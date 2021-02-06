1:0
18' ГолДемирбай Керем
2:0
31' ГолДемирбай Керем
2:1
50' ГолКалайджич Саша
3:1
56' ГолБэйли Леон
4:1
68' ГолВирц Флориан
4:2
77' ГолКалайджич Саша
5:2
84' ГолГрэй Демарай
27
Вирц
Флориан
14
Шик
Патрик
19
Диаби
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Шик ПатрикНападающий
-
19 Диаби МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
36 Ломб НикласВратарь
- Защитник
-
16 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Грэй ДемарайПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
18'
1:0
31'
2:0
50'
2:1
56'
3:1
68'
4:1
77'
4:2
84'
5:2
Статистика матча
-
5 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аларио Лукас
|8 (2)
|0.4
|2.
|Бэйли Леон
|5
|0.25
|3.
|Шик Патрик
|5
|0.25
|4.
|Вирц Флориан
|4
|0.2
|5.
|Диаби Мусса
|3
|0.15
|6.
|Демирбай Керем
|3
|0.15
|7.
|Амири Надим
|2
|0.1
|8.
|Баумгартлингер Юлиан
|2
|0.1
|9.
|Драгович Александр
|1
|0.05
|10.
|Вайзер Митчелл
|1
|0.05
|11.
|Та Джонатан
|1
|0.05
|12.
|Грэй Демарай
|1
|0.05
|13.
|Бендер Ларс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вамангитука Силла
|11 (3)
|0.55
|2.
|Калайджич Саша
|8
|0.4
|3.
|Гонсалес Николас
|6 (3)
|0.3
|4.
|Кастро Гонсало
|3
|0.15
|5.
|Дидави Даниэль
|2
|0.1
|6.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0.1
|7.
|Кулибали Тангуй
|2
|0.1
|8.
|Мангаля Орель
|1
|0.05
|9.
|Климович Матео
|1
|0.05
|10.
|Фёрстер Филипп
|1
|0.05
|11.
|Соса Борна
|0
|0
|12.
|Томми Эрик
|0
|0
|13.
|Клемент Филипп
|0
|0
|14.
|Эндо Ватару
|0
|0
|15.
|Антон Вальдемар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бэйли Леон
|4
|0
|2.
|Диаби Мусса
|4
|0
|3.
|Драгович Александр
|3
|0
|4.
|Синкгравен Дэйли
|3
|0
|5.
|Арангис Чарлес
|2
|0
|6.
|Бендер Ларс
|2
|0
|7.
|Аларио Лукас
|2
|0
|8.
|Беллараби Карим
|2
|0
|9.
|Демирбай Керем
|2
|0
|10.
|Та Джонатан
|2
|0
|11.
|Амири Надим
|2
|0
|12.
|Бендер Свен
|1
|0
|13.
|Баумгартлингер Юлиан
|1
|0
|14.
|Градецки Лукаш
|1
|0
|15.
|Шик Патрик
|1
|0
|16.
|Вирц Флориан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастро Гонсало
|5
|0
|2.
|Гонсалес Николас
|5
|0
|3.
|Вамангитука Силла
|5
|0
|4.
|Штенцель Паскаль
|2
|1
|5.
|Эндо Ватару
|3
|0
|6.
|Мангаля Орель
|3
|0
|7.
|Мавропанос Константинос
|3
|0
|8.
|Дидави Даниэль
|2
|0
|9.
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|10.
|Антон Вальдемар
|2
|0
|11.
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|12.
|Соса Борна
|1
|0
|13.
|Каразор Атакан
|1
|0
|14.
|Калайджич Саша
|1
|0
|15.
|Климович Матео
|1
|0
|16.
|Массимо Роберто
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байер Л
|19.44% (7)
|22.22% (8)
|8.33% (3)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|Штуттгарт
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
|32.43% (12)
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +12 =2 -6Рот-Вайсс Эссен 2:1 Байер Л РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Байер Л 0:1 Вольфсбург Байер Л 2:1 Боруссия Д
Унион Берлин 1:0 Байер Л Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр Байер Л 1:1 Вердер Айнтрахт Фр 2:1 Байер Л Байер Л 1:2 Бавария Кёльн 0:4 Байер Л Байер Л 4:1 Хоффенхайм Байер Л 4:0 Славия Прага Шальке 04 0:3 Байер Л Ницца 2:3 Байер Л Байер Л 0:0 Герта Байер Л 4:1 Хапоэль Беэр-Шева Арминия 1:2 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия М Хапоэль Беэр-Шева 2:4 Байер Л Фрайбург 2:4 Байер Л
Штуттгарт Последние 20 матчей: +8 =6 -6Штуттгарт 1:2 Боруссия М Штуттгарт 2:0 Майнц Фрайбург 2:1 Штуттгарт Арминия 3:0 Штуттгарт
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:4 Штуттгарт Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Штуттгарт 1:0 Фрайбург Вольфсбург 1:0 Штуттгарт Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Вердер 1:2 Штуттгарт Штуттгарт 1:3 Бавария Хоффенхайм 3:3 Штуттгарт Штуттгарт 1:0 Хайденхайм Штуттгарт 2:2 Айнтрахт Фр Шальке 04 1:1 Штуттгарт Штуттгарт 1:1 Кёльн Герта 0:2 Штуттгарт Фрайбург 0:3 Штуттгарт
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Штуттгарт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Байер Л 0:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:2 Байер Л Бундеслига Штуттгарт 0:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:3 Штуттгарт Бундеслига Байер Л 4:0 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 3:3 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:1 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 2:2 Байер Л Бундеслига Байер Л 2:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 0:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:2 Штуттгарт Бундеслига Штуттгарт 1:4 Байер Л Бундеслига Штуттгарт 2:1 Байер Л Бундеслига Байер Л 4:0 Штуттгарт Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|35 - 17
|41
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 21
|35
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 33
|30
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|37 - 34
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 40
|13
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 13
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Байер Л» – «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байер Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штуттгарт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байер Л» – «Штуттгарт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Байер Л 5:2 Штуттгарт
Исход игры
Байер Л
91.5% (129)
Ничья
7.8% (11)
Штуттгарт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.1% (103)
Меньше
25.9% (36)
Обе команды забьют
Да
81.29% (113)
Нет
18.71% (26)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
59.6% (84)
3:1 Байер Л
9.9% (14)
2:0 Байер Л
9.9% (14)
1:0 Байер Л
8.5% (12)
1:1 Ничья
7.1% (10)
3:2 Байер Л
2.1% (3)
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