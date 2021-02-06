Шальке 04
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Фелтинс-Арена
РБ Лейпциг
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркПолузащитник
-
25 Арит АминПолузащитник
-
43 Хопп МэттьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хопп Мэттью
|5
|0.25
|2.
|Ют Марк
|2
|0.1
|3.
|Раман Бенито
|2
|0.1
|4.
|Арит Амин
|1
|0.05
|5.
|Маскарель Омар
|1
|0.05
|6.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0.05
|7.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.05
|8.
|Тиау Малик
|1
|0.05
|9.
|Сердар Суат
|0
|0
|10.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|11.
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|4 (1)
|0.2
|2.
|Поульсен Юссуф
|4
|0.2
|3.
|Анхелиньо Хосе
|4
|0.2
|4.
|Нкунку Кристофер
|3
|0.15
|5.
|Забитцер Марсель
|3 (3)
|0.15
|6.
|Ольмо Дани
|2
|0.1
|7.
|Хальстенберг Марсель
|2 (1)
|0.1
|8.
|Орбан Вилли
|2
|0.1
|9.
|Мукиэле Норди
|1
|0.05
|10.
|Хайдара Амаду
|1
|0.05
|11.
|Сорлот Александр
|1
|0.05
|12.
|Адамс Тайлер
|1
|0.05
|13.
|Юпамекано Део
|1
|0.05
|14.
|Клюйверт Джастин
|1
|0.05
|15.
|Конате Ибраима
|1
|0.05
|16.
|Самарджич Лазар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|5
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|4
|0
|3.
|Ют Марк
|4
|0
|4.
|Сане Салиф
|4
|0
|5.
|Маскарель Омар
|3
|0
|6.
|Ферман Ральф
|2
|0
|7.
|Настасич Матия
|2
|0
|8.
|Скрибски Стивен
|2
|0
|9.
|Раман Бенито
|2
|0
|10.
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|11.
|Сердар Суат
|2
|0
|12.
|Арит Амин
|2
|0
|13.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|14.
|Тиау Малик
|2
|0
|15.
|Хопп Мэттью
|2
|0
|16.
|Ибишевич Ведад
|1
|0
|17.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|1
|0
|18.
|Ощипка Бастиан
|1
|0
|19.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|20.
|Мендиль Хамза
|1
|0
|21.
|Людевиг Килиан
|1
|0
|22.
|Кутуджу Ахмед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кампль Кевин
|4
|0
|2.
|Орбан Вилли
|3
|0
|3.
|Мукиэле Норди
|3
|0
|4.
|Юпамекано Део
|3
|0
|5.
|Забитцер Марсель
|2
|0
|6.
|Хальстенберг Марсель
|2
|0
|7.
|Сорлот Александр
|2
|0
|8.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|9.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|10.
|Адамс Тайлер
|2
|0
|11.
|Хайдара Амаду
|2
|0
|12.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|13.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|14.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|15.
|Хи-Чан Хван
|1
|0
|16.
|Ольмо Дани
|1
|0
|17.
|Клюйверт Джастин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шальке 04
|0
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|РБ Лейпциг
|12.9% (4)
|22.58% (7)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|12.9% (4)
|12.9% (4)
Предыдущие игры
Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин
Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|20
|9
|9
|2
|30 - 19
|36
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|20
|10
|3
|7
|38 - 27
|33
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 19
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|20
|7
|9
|4
|34 - 24
|30
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|33 - 32
|28
|10.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|35 - 29
|26
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 30
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|20
|2
|5
|13
|18 - 40
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|20
|1
|6
|13
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|8.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 14
|18
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|7.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 РБ Лейпциг
Исход игры
Шальке 04
3.5% (5)
Ничья
5.6% (8)
РБ Лейпциг
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (79)
Меньше
43.97% (62)
Обе команды забьют
Да
55.32% (78)
Нет
44.68% (63)
Популярный счёт
0:2 РБ Лейпциг
32.9% (47)
1:2 РБ Лейпциг
28.7% (41)
1:3 РБ Лейпциг
14.7% (21)
0:1 РБ Лейпциг
4.9% (7)
1:1 Ничья
4.9% (7)
0:3 РБ Лейпциг
3.5% (5)
2:1 Шальке 04
2.8% (4)
0:4 РБ Лейпциг
2.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!