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  3. Германия
Боруссия М
1:2
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
2' Желтая карточка
Штиндль Ларс
0:1
3' Гол
Реджбекай Элвис
1:1
16' Гол
Нойхаус Флориан
27' Желтая карточка
Херрманн Патрик
1:2
55' Гол
Реджбекай Элвис
75' Желтая карточка
Янчке Тони
80' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
86' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
90' Желтая карточка
Нойхаус Флориан
90'+6
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
8
Закария
Денис
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрманн
Патрик
13
Штиндль
Ларс
11
Вольф
Ханнес
36
Эмболо
Брель
1
Хорн
Тимо
26
Честич
Сава-Арангел
22
Мере
Хорхе
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
20
Реджбекай
Элвис
28
Скири
Эйе
8
Якобс
Исмаил
18
Дуда
Ондрей
21
Эзкан
Салих
43
Деннис
Эммануэль
Боруссия М
4-2-3-1
Кёльн
3-4-2-1

Ход матча

2'
Штиндль Ларс
 
3'
0:1
Реджбекай Элвис
(Дуда Ондрей)
16'
Нойхаус Флориан
(Штиндль Ларс)
1:1
27'
Херрманн Патрик
 
48'
Крамер Кристоф
Закария Денис
 
55'
1:2
Реджбекай Элвис
58'
Тюрам Маркус
Вольф Ханнес
 
58'
Плеа Алассан
Эмболо Брель
 
58'
 
Тилманн Ян
Деннис Эммануэль
58'
Хофманн Йонас
Херрманн Патрик
 
72'
Бенсебаини Рами
Вендт Оскар
 
75'
Янчке Тони
 
80'
 
Эхизибуэ Кингсли
82'
 
Шмиц Бенно
Эхизибуэ Кингсли
86'
 
Реджбекай Элвис
90'
 
Арокодаре Толуваласе
Дуда Ондрей
90'
 
Хорн Яннес
Якобс Исмаил
90'
Нойхаус Флориан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штиндль Ларс 9 (5) 0.45
2. Хофманн Йонас 4 (2) 0.2
3. Нойхаус Флориан 4 0.2
4. Плеа Алассан 3 0.15
5. Эльведи Нико 3 0.15
6. Эмболо Брель 3 0.15
7. Тюрам Маркус 3 0.15
8. Вольф Ханнес 2 0.1
9. Гинтер Маттиас 1 0.05
10. Вендт Оскар 1 0.05
11. Лайнер Штефан 1 0.05
12. Лазаро Валентино 1 0.05
13. Бенсебаини Рами 1 0.05
14. Закария Денис 1 0.05
15. Херрманн Патрик 0 0
16. Бенеш Ласло 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Реджбекай Элвис 5 0.25
2. Скири Эйе 3 0.15
3. Дуда Ондрей 2 0.1
4. Тилманн Ян 2 0.1
5. Дрекслер Доминик 2 0.1
6. Вольф Мариус 2 0.1
7. Андерссон Себастьян 2 (1) 0.1
8. Кцихос Рафаэль 1 0.05
9. Эхизибуэ Кингсли 0 0
10. Эзкан Салих 0 0
11. Борнаув Себастьян 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Нойхаус Флориан 8 0
2. Тюрам Маркус 3 1
3. Штиндль Ларс 4 0
4. Вендт Оскар 3 0
5. Херрманн Патрик 3 0
6. Эмболо Брель 3 0
7. Бенсебаини Рами 3 0
8. Закария Денис 3 0
9. Лайнер Штефан 2 0
10. Крамер Кристоф 2 0
11. Гинтер Маттиас 2 0
12. Лазаро Валентино 2 0
13. Янчке Тони 1 0
14. Зоммер Янн 1 0
15. Плеа Алассан 1 0
16. Хофманн Йонас 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 5 1
2. Эхизибуэ Кингсли 4 0
3. Хорн Яннес 4 0
4. Кцихос Рафаэль 3 0
5. Скири Эйе 3 0
6. Реджбекай Элвис 3 0
7. Якобс Исмаил 3 0
8. Соренсен Фредерик 2 0
9. Вольф Мариус 2 0
10. Хектор Йонас 2 0
11. Эзкан Салих 2 0
12. Борнаув Себастьян 2 0
13. Честич Сава-Арангел 2 0
14. Модест Антони 1 0
15. Мере Хорхе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 16.22% (6) 13.51% (5) 16.22% (6) 24.32% (9) 8.11% (3) 21.62% (8)
 Кёльн 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн
Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Кёльн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Кёльн 1:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Боруссия М Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Боруссия М Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 20 12 5 3 35 - 17 41
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Байер Л Заявка 20 10 5 5 37 - 21 35
5. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
6. Боруссия Д Заявка 20 10 2 8 39 - 29 32
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 20 8 6 6 35 - 33 30
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 20 6 7 7 37 - 34 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
13. Аугсбург Заявка 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц Заявка 20 3 4 13 19 - 40 13
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
5. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Байер Л Заявка 10 5 3 2 21 - 13 18
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
9. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
3. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
4. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Боруссия М 98.6% (137)
X 1.4% (2)
Кёльн 0% (0)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.30 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.58 4.80 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 5.40 1.18
  9.10 3.43 1.55

Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.75 1.00 11.50 1.01 4.50 1.19 3.64 1.28 2.32 1.68 1.79 2.02 1.49 2.54 1.24 3.72 1.17 4.35 1.05 7.50
16.50 0.00 11.00 1.02 4.60 1.18 3.70 1.28 4.00 1.24 2.08 1.79 2.90 1.40 1.30 3.50 1.02 13.00 1.01 15.00 1.08 7.77 1.03 10.00 1.04 10.00 1.04 10.00
4.45 1.24 2.60 1.55 2.18 1.75 3.31 1.35 2.58 1.53 1.89 1.99 2.38 1.62 1.95 1.93 1.49 2.73 1.47 2.79 1.17 5.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.57 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.25 1.62 3.25 1.33 2.15 1.70 1.82 1.97 1.22 4.20 1.12 6.10
2.86 1.47 2.23 1.72 1.75 2.22 3.09 1.40 2.53 1.55 1.98 1.90 1.59 2.44 1.49 2.74 1.27 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.38 1.32 1.90 1.90 1.43 2.83 1.27 3.76
3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.12 6.10
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
3.10 1.29
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Кёльн

Исход игры
Боруссия М
98.6% (137)
Ничья
1.4% (2)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
46.38% (64)
Нет
53.62% (74)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
36% (50)
2:1 Боруссия М
28.8% (40)
3:1 Боруссия М
13.7% (19)
1:0 Боруссия М
10.1% (14)
3:0 Боруссия М
6.5% (9)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
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