роберт 9 (2) 0.45
3. Блум Данни 3 (1) 0.15
4. Теше Роберт 3 0.15
5. Айсфельд Томас 2 0.1
6. Пантович Милош 2 0.1
7. Ганвула Сильвер 1 0.05
8. Данило Соарес 1 0.05
9. Чибсах Юссиф 1 0.05
10. Лосилья Антони 1 0.05
11. Новотны Сома 1 0.05
12. Хольтманн Геррит 0 0
13. Бокхорн Эберт 0 0
14. Гамбоа Кристиан 0 0
15. Лайч Максим 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Аменийдо Этьенн 7 0
2. Трапп Морис 3 1
3. Хеннинг Брайан 4 0
4. Рейс Людовит 4 0
5. Вольце Кевин 3 0
6. Бирман Тимо 3 0
7. Таффертсхофер Ульрих 3 0
8. Айдини Басхким 1 1
9. Марк Хейдер 2 0
10. Райхель Кен 2 0
11. Сантос Кристиан 2 0
12. Ихорст Лук 0 1
13. Керк Себастьян 1 0
14. Гугганиг Лукас 1 0
15. Шмидт Никлас 1 0
16. Кюн Филипп 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Гамбоа Кристиан 8 0
2. Лосилья Антони 6 0
3. Блум Данни 4 0
4. Данило Соарес 4 0
5. Цуль Роберт 3 0
6. Ганвула Сильвер 3 0
7. Лайч Максим 3 0
8. Хольтманн Геррит 1 1
9. Риман Мануэль 2 0
10. Цоллер Симон 2 0
11. Бокхорн Эберт 2 0
12. Лабропулос Василис 2 0
13. Белла-Котчап Армель 2 0
14. Чибсах Юссиф 1 0
15. Айсфельд Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 5% (1) 20% (4) 30% (6) 5% (1) 20% (4) 20% (4)
 Бохум 8.82% (3) 11.76% (4) 17.65% (6) 11.76% (4) 17.65% (6) 32.35% (11)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 5:0 Оснабрюк
Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк
Бохум Последние 20 матчей: +11 =3 -6
РБ Лейпциг 4:0 Бохум Бохум 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 2:3 Бохум Зандхаузен 1:1 Бохум
Бохум 3:1 Нюрнберг Ян 0:2 Бохум Бохум 2:1 Дармштадт Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Бохум 0:0 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 0:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 3:1 Бохум Международные матчи (клубы)
Оснабрюк 1:3 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 20 12 5 3 46 - 25 41
2. Бохум 1:0 Заявка 20 12 3 5 37 - 21 39
3. Хольштайн Киль Заявка 19 10 6 3 32 - 19 36
4. Гройтер Фюрт Заявка 19 10 5 4 37 - 23 35
5. Карлсруэ Заявка 19 10 2 7 33 - 27 32
6. Фортуна Заявка 19 9 5 5 28 - 24 32
7. Ганновер 96 0:1 Заявка 20 9 2 9 29 - 22 29
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 20 8 5 7 30 - 28 29
9. Падерборн Заявка 19 7 5 7 24 - 23 26
10. Хайденхайм Заявка 19 7 5 7 26 - 26 26
11. Ян Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
12. Дармштадт 0:0 Заявка 20 6 5 9 30 - 34 23
13. Оснабрюк 0:1 Заявка 20 6 4 10 20 - 30 22
14. Санкт-Паули Заявка 20 5 7 8 31 - 37 22
15. Нюрнберг 0:0 Заявка 20 5 6 9 25 - 31 21
16. Айнтрахт Бр 1:0 Заявка 20 5 5 10 19 - 39 20
17. Зандхаузен Заявка 20 5 3 12 22 - 39 18
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 19 3 3 13 21 - 39 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 10 7 1 2 26 - 10 22
2. Фортуна Заявка 9 6 3 0 16 - 8 21
3. Хайденхайм Заявка 10 6 3 1 19 - 8 21
4. Бохум 1:0 Заявка 10 6 2 2 21 - 8 20
5. Ганновер 96 0:1 Заявка 9 6 1 2 18 - 7 19
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 5 3 2 19 - 14 18
7. Падерборн Заявка 9 5 2 2 15 - 11 17
8. Хольштайн Киль Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
9. Айнтрахт Бр 1:0 Заявка 11 5 2 4 12 - 16 17
10. Ян Заявка 10 4 3 3 15 - 13 15
11. Зандхаузен Заявка 10 4 3 3 15 - 15 15
12. Гройтер Фюрт Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
13. Карлсруэ Заявка 9 4 1 4 14 - 12 13
14. Дармштадт 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
15. Санкт-Паули Заявка 10 3 3 4 15 - 18 12
16. Нюрнберг 0:0 Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
17. Вюрцбург Кикерс Заявка 10 2 3 5 13 - 20 9
18. Оснабрюк 0:1 Заявка 10 2 1 7 9 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гройтер Фюрт Заявка 10 6 3 1 23 - 12 21
2. Хольштайн Киль Заявка 9 5 4 0 15 - 5 19
3. Карлсруэ Заявка 10 6 1 3 19 - 15 19
4. Бохум 1:0 Заявка 10 6 1 3 16 - 13 19
5. Гамбург Заявка 10 5 4 1 20 - 15 19
6. Оснабрюк 0:1 Заявка 10 4 3 3 11 - 14 15
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
8. Дармштадт 0:0 Заявка 10 3 2 5 18 - 21 11
9. Фортуна Заявка 10 3 2 5 12 - 16 11
10. Санкт-Паули Заявка 10 2 4 4 16 - 19 10
11. Ганновер 96 0:1 Заявка 11 3 1 7 11 - 15 10
12. Ян Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
13. Падерборн Заявка 10 2 3 5 9 - 12 9
14. Нюрнберг 0:0 Заявка 10 2 3 5 12 - 15 9
15. Хайденхайм Заявка 9 1 2 6 7 - 18 5
16. Вюрцбург Кикерс Заявка 9 1 0 8 8 - 19 3
17. Айнтрахт Бр 1:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 23 3
18. Зандхаузен Заявка 10 1 0 9 7 - 24 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Лайч Максим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Айдини Басхким уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium at the Bremer Brucke. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Оснабрюк
Ничья
Бохум
4.40
3.65
2.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.85 3.65 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 3.88 3.46 1.96
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.25 1.82
  3.63 3.52 2.08

Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.02 8.40 1.05 3.32 1.31 2.79 1.44 1.96 1.93 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.10 1.10 5.70 1.01 11.00
7.50 1.07 5.55 1.12 2.65 1.44 2.01 1.75 2.07 1.75 1.57 2.31 1.74 2.10 1.27 3.55 1.20 4.20 1.07 7.50 1.05 8.50 1.01 9.60 1.01 10.50 0.00 17.50
3.64 1.31 2.90 1.44 2.27 1.68 1.96 1.92 1.74 2.17 1.53 2.61 1.35 3.37 1.13 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
2.08 1.70 1.35 3.05 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
3.06 1.39 2.52 1.55 1.98 1.88 1.59 2.41 1.42 2.92
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.75 1.45 1.72 2.12 1.27 3.76 1.20 4.90
2.70 1.49 1.73 2.03 1.25 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Оснабрюк 0:1 Бохум онлайн

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