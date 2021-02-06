Оснабрюк
0:1
Первый тайм: 35'
Стадион: Stadium at the Bremer Brucke
Бохум
0:1
18' Гол в свои воротаАйдини Басхким
30' Желтая карточкаЛайч Максим
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
18
Трапп
Морис
19
Вольце
Кевин
27
Ихорст
Лук
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
32
Цуль
Роберт
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
-
19 Вольце КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ихорст ЛукПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Мёллер ТимЗащитник
- Защитник
-
16 Бапо УльрихПолузащитник
-
20 Марк ХейдерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
-
10 Шмидт НикласПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Grote
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Новотны СомаНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
18'
0:1
30'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Керк Себастьян
|7 (3)
|0.35
|2.
|Сантос Кристиан
|3 (1)
|0.15
|3.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.1
|4.
|Бирман Тимо
|2
|0.1
|5.
|Ихорст Лук
|2
|0.1
|6.
|Мультауп Маурице
|1
|0.05
|7.
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|8.
|Блаша Давид
|1
|0.05
|9.
|Айдини Басхким
|1
|0.05
|10.
|Марк Хейдер
|0
|0
|11.
|Райхель Кен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|10
|0.5
|2.
|Цуль Роберт
|9 (2)
|0.45
|3.
|Блум Данни
|3 (1)
|0.15
|4.
|Теше Роберт
|3
|0.15
|5.
|Айсфельд Томас
|2
|0.1
|6.
|Пантович Милош
|2
|0.1
|7.
|Ганвула Сильвер
|1
|0.05
|8.
|Данило Соарес
|1
|0.05
|9.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.05
|10.
|Лосилья Антони
|1
|0.05
|11.
|Новотны Сома
|1
|0.05
|12.
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|13.
|Бокхорн Эберт
|0
|0
|14.
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|15.
|Лайч Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аменийдо Этьенн
|7
|0
|2.
|Трапп Морис
|3
|1
|3.
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|4.
|Рейс Людовит
|4
|0
|5.
|Вольце Кевин
|3
|0
|6.
|Бирман Тимо
|3
|0
|7.
|Таффертсхофер Ульрих
|3
|0
|8.
|Айдини Басхким
|1
|1
|9.
|Марк Хейдер
|2
|0
|10.
|Райхель Кен
|2
|0
|11.
|Сантос Кристиан
|2
|0
|12.
|Ихорст Лук
|0
|1
|13.
|Керк Себастьян
|1
|0
|14.
|Гугганиг Лукас
|1
|0
|15.
|Шмидт Никлас
|1
|0
|16.
|Кюн Филипп
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гамбоа Кристиан
|8
|0
|2.
|Лосилья Антони
|6
|0
|3.
|Блум Данни
|4
|0
|4.
|Данило Соарес
|4
|0
|5.
|Цуль Роберт
|3
|0
|6.
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|7.
|Лайч Максим
|3
|0
|8.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|9.
|Риман Мануэль
|2
|0
|10.
|Цоллер Симон
|2
|0
|11.
|Бокхорн Эберт
|2
|0
|12.
|Лабропулос Василис
|2
|0
|13.
|Белла-Котчап Армель
|2
|0
|14.
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|15.
|Айсфельд Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|5% (1)
|20% (4)
|30% (6)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|Бохум
|8.82% (3)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|32.35% (11)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +6 =4 -10Ганновер 96 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Гройтер Фюрт Оснабрюк 0:1 Эрцгебирге Ауэ Гамбург 5:0 Оснабрюк
Оснабрюк 2:3 Вюрцбург Кикерс Хольштайн Киль 1:2 Оснабрюк Кёльн 1:0 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Падерборн Фортуна 3:0 Оснабрюк Айнтрахт Бр 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 0:1 Оснабрюк Оснабрюк 1:4 Нюрнберг Ян 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Зандхаузен Оснабрюк 1:1 Дармштадт Хайденхайм 1:1 Оснабрюк Бохум 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 1:1 Оснабрюк
Бохум Последние 20 матчей: +11 =3 -6РБ Лейпциг 4:0 Бохум Бохум 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 2:3 Бохум Зандхаузен 1:1 Бохум
Бохум 3:1 Нюрнберг Ян 0:2 Бохум Бохум 2:1 Дармштадт Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|46 - 25
|41
|2.
|Бохум
|1:0 Заявка
|20
|12
|3
|5
|37 - 21
|39
|3.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|32 - 19
|36
|4.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 23
|35
|5.
|Карлсруэ
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|33 - 27
|32
|6.
|Фортуна
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|28 - 24
|32
|7.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|20
|9
|2
|9
|29 - 22
|29
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|30 - 28
|29
|9.
|Падерборн
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 23
|26
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|11.
|Ян
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|12.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 30
|22
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|31 - 37
|22
|15.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|20
|5
|6
|9
|25 - 31
|21
|16.
|Айнтрахт Бр
|1:0 Заявка
|20
|5
|5
|10
|19 - 39
|20
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|3
|12
|22 - 39
|18
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|19
|3
|3
|13
|21 - 39
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|26 - 10
|22
|2.
|Фортуна
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 8
|21
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|4.
|Бохум
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|21 - 8
|20
|5.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 7
|19
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|7.
|Падерборн
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 11
|17
|8.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|9.
|Айнтрахт Бр
|1:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|12 - 16
|17
|10.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|11.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 15
|15
|12.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|13.
|Карлсруэ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|15.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 18
|12
|16.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|17.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|13 - 20
|9
|18.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 5
|19
|3.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|19 - 15
|19
|4.
|Бохум
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 13
|19
|5.
|Гамбург
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 15
|19
|6.
|Оснабрюк
|0:1 Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 14
|15
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|8.
|Дармштадт
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 21
|11
|9.
|Фортуна
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 19
|10
|11.
|Ганновер 96
|0:1 Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 15
|10
|12.
|Ян
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|13.
|Падерборн
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 12
|9
|14.
|Нюрнберг
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|Хайденхайм
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 18
|5
|16.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|8 - 19
|3
|17.
|Айнтрахт Бр
|1:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 23
|3
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|0
|9
|7 - 24
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Оснабрюк» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Оснабрюк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Оснабрюк» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров