Боруссия М
1:2
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк
Кёльн
2' Желтая карточкаШтиндль Ларс
0:1
3' ГолРеджбекай Элвис
1:1
16' ГолНойхаус Флориан
27' Желтая карточкаХеррманн Патрик
1:2
55' ГолРеджбекай Элвис
75' Желтая карточкаЯнчке Тони
80' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
86' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
90' Желтая карточкаНойхаус Флориан
24
Янчке
Тони
17
Вендт
Оскар
13
Штиндль
Ларс
11
Вольф
Ханнес
36
Эмболо
Брель
22
Мере
Хорхе
28
Скири
Эйе
18
Дуда
Ондрей
21
Эзкан
Салих
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
-
15 Бейер ЛуисЗащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
2'
3'
0:1
16'
1:1
27'
55'
1:2
75'
80'
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штиндль Ларс
|9 (5)
|0.45
|2.
|Хофманн Йонас
|4 (2)
|0.2
|3.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.2
|4.
|Плеа Алассан
|3
|0.15
|5.
|Эльведи Нико
|3
|0.15
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0.15
|7.
|Тюрам Маркус
|3
|0.15
|8.
|Вольф Ханнес
|2
|0.1
|9.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.05
|10.
|Вендт Оскар
|1
|0.05
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.05
|12.
|Лазаро Валентино
|1
|0.05
|13.
|Бенсебаини Рами
|1
|0.05
|14.
|Закария Денис
|1
|0.05
|15.
|Херрманн Патрик
|0
|0
|16.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Реджбекай Элвис
|5
|0.25
|2.
|Скири Эйе
|3
|0.15
|3.
|Дуда Ондрей
|2
|0.1
|4.
|Тилманн Ян
|2
|0.1
|5.
|Дрекслер Доминик
|2
|0.1
|6.
|Вольф Мариус
|2
|0.1
|7.
|Андерссон Себастьян
|2 (1)
|0.1
|8.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.05
|9.
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|10.
|Эзкан Салих
|0
|0
|11.
|Борнаув Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нойхаус Флориан
|8
|0
|2.
|Тюрам Маркус
|3
|1
|3.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|4.
|Вендт Оскар
|3
|0
|5.
|Херрманн Патрик
|3
|0
|6.
|Эмболо Брель
|3
|0
|7.
|Бенсебаини Рами
|3
|0
|8.
|Закария Денис
|3
|0
|9.
|Лайнер Штефан
|2
|0
|10.
|Крамер Кристоф
|2
|0
|11.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|12.
|Лазаро Валентино
|2
|0
|13.
|Янчке Тони
|1
|0
|14.
|Зоммер Янн
|1
|0
|15.
|Плеа Алассан
|1
|0
|16.
|Хофманн Йонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуда Ондрей
|5
|1
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|3.
|Хорн Яннес
|4
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|3
|0
|5.
|Скири Эйе
|3
|0
|6.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|7.
|Якобс Исмаил
|3
|0
|8.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|9.
|Вольф Мариус
|2
|0
|10.
|Хектор Йонас
|2
|0
|11.
|Эзкан Салих
|2
|0
|12.
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|13.
|Честич Сава-Арангел
|2
|0
|14.
|Модест Антони
|1
|0
|15.
|Мере Хорхе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
|8.11% (3)
|21.62% (8)
|Кёльн
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: +10 =6 -4Штуттгарт 1:2 Боруссия М Унион Берлин 1:1 Боруссия М Боруссия М 4:2 Боруссия Д Боруссия М 1:0 Вердер
Штуттгарт 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:2 Бавария Арминия 0:1 Боруссия М Эльверсберг 0:5 Боруссия М Боруссия М 1:2 Хоффенхайм Айнтрахт Фр 3:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Герта Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Фрайбург 2:2 Боруссия М Боруссия М 2:3 Интер Милан Боруссия М 4:1 Шальке 04 Боруссия М 4:0 Шахтёр Донецк Боруссия М 1:1 Аугсбург Байер Л 4:3 Боруссия М Шахтёр Донецк 0:6 Боруссия М Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг
Кёльн Последние 20 матчей: +6 =6 -8Ян 2:2 Кёльн Кёльн 3:1 Арминия Хоффенхайм 3:0 Кёльн Шальке 04 1:2 Кёльн
Кёльн 0:0 Герта Фрайбург 5:0 Кёльн Кёльн 0:1 Аугсбург Кёльн 1:0 Оснабрюк РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Кёльн 0:4 Байер Л Майнц 0:1 Кёльн Кёльн 2:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:2 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Вердер 1:1 Кёльн Кёльн 1:2 Бавария Штуттгарт 1:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр SC Borussia Lindenthal-Hohenlind 0:14 Кёльн Кёльн 1:3 Боруссия М
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Кёльн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Боруссия М Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|35 - 17
|41
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 21
|35
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|37 - 31
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 33
|30
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|37 - 34
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 40
|13
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 13
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия М» – «Кёльн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кёльн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия М» – «Кёльн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Боруссия М 1:2 Кёльн
Исход игры
Боруссия М
98.6% (137)
Ничья
1.4% (2)
Кёльн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.9% (73)
Меньше
47.1% (65)
Обе команды забьют
Да
46.38% (64)
Нет
53.62% (74)
Популярный счёт
2:0 Боруссия М
36% (50)
2:1 Боруссия М
28.8% (40)
3:1 Боруссия М
13.7% (19)
1:0 Боруссия М
10.1% (14)
3:0 Боруссия М
6.5% (9)
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