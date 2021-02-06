Боруссия М
1:1
Первый тайм: 20'
Стадион: Боруссия Парк
Кёльн
2' Желтая карточкаШтиндль Ларс
0:1
3' ГолРеджбекай Элвис
1:1
16' ГолНойхаус Флориан
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
11
Вольф
Ханнес
36
Эмболо
Брель
22
Мере
Хорхе
28
Скири
Эйе
21
Эзкан
Салих
18
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
3'
0:1
16'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|9 (5)
|0.45
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.2
|3.
|Нойхаус Флориан
|3
|0.15
|4.
|Плеа Алассан
|3
|0.15
|5.
|Эльведи Нико
|3
|0.15
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.15
|7.
|Тюрам Маркус
|3
|0.15
|8.
|Вольф Ханнес
|2
|0.1
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.05
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.05
|14.
|Закария Денис
|1
|0.05
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|4
|0.2
|2.
|Скири Эйе
|3
|0.15
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0.1
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.1
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.1
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.1
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.1
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|9.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|10.
|Эзкан Салих
|0
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|7
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|4.
|Вендт Оскар
|3
|0
|5.
|Эмболо Брель
|3
|0
|6.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|7.
|Закария Денис
|3
|0
|8.
|Херрманн Патрик
|2
|0
|9.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|10.
|Крамер Кристоф
|2
|0
|11.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|12.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|13.
|Зоммер Янн
|1
|0
|14.
|Плеа Алассан
|1
|0
|15.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Хорн Яннес
|4
|0
|3.
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|4.
|Скири Эйе
|3
|0
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|6.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|7.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|8.
|Вольф Мариус
|2
|0
|9.
|Хектор Йонас
|2
|0
|10.
|Эзкан Салих
|2
|0
|11.
|Реджбекай Элвис
|2
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|13.
|Честич Сава-Арангел
|2
|0
|14.
|Модест Антони
|1
|0
|15.
|Мере Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|16.67% (6)
|25% (9)
|8.33% (3)
|22.22% (8)
|Кёльн
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн
Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Кёльн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Боруссия М Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|35 - 17
|41
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 21
|35
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|6.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|20
|8
|9
|3
|37 - 30
|33
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 33
|30
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|37 - 34
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|20
|4
|7
|9
|19 - 33
|19
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 40
|13
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 13
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Боруссия М
|1:1 Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|1:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Кёльн
Исход игры
Боруссия М
98.6% (137)
Ничья
1.4% (2)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
46.38% (64)
Нет
53.62% (74)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
36% (50)
2:1 Боруссия М
28.8% (40)
3:1 Боруссия М
13.7% (19)
1:0 Боруссия М
10.1% (14)
3:0 Боруссия М
6.5% (9)
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