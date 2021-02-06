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  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия М
1:1
Первый тайм: 20'

Стадион:
Кёльн
0'
2' Желтая карточка
Штиндль Ларс
0:1
3' Гол
Реджбекай Элвис
1:1
16' Гол
Нойхаус Флориан
20'
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрманн
Патрик
13
Штиндль
Ларс
11
Вольф
Ханнес
36
Эмболо
Брель
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
20
Реджбекай
Элвис
28
Скири
Эйе
21
Эзкан
Салих
8
Якобс
Исмаил
18
Дуда
Ондрей
43
Деннис
Эммануэль
Боруссия М
4-2-3-1
Кёльн
3-4-2-1

Ход матча

2'
Штиндль Ларс
 
3'
0:1
Реджбекай Элвис
(Дуда Ондрей)
16'
Нойхаус Флориан
(Штиндль Ларс)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.45
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.2
3. Нойхаус Флориан 3 0.15
4. Плеа Алассан 3 0.15
5. Эльведи Нико 3 0.15
6. Эмболо Брель 3 0.15
7. Тюрам Маркус 3 0.15
8. Вольф Ханнес 2 0.1
9. Гинтер Маттиас 1 0.05
10. Вендт Оскар 1 0.05
11. Лайнер Штефан 1 0.05
12. Лазаро Валентино 1 0.05
13. Бенсебаини Рами 1 0.05
14. Закария Денис 1 0.05
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 4 0.2
2. Скири Эйе 3 0.15
3. Дуда Ондрей 2 0.1
4. Тилманн Ян 2 0.1
5. Дрекслер Доминик 2 0.1
6. Вольф Мариус 2 0.1
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.1
8. Кцихос Рафаэль 1 0.05
9. Эхизибуэ Кингсли 0 0
10. Эзкан Салих 0 0
11. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 7 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 4 0
4. Вендт Оскар 3 0
5. Эмболо Брель 3 0
6. Бенсебаини Рами 3 0
7. Закария Денис 3 0
8. Херрманн Патрик 2 0
9. Лайнер Штефан 2 0
10. Крамер Кристоф 2 0
11. Гинтер Маттиас 2 0
12. Лазаро Валентино 2 0
13. Зоммер Янн 1 0
14. Плеа Алассан 1 0
15. Хофманн Йонас 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Хорн Яннес 4 0
3. Кцихос Рафаэль 3 0
4. Скири Эйе 3 0
5. Эхизибуэ Кингсли 3 0
6. Якобс Исмаил 3 0
7. Соренсен Фредерик 2 0
8. Вольф Мариус 2 0
9. Хектор Йонас 2 0
10. Эзкан Салих 2 0
11. Реджбекай Элвис 2 0
12. Борнаув Себастьян 2 0
13. Честич Сава-Арангел 2 0
14. Модест Антони 1 0
15. Мере Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 16.67% (6) 11.11% (4) 16.67% (6) 25% (9) 8.33% (3) 22.22% (8)
 Кёльн 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн
Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Кёльн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Кёльн 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Боруссия М Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Боруссия М Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 20 12 5 3 35 - 17 41
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Байер Л Заявка 20 10 5 5 37 - 21 35
5. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
6. Боруссия М 1:1 Заявка 20 8 9 3 37 - 30 33
7. Боруссия Д Заявка 20 10 2 8 39 - 29 32
8. Фрайбург Заявка 20 8 6 6 35 - 33 30
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 20 6 7 7 37 - 34 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
13. Аугсбург Заявка 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Кёльн 1:1 Заявка 20 4 7 9 19 - 33 19
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц Заявка 20 3 4 13 19 - 40 13
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М 1:1 Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Байер Л Заявка 10 5 3 2 21 - 13 18
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
9. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн 1:1 Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
3. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
4. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Боруссия М 1:1 Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Кёльн 1:1 Заявка 10 3 4 3 8 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Боруссия М 98.6% (137)
X 1.4% (2)
Кёльн 0% (0)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Кёльн
2.55
4.80
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.30 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.80 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.70 2.55
  1.62 4.09 6.06

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.32 1.68 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.35 1.05 7.50
16.50 0.00 11.00 1.02 4.60 1.18 3.70 1.28 4.20 1.22 2.08 1.79 3.35 1.31 2.10 1.72 1.65 2.22 1.42 2.85 1.20 4.44 1.15 5.30 1.05 9.50 1.04 10.00
4.45 1.24 2.60 1.55 2.18 1.75 1.94 1.96 1.69 2.27 1.55 2.59 1.45 2.90 1.17 5.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.25 1.62 3.25 1.33 2.15 1.70 1.48 2.63 1.16 5.10 1.11 6.50
2.86 1.47 2.23 1.72 1.75 2.22 1.52 2.69 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.12 6.10
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
3.10 1.29
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Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Кёльн

Исход игры
Боруссия М
98.6% (137)
Ничья
1.4% (2)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
46.38% (64)
Нет
53.62% (74)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
36% (50)
2:1 Боруссия М
28.8% (40)
3:1 Боруссия М
13.7% (19)
1:0 Боруссия М
10.1% (14)
3:0 Боруссия М
6.5% (9)
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4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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