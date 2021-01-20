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Шальке 04
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хопп Мэттью 5 0.26
2. Ют Марк 2 0.11
3. Раман Бенито 2 0.11
4. Арит Амин 1 0.05
5. Маскарель Омар 1 0.05
6. Пасьенса Гонсало 1 0.05
7. Бурджеллаб Нассим 1 0.05
8. Тиау Малик 1 0.05
9. Сердар Суат 0 0
10. Ощипка Бастиан 0 0
11. Стамбули Бенжамен 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 4 (1) 0.21
2. Поульсен Юссуф 4 0.21
3. Анхелиньо Хосе 4 0.21
4. Нкунку Кристофер 3 0.16
5. Забитцер Марсель 3 (3) 0.16
6. Ольмо Дани 2 0.11
7. Хальстенберг Марсель 2 (1) 0.11
8. Орбан Вилли 2 0.11
9. Мукиэле Норди 1 0.05
10. Хайдара Амаду 1 0.05
11. Сорлот Александр 1 0.05
12. Адамс Тайлер 1 0.05
13. Юпамекано Део 1 0.05
14. Клюйверт Джастин 1 0.05
15. Конате Ибраима 1 0.05
16. Самарджич Лазар 0 0

Карточки

Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 5 1
2. Стамбули Бенжамен 4 0
3. Ют Марк 4 0
4. Сане Салиф 4 0
5. Маскарель Омар 3 0
6. Ферман Ральф 2 0
7. Настасич Матия 2 0
8. Скрибски Стивен 2 0
9. Раман Бенито 2 0
10. Пасьенса Гонсало 2 0
11. Сердар Суат 2 0
12. Арит Амин 2 0
13. Бурджеллаб Нассим 2 0
14. Тиау Малик 2 0
15. Хопп Мэттью 2 0
16. Ибишевич Ведад 1 0
17. Хунтелаар Клаас-Ян 1 0
18. Ощипка Бастиан 1 0
19. Бенталеб Набиль 1 0
20. Мендиль Хамза 1 0
21. Людевиг Килиан 1 0
22. Кутуджу Ахмед 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Кампль Кевин 4 0
2. Орбан Вилли 3 0
3. Мукиэле Норди 3 0
4. Юпамекано Део 3 0
5. Забитцер Марсель 2 0
6. Хальстенберг Марсель 2 0
7. Сорлот Александр 2 0
8. Анхелиньо Хосе 2 0
9. Нкунку Кристофер 2 0
10. Адамс Тайлер 2 0
11. Хайдара Амаду 2 0
12. Поульсен Юссуф 1 0
13. Клостерманн Лукас 1 0
14. Хенрихс Бенджамин 1 0
15. Хи-Чан Хван 1 0
16. Ольмо Дани 1 0
17. Клюйверт Джастин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шальке 04 0 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2)
 РБ Лейпциг 12.9% (4) 22.58% (7) 16.13% (5) 22.58% (7) 12.9% (4) 12.9% (4)

Предыдущие игры

Шальке 04 Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вольфсбург 1:0 Шальке 04 Вердер 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:4 Бавария Шальке 04 1:2 Кёльн
Айнтрахт Фр 3:1 Шальке 04 Шальке 04 4:0 Хоффенхайм Герта 3:0 Шальке 04 Ульм 1846 1:3 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Арминия Шальке 04 0:2 Фрайбург Аугсбург 2:2 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Байер Л Боруссия М 4:1 Шальке 04 Шальке 04 0:2 Вольфсбург Майнц 2:2 Шальке 04 Швайнфурт 1:4 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Штуттгарт Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Унион Берлин Шальке 04 5:1 Падерборн
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =4 -4
РБ Лейпциг 4:0 Бохум РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин
Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
РБ Лейпциг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Бундеслига РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига Шальке 04 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 19 14 3 2 57 - 26 45
2. РБ Лейпциг Заявка 19 11 5 3 32 - 17 38
3. Вольфсбург Заявка 19 9 8 2 30 - 19 35
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д Заявка 19 10 2 7 38 - 27 32
6. Байер Л Заявка 19 9 5 5 32 - 19 32
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин Заявка 19 7 8 4 34 - 24 29
9. Фрайбург Заявка 19 7 6 6 33 - 32 27
10. Штуттгарт Заявка 19 6 7 6 35 - 29 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Аугсбург Заявка 19 6 4 9 20 - 30 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 19 4 5 10 25 - 35 17
17. Майнц Заявка 19 2 4 13 18 - 40 10
18. Шальке 04 Заявка 19 1 5 13 15 - 49 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
8. Фрайбург Заявка 10 4 4 2 22 - 15 16
9. Байер Л Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Герта Заявка 9 2 2 5 11 - 19 8
15. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц Заявка 10 1 2 7 9 - 19 5
18. Шальке 04 Заявка 10 1 2 7 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 7 1 2 23 - 14 22
2. Штуттгарт Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
7. РБ Лейпциг Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 2 дня 12 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Шальке 04 4.3% (2)
    X 10.9% (5)
    РБ Лейпциг 84.8% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    РБ Лейпциг
    9.84
    5.65
    1.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 8.00 4.75 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 9.30 5.65 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.60 1.32
      9.84 5.36 1.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Шальке 04» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шальке 04» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шальке 04» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.75 1.14 3.72 1.24 2.41 1.54 1.92 1.88 1.61 2.45 1.28 3.68 1.23 3.98 1.08 6.70 1.06 7.10
    17.50 0.00 12.50 1.01 4.90 1.16 4.10 1.22 2.46 1.57 2.10 1.73 1.98 1.86 1.74 2.17 1.60 2.44 1.32 3.45 1.23 4.10 1.08 6.50 1.08 7.10 1.01 12.00 1.01 12.00
    5.48 1.18 2.52 1.58 2.25 1.71 1.99 1.92 1.76 2.18 1.61 2.44 1.25 4.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.48 1.54 1.64 2.26 1.23 4.20 1.17 5.10
    2.46 1.55 1.60 2.31 1.23 4.10
    3.20 1.39 2.54 1.57 1.91 2.00 1.63 2.40 1.44 3.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.15 1.17 3.52 1.30 2.00 1.81 1.50 2.59 1.28 3.64
    3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.89 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Шальке 04 - РБ Лейпциг онлайн

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    Прогнозы на матч Шальке 04 - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Шальке 04
    4.3% (2)
    Ничья
    10.9% (5)
    РБ Лейпциг
    84.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    62.22% (28)
    Нет
    37.78% (17)
    Популярный счёт
    0:2 РБ Лейпциг
    23.9% (11)
    1:2 РБ Лейпциг
    23.9% (11)
    1:3 РБ Лейпциг
    17.4% (8)
    0:1 РБ Лейпциг
    10.9% (5)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    2:1 Шальке 04
    4.3% (2)
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