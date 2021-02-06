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  3. Германия
Шальке 04
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
РБ Лейпциг
0' 7'
1
Ферман
Ральф
13
Виллиам
Фуртадо
30
Мустафи
Шкодран
5
Настасич
Матия
20
Колашинац
Сеад
17
Стамбули
Бенжамен
6
Маскарель
Омар
28
Шёпф
Алессандро
7
Ют
Марк
25
Арит
Амин
43
Хопп
Мэттью
1
Гулачи
Петер
22
Мукиэле
Норди
4
Орбан
Вилли
5
Юпамекано
Део
14
Адамс
Тайлер
44
Кампль
Кевин
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
7
Забитцер
Марсель
19
Сорлот
Александр
18
Нкунку
Кристофер
Шальке 04
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-3-2-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.25
2. Ют Марк 2 0.1
3. Раман Бенито 2 0.1
4. Арит Амин 1 0.05
5. Маскарель Омар 1 0.05
6. Пасьенса Гонсало 1 0.05
7. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
8. Тиау Малик 1 0.05
9. Сердар Суат 0 0
10. Ощипка Бастиан 0 0
11. Стамбули Бенжамен 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.2
2. Поульсен Юссуф 4 0.2
3. Анхелиньо Хосе 4 0.2
4. Нкунку Кристофер 3 0.15
5. Забитцер Марсель 3 (3) 0.15
6. Ольмо Дани 2 0.1
7. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.1
8. Орбан Вилли 2 0.1
9. Мукиэле Норди 1 0.05
10. Хайдара Амаду 1 0.05
11. Сорлот Александр 1 0.05
12. Адамс Тайлер 1 0.05
13. Юпамекано Део 1 0.05
14. Клюйверт Джастин 1 0.05
15. Конате Ибраима 1 0.05
16. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 3 0
6. Ферман Ральф 2 0
7. Настасич Матия 2 0
8. Скрибски Стивен 2 0
9. Раман Бенито 2 0
10. Пасьенса Гонсало 2 0
11. Сердар Суат 2 0
12. Арит Амин 2 0
13. Бурджеллаб Нассим 2 0
14. Тиау Малик 2 0
15. Хопп Мэттью 2 0
16. Ибишевич Ведад 1 0
17. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
18. Ощипка Бастиан 1 0
19. Бенталеб Набиль 1 0
20. Мендиль Хамза 1 0
21. Людевиг Килиан 1 0
22. Кутуджу Ахмед 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Орбан Вилли 3 0
3. Мукиэле Норди 3 0
4. Юпамекано Део 3 0
5. Забитцер Марсель 2 0
6. Хальстенберг Марсель 2 0
7. Сорлот Александр 2 0
8. Анхелиньо Хосе 2 0
9. Нкунку Кристофер 2 0
10. Адамс Тайлер 2 0
11. Хайдара Амаду 2 0
12. Поульсен Юссуф 1 0
13. Клостерманн Лукас 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)
 РБ Лейпциг 12.9% (4) 22.58% (7) 16.13% (5) 22.58% (7) 12.9% (4) 12.9% (4)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин
Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига Шальке 04 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 20 11 6 3 32 - 17 39
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 20 9 9 2 30 - 19 36
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 20 10 3 7 38 - 27 33
6. Байер Л 0:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 19 33
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 20 7 9 4 34 - 24 30
9. Фрайбург 0:0 Заявка 20 7 7 6 33 - 32 28
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 20 6 8 6 35 - 29 26
11. Аугсбург 0:0 Заявка 20 6 5 9 20 - 30 23
12. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц 0:0 Заявка 20 2 5 13 18 - 40 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Фрайбург 0:0 Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
8. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
9. Байер Л 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Аугсбург 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
18. Шальке 04 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 5 3 3 22 - 14 18
3. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 12 13
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц 0:0 Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    7'
    Нкунку грубо сыграл на чужой половине поля против Колашинаца.
  • 6'
    Забитцер слева на дальнюю штангу немного высоковато. Кампль в прыжке головой мяч достать не смог.
  • 5'
    Удар Сорлота с двенадцати метров заблокировали защитники "Шальке 04".
  • 4'
    Ют сделал пас вперёд на Хоппа, который упёрся в соперника и мяч потерял.
  • 3'
    Шёпф в центре поля сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 2'
    "Шальке 04" играет в синих футболках и белых трусах, "РБ Лейпциг" - в красной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фелтинс-Арене"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.75 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 6.00 1.31
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 6.00 1.29
  9.73 5.24 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
13.00 1.00 11.75 1.01 4.90 1.16 3.62 1.25 2.30 1.59 1.85 1.95 1.57 2.56 1.33 3.32 1.24 3.88 1.08 6.70 1.05 6.95
16.50 0.00 13.00 1.02 5.00 1.14 3.70 1.28 2.50 1.64 2.08 1.79 1.83 2.04 1.77 2.05 1.63 2.55 1.33 3.80 1.27 4.50 1.11 7.40 1.09 8.00 1.02 13.50 1.01 12.50
4.90 1.21 2.35 1.66 2.09 1.81 1.84 2.08 1.65 2.36 1.53 2.65 1.20 5.02 1.10 8.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.43 1.56 1.60 2.34 1.27 3.76 1.15 4.95
2.48 1.51 1.58 2.39 1.25 4.30
3.07 1.42 2.42 1.62 1.85 2.07 1.59 2.50 1.40 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.18 3.76 1.27 1.94 1.86 1.45 2.75 1.32 3.38
3.35 1.29 1.90 1.84 1.42 2.70 1.32 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.84
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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Прогнозы на матч Шальке 04 0:0 РБ Лейпциг

Исход игры
Шальке 04
3.5% (5)
Ничья
5.6% (8)
РБ Лейпциг
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
56.03% (79)
Меньше
43.97% (62)
Обе команды забьют
Да
55.32% (78)
Нет
44.68% (63)
Популярный счёт
0:2 РБ Лейпциг
32.9% (47)
1:2 РБ Лейпциг
28.7% (41)
1:3 РБ Лейпциг
14.7% (21)
0:1 РБ Лейпциг
4.9% (7)
1:1 Ничья
4.9% (7)
0:3 РБ Лейпциг
3.5% (5)
2:1 Шальке 04
2.8% (4)
0:4 РБ Лейпциг
2.1% (3)
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