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  2. Матчи
  3. Германия
Фрайбург
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Боруссия Д
0' 11'
21
Мюллер
Флориан
7
Шмид
Жонатан
3
Линхарт
Филипп
31
Шлоттербек
Кевен
30
Гюнтер
Кристиан
29
Чон
У-Ён
8
Сантамария
Батист
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
11
Демирович
Эрмедин
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
19
Брандт
Юлиан
6
Делани
Томас
32
Джованни
Рейна
11
Ройс
Марко
7
Санчо
Джедон
9
Холанн
Эрлинг
Фрайбург
4-4-2
Боруссия Д
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грифо Винченцо 7 (3) 0.35
2. Петерсен Нильс 7 (1) 0.35
3. Шаллаи Роланд 5 0.25
4. Демирович Эрмедин 3 0.15
5. Линхарт Филипп 3 0.15
6. Хёлер Лукас 2 0.1
7. Чон У-Ён 2 0.1
8. Хёфлер Николас 1 0.05
9. Сантамария Батист 1 0.05
10. Гульде Мануэль 1 0.05
11. Шмид Жонатан 0 0
12. Гюнтер Кристиан 0 0
13. Кюблер Лукас 0 0
Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 14 (1) 0.7
2. Санчо Джедон 3 0.15
3. Ройс Марко 3 0.15
4. Джованни Рейна 3 0.15
5. Хуммельс Матс 3 0.15
6. Геррейро Рафаэль 2 0.1
7. Аканджи Мануэль 2 0.1
8. Джан Эмре 1 0.05
9. Мёнье Тома 1 0.05
10. Брандт Юлиан 1 0.05
11. Делани Томас 1 0.05
12. Азар Торган 1 0.05
13. Пасслак Феликс 1 0.05
14. Мукоко Юссуфа 1 0.05
15. Беллингхем Джуд 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 5 0
2. Хёлер Лукас 3 0
3. Гульде Мануэль 2 0
4. Шмид Жонатан 2 0
5. Кюблер Лукас 2 0
6. Квон Чхан Хун 2 0
7. Сантамария Батист 2 0
8. Линхарт Филипп 2 0
9. Шаллаи Роланд 2 0
10. Демирович Эрмедин 2 0
11. Темпельман Лино 2 0
12. Хайнц Доминик 1 0
13. Грифо Винченцо 1 0
14. Кайтель Янник 1 0
15. Шлоттербек Кевен 1 0
Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 5 0
2. Джан Эмре 5 0
3. Витсель Аксель 4 0
4. Хуммельс Матс 3 0
5. Аканджи Мануэль 2 0
6. Холанн Эрлинг 2 0
7. Ройс Марко 1 0
8. Мёнье Тома 1 0
9. Геррейро Рафаэль 1 0
10. Морей Матеу 1 0
11. Джованни Рейна 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 18.75% (6) 9.38% (3) 18.75% (6) 15.63% (5) 25% (8) 12.5% (4)
 Боруссия Д 2.7% (1) 8.11% (3) 10.81% (4) 24.32% (9) 29.73% (11) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург
Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Боруссия Д: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бундеслига Боруссия Д 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:2 Боруссия Д Бундеслига Фрайбург 0:4 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:0 Фрайбург Бундеслига Боруссия Д 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Боруссия Д Бундеслига Фрайбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Фрайбург Бундеслига Боруссия Д 5:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Фрайбург 3:1 Боруссия Д Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 20 11 6 3 32 - 17 39
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 20 9 9 2 30 - 19 36
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 20 10 3 7 38 - 27 33
6. Байер Л 0:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 19 33
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 20 7 9 4 34 - 24 30
9. Фрайбург 0:0 Заявка 20 7 7 6 33 - 32 28
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 20 6 8 6 35 - 29 26
11. Аугсбург 0:0 Заявка 20 6 5 9 20 - 30 23
12. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц 0:0 Заявка 20 2 5 13 18 - 40 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Фрайбург 0:0 Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
8. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
9. Байер Л 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Аугсбург 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
18. Шальке 04 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 5 3 3 22 - 14 18
3. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 12 13
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц 0:0 Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 13'
    Испарился стартовый запал гостей, теперь уже хозяева начинают показывать себя.
  • Опасный момент
    12'
    Чон выстреливает из-за пределов штрафной площадки, но Хитц реагирует, отбивая мяч перед собой.
  • Фол, нарушение
    11'
    Аканжи неудачно обрабатывает мяч, подыгрывая рукой. 
  • 10'
    Брандт играет в касание на Санчо, но ошибается, отправляя мяч в аут.
  • 9'
    Гости выходят из-под прессинга посредством коротких передач. 

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  • 8'
    Нравится "Боруссия" на старте встречи, виден максимальный настрой на матч, а также огромное желание забить быстрый гол.
  • Штанга
    7'
    ОПАСНО! Перекладина выручает хозяев после дальнего удара Джана.
  • 6'
    Санчо прессингует Шмида, но защитник "Фрайбурга", не рискуя, выбивает мяч в аут.
  • 5'
    Нескольких соперников обыграл Ройс, а затем, далеко отпустив мяч, обрезался. 
  • 4'
    Марко Ройс доходит до штрафной площадки правым флангом, но затем совершает неточный пас. 
  • Фол, нарушение
    3'
    "Боруссия" получает право на штрафной удар, досталось Санчо. 
  • 2'
    Последовал заброс на Холанда, но слишком сильно, норвежец до мяча не добрался. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начинается! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.50 4.10 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 5.20 4.45 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 4.60 1.66
  4.98 4.17 1.67

Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.50 1.10 4.70 1.16 2.70 1.44 2.19 1.68 1.77 2.17 1.42 2.88 1.30 3.40 1.12 5.45 1.09 5.90 1.01 10.00
14.50 1.01 5.55 1.11 4.60 1.16 2.90 1.42 2.33 1.72 2.00 1.86 1.80 2.18 1.45 2.75 1.33 3.35 1.13 5.00 1.12 5.70 1.04 9.50 1.03 10.00
7.12 1.12 2.57 1.54 2.30 1.66 2.03 1.85 1.78 2.11 1.63 2.36 1.65 2.37 1.33 3.57 1.13 6.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.21 4.40
3.90 1.25 2.63 1.44 1.72 2.22 1.30 3.50 1.17 4.90
2.87 1.45 2.26 1.68 1.75 2.15 1.53 2.61 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.75 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.32 1.37 3.10
2.26 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.50
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
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Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Боруссия Д

Исход игры
Фрайбург
5.6% (8)
Ничья
12.7% (18)
Боруссия Д
81.7% (116)
Тотал 2.5
Больше
85% (119)
Меньше
15% (21)
Обе команды забьют
Да
87.14% (122)
Нет
12.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
57.7% (82)
1:3 Боруссия Д
7.7% (11)
2:2 Ничья
7.7% (11)
0:2 Боруссия Д
7% (10)
2:1 Фрайбург
4.2% (6)
2:3 Боруссия Д
3.5% (5)
0:1 Боруссия Д
3.5% (5)
1:1 Ничья
3.5% (5)
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