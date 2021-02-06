Фрайбург
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Шварцвальд
Боруссия Д
29
Чон
У-Ён
35
Хитц
Mapвин
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
11
Ройс
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Чон У-ЁнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тиль ГусПолузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
-
17 Кюблер ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edin Terzic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грифо Винченцо
|7 (3)
|0.35
|2.
|Петерсен Нильс
|7 (1)
|0.35
|3.
|Шаллаи Роланд
|5
|0.25
|4.
|Демирович Эрмедин
|3
|0.15
|5.
|Линхарт Филипп
|3
|0.15
|6.
|Хёлер Лукас
|2
|0.1
|7.
|Чон У-Ён
|2
|0.1
|8.
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|9.
|Сантамария Батист
|1
|0.05
|10.
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|11.
|Шмид Жонатан
|0
|0
|12.
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|13.
|Кюблер Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|14 (1)
|0.7
|2.
|Санчо Джедон
|3
|0.15
|3.
|Ройс Марко
|3
|0.15
|4.
|Джованни Рейна
|3
|0.15
|5.
|Хуммельс Матс
|3
|0.15
|6.
|Геррейро Рафаэль
|2
|0.1
|7.
|Аканджи Мануэль
|2
|0.1
|8.
|Джан Эмре
|1
|0.05
|9.
|Мёнье Тома
|1
|0.05
|10.
|Брандт Юлиан
|1
|0.05
|11.
|Делани Томас
|1
|0.05
|12.
|Азар Торган
|1
|0.05
|13.
|Пасслак Феликс
|1
|0.05
|14.
|Мукоко Юссуфа
|1
|0.05
|15.
|Беллингхем Джуд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|5
|0
|2.
|Хёлер Лукас
|3
|0
|3.
|Гульде Мануэль
|2
|0
|4.
|Шмид Жонатан
|2
|0
|5.
|Кюблер Лукас
|2
|0
|6.
|Квон Чхан Хун
|2
|0
|7.
|Сантамария Батист
|2
|0
|8.
|Линхарт Филипп
|2
|0
|9.
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|10.
|Демирович Эрмедин
|2
|0
|11.
|Темпельман Лино
|2
|0
|12.
|Хайнц Доминик
|1
|0
|13.
|Грифо Винченцо
|1
|0
|14.
|Кайтель Янник
|1
|0
|15.
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|5
|0
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Витсель Аксель
|4
|0
|4.
|Хуммельс Матс
|3
|0
|5.
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|6.
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|7.
|Ройс Марко
|1
|0
|8.
|Мёнье Тома
|1
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|10.
|Морей Матеу
|1
|0
|11.
|Джованни Рейна
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|25% (8)
|12.5% (4)
|Боруссия Д
|2.7% (1)
|8.11% (3)
|10.81% (4)
|24.32% (9)
|29.73% (11)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вольфсбург 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:1 Штуттгарт Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Фрайбург
Фрайбург 5:0 Кёльн Хоффенхайм 1:3 Фрайбург Штуттгарт 1:0 Фрайбург Фрайбург 4:1 Герта Шальке 04 0:2 Фрайбург Фрайбург 2:0 Арминия Фрайбург 2:2 Боруссия М Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:3 Майнц РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург Фрайбург 2:4 Байер Л Унион Берлин 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вердер Фрайбург 0:3 Штуттгарт Боруссия Д 4:0 Фрайбург Фрайбург 1:1 Вольфсбург
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия Д 3:2 Падерборн Боруссия Д 3:1 Аугсбург Боруссия М 4:2 Боруссия Д Байер Л 2:1 Боруссия Д
Боруссия Д 1:1 Майнц РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Боруссия Д 2:0 Вольфсбург Айнтрахт Бр 0:2 Боруссия Д Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Вердер 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:5 Штуттгарт Зенит 1:2 Боруссия Д Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:1 Лацио Боруссия Д 1:2 Кёльн Боруссия Д 3:0 Брюгге Герта 2:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:3 Бавария Брюгге 0:3 Боруссия Д Арминия 0:2 Боруссия Д
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Боруссия Д: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Боруссия Д 2:0 Фрайбург Бундеслига Боруссия Д 2:2 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:0 Боруссия Д Бундеслига Фрайбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 5:0 Фрайбург Бундеслига Боруссия Д 5:1 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 0:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:4 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Боруссия Д Бундеслига Фрайбург 3:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|20
|9
|9
|2
|30 - 19
|36
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|20
|10
|3
|7
|38 - 27
|33
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 19
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|20
|7
|9
|4
|34 - 24
|30
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|33 - 32
|28
|10.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|35 - 29
|26
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 30
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|20
|2
|5
|13
|18 - 40
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|20
|1
|6
|13
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|8.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 14
|18
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|7.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фрайбург» – «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрайбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия Д» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрайбург» – «Боруссия Д», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фрайбург 0:0 Боруссия Д
Исход игры
Фрайбург
5.6% (8)
Ничья
12.7% (18)
Боруссия Д
81.7% (116)
Тотал 2.5
Больше
85% (119)
Меньше
15% (21)
Обе команды забьют
Да
87.14% (122)
Нет
12.86% (18)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
57.7% (82)
1:3 Боруссия Д
7.7% (11)
2:2 Ничья
7.7% (11)
0:2 Боруссия Д
7% (10)
2:1 Фрайбург
4.2% (6)
2:3 Боруссия Д
3.5% (5)
0:1 Боруссия Д
3.5% (5)
1:1 Ничья
3.5% (5)
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