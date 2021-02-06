Майнц
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Опель-Арена
Унион Берлин
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
23
Мвене
Филипп
28
Сцалай
Адам
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвене ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bo Svensson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.35
|2.
|Кайсон Робин
|2
|0.1
|3.
|Ньякат Мусса
|2
|0.1
|4.
|Озтунали Левин
|1
|0.05
|5.
|Баррейро Леандро
|1
|0.05
|6.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.05
|7.
|Штёгер Кевин
|1
|0.05
|8.
|Хак Александер
|1
|0.05
|9.
|Онисиво Карим
|1
|0.05
|10.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.05
|11.
|Латца Данни
|0
|0
|12.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|13.
|Бель Штефан
|0
|0
|14.
|Да Коста Данни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.3
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.25
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.2
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.2
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.15
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.15
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.1
|8.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.1
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.05
|10.
|Кнохе Робин
|1
|0.05
|11.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|12.
|Эндо Кейта
|1
|0.05
|13.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|14.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|9
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|4.
|Юсте Йерри
|3
|0
|5.
|Штёгер Кевин
|2
|0
|6.
|Онисиво Карим
|2
|0
|7.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|8.
|Бель Штефан
|1
|0
|9.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|10.
|Да Коста Данни
|1
|0
|11.
|Кор Доминик
|1
|0
|12.
|Кайсон Робин
|1
|0
|13.
|Хак Александер
|1
|0
|14.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|15.
|Центнер Робин
|1
|0
|16.
|Мвене Филипп
|1
|0
|17.
|Малонг Кунде
|1
|0
|18.
|Баррейро Леандро
|1
|0
|19.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|5
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|5.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|6.
|Кнохе Робин
|2
|0
|7.
|Гисельман Нико
|2
|0
|8.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|9.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|10.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|11.
|Луте Андреас
|1
|0
|12.
|Гогия Акакий
|1
|0
|13.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|14.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|15.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|16.
|Шлоттербек Нико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|44.44% (8)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|5.56% (1)
|Унион Берлин
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +2 =4 -14Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =8 -4Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Майнц: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|20
|11
|6
|3
|32 - 17
|39
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|20
|9
|9
|2
|30 - 19
|36
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|5.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|20
|10
|3
|7
|38 - 27
|33
|6.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|20
|9
|6
|5
|32 - 19
|33
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|20
|7
|9
|4
|34 - 24
|30
|9.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|20
|7
|7
|6
|33 - 32
|28
|10.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|20
|6
|8
|6
|35 - 29
|26
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|20 - 30
|23
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|13.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|20
|2
|5
|13
|18 - 40
|11
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|20
|1
|6
|13
|15 - 49
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|6.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|7.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|8.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|9.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 17
|12
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|9 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|8 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 14
|18
|3.
|Байер Л
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Боруссия Д
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|6.
|Вольфсбург
|0:0 Заявка
|11
|3
|6
|2
|13 - 11
|15
|7.
|РБ Лейпциг
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|13 - 11
|14
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 12
|13
|11.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Майнц 0:0 Унион Берлин
Исход игры
Майнц
32.1% (45)
Ничья
22.9% (32)
Унион Берлин
45% (63)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
23.6% (33)
1:1 Ничья
20% (28)
2:1 Майнц
18.6% (26)
0:1 Унион Берлин
17.9% (25)
1:0 Майнц
7.9% (11)
2:0 Майнц
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Майнц
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!