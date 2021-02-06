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  2. Матчи
  3. Германия
Байер Л
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Штуттгарт
0' 12'
1
Градецки
Лукаш
24
Фосу-Менса
Тимоти
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
22
Синкгравен
Дэйли
27
Вирц
Флориан
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
9
Бэйли
Леон
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
1
Кобель
Грегор
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
4
Кемпф
Марк-Оливер
14
Вамангитука
Силла
3
Эндо
Ватару
23
Мангаля
Орель
20
Фёрстер
Филипп
30
Массимо
Роберто
22
Гонсалес
Николас
31
Климович
Матео
Байер Л
4-3-3
Штуттгарт
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аларио Лукас 8 (2) 0.4
2. Шик Патрик 5 0.25
3. Бэйли Леон 4 0.2
4. Вирц Флориан 3 0.15
5. Диаби Мусса 3 0.15
6. Амири Надим 2 0.1
7. Баумгартлингер Юлиан 2 0.1
8. Демирбай Керем 1 0.05
9. Драгович Александр 1 0.05
10. Вайзер Митчелл 1 0.05
11. Та Джонатан 1 0.05
12. Бендер Ларс 0 0
Штуттгарт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вамангитука Силла 11 (3) 0.55
2. Калайджич Саша 6 0.3
3. Гонсалес Николас 6 (3) 0.3
4. Кастро Гонсало 3 0.15
5. Дидави Даниэль 2 0.1
6. Кемпф Марк-Оливер 2 0.1
7. Кулибали Тангуй 2 0.1
8. Мангаля Орель 1 0.05
9. Климович Матео 1 0.05
10. Фёрстер Филипп 1 0.05
11. Соса Борна 0 0
12. Клемент Филипп 0 0
13. Эндо Ватару 0 0
14. Антон Вальдемар 0 0

Карточки

Байер Л
# Игрок      
1. Бэйли Леон 4 0
2. Диаби Мусса 4 0
3. Драгович Александр 3 0
4. Синкгравен Дэйли 3 0
5. Арангис Чарлес 2 0
6. Бендер Ларс 2 0
7. Аларио Лукас 2 0
8. Беллараби Карим 2 0
9. Демирбай Керем 2 0
10. Та Джонатан 2 0
11. Амири Надим 2 0
12. Бендер Свен 1 0
13. Баумгартлингер Юлиан 1 0
14. Градецки Лукаш 1 0
15. Шик Патрик 1 0
16. Вирц Флориан 1 0
Штуттгарт
# Игрок      
1. Кастро Гонсало 5 0
2. Гонсалес Николас 5 0
3. Вамангитука Силла 5 0
4. Штенцель Паскаль 2 1
5. Эндо Ватару 3 0
6. Мангаля Орель 3 0
7. Мавропанос Константинос 3 0
8. Дидави Даниэль 2 0
9. Кемпф Марк-Оливер 2 0
10. Антон Вальдемар 2 0
11. Фёрстер Филипп 1 0
12. Соса Борна 1 0
13. Каразор Атакан 1 0
14. Калайджич Саша 1 0
15. Климович Матео 1 0
16. Массимо Роберто 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байер Л 22.58% (7) 22.58% (7) 6.45% (2) 9.68% (3) 16.13% (5) 22.58% (7)
 Штуттгарт 11.43% (4) 17.14% (6) 8.57% (3) 14.29% (5) 17.14% (6) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д
Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Штуттгарт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Штуттгарт 1:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Штуттгарт Кубок Штуттгарт 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:0 Штуттгарт Бундеслига
Байер Л 0:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Байер Л Бундеслига Штуттгарт 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:3 Штуттгарт Бундеслига Байер Л 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:4 Байер Л Бундеслига Штуттгарт 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Штуттгарт Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 20 11 6 3 32 - 17 39
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 20 9 9 2 30 - 19 36
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 20 10 3 7 38 - 27 33
6. Байер Л 0:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 19 33
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 20 7 9 4 34 - 24 30
9. Фрайбург 0:0 Заявка 20 7 7 6 33 - 32 28
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 20 6 8 6 35 - 29 26
11. Аугсбург 0:0 Заявка 20 6 5 9 20 - 30 23
12. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц 0:0 Заявка 20 2 5 13 18 - 40 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Фрайбург 0:0 Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
8. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
9. Байер Л 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Аугсбург 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
18. Шальке 04 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 5 3 3 22 - 14 18
3. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 12 13
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц 0:0 Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Байер Л 91.5% (129)
X 7.8% (11)
Штуттгарт 0.7% (1)
Все прогнозы
1.51 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байер Л
Ничья
Штуттгарт
1.92
4.10
4.69
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.90 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.90 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.85 4.10 4.00
  1.72 4.05 4.69

Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.00 1.13 4.20 1.20 2.52 1.50 2.01 1.80 1.71 2.55 1.35 3.20 1.25 3.78 1.09 6.15 1.05 6.85
18.00 0.00 13.00 1.02 4.20 1.22 3.35 1.31 2.18 1.68 2.18 1.73 1.70 2.15 1.82 2.05 1.45 2.70 1.22 4.20 1.17 4.90 1.06 8.80 1.05 9.50 1.02 13.00 1.01 12.50
5.13 1.19 2.74 1.48 2.29 1.67 2.05 1.83 1.81 2.08 1.63 2.35 1.59 2.50 1.50 2.75 1.22 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.25 3.95 1.18 4.90
3.35 1.31 2.18 1.68 1.50 2.55 1.17 4.90 1.12 6.10
3.14 1.39 2.58 1.54 2.02 1.85 1.62 2.37 1.44 2.89 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.35 1.16 3.64 1.28 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32
1.99 1.76 1.48 2.50 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Где смотреть матч Байер Л 0:0 Штуттгарт онлайн

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Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Байер Л
91.5% (129)
Ничья
7.8% (11)
Штуттгарт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.1% (103)
Меньше
25.9% (36)
Обе команды забьют
Да
81.29% (113)
Нет
18.71% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
59.6% (84)
3:1 Байер Л
9.9% (14)
2:0 Байер Л
9.9% (14)
1:0 Байер Л
8.5% (12)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:2 Байер Л
2.1% (3)
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