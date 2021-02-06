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  2. Матчи
  3. Германия
Майнц
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Унион Берлин
0' 7'
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
22
Да
Коста
Данни
31
Кор
Доминик
35
Баррейро
Леандро
23
Мвене
Филипп
6
Латца
Данни
28
Сцалай
Адам
21
Онисиво
Карим
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
32
Ингвартсен
Маркус
23
Гисельман
Нико
36
Тойхерт
Седрик
14
Авонийи
Тайво
Майнц
3-4-1-2
Унион Берлин
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.35
2. Кайсон Робин 2 0.1
3. Ньякат Мусса 2 0.1
4. Озтунали Левин 1 0.05
5. Баррейро Леандро 1 0.05
6. Брозински Даниэль 1 (1) 0.05
7. Штёгер Кевин 1 0.05
8. Хак Александер 1 0.05
9. Онисиво Карим 1 0.05
10. Буркардт Джонатан 1 0.05
11. Латца Данни 0 0
12. Бутьюс Жан-Поль 0 0
13. Бель Штефан 0 0
14. Да Коста Данни 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.3
2. Авонийи Тайво 5 0.25
3. Андрих Роберт 4 0.2
4. Фридрих Марвин 4 0.2
5. Бекер Шеральдо 3 0.15
6. Тойхерт Седрик 3 0.15
7. Ингвартсен Маркус 2 0.1
8. Похьянпало Йоэль 2 0.1
9. Прёмель Гриша 1 0.05
10. Кнохе Робин 1 0.05
11. Бюльтер Мариус 1 0.05
12. Эндо Кейта 1 0.05
13. Шлоттербек Нико 1 0.05
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 9 1
2. Латца Данни 6 0
3. Бутьюс Жан-Поль 3 0
4. Юсте Йерри 3 0
5. Штёгер Кевин 2 0
6. Онисиво Карим 2 0
7. Матета Жан-Филипп 2 0
8. Бель Штефан 1 0
9. Чжи Дон-Вонь 1 0
10. Да Коста Данни 1 0
11. Кор Доминик 1 0
12. Кайсон Робин 1 0
13. Хак Александер 1 0
14. Фернандес Эдимилсон 1 0
15. Центнер Робин 1 0
16. Мвене Филипп 1 0
17. Малонг Кунде 1 0
18. Баррейро Леандро 1 0
19. Килиан Лука 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 5 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Гризбек Себастьян 3 0
5. Ингвартсен Маркус 3 0
6. Кнохе Робин 2 0
7. Гисельман Нико 2 0
8. Хюбнер Флориан 2 0
9. Ленц Кристофер 2 0
10. Бекер Шеральдо 2 0
11. Луте Андреас 1 0
12. Гогия Акакий 1 0
13. Фридрих Марвин 1 0
14. Бюльтер Мариус 1 0
15. Рюэрсон Юлиан 1 0
16. Шлоттербек Нико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 16.67% (3) 11.11% (2) 44.44% (8) 16.67% (3) 5.56% (1) 5.56% (1)
 Унион Берлин 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Майнц: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Берлин 4:0 Майнц Бундеслига Унион Берлин 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 Унион Берлин Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 20 11 6 3 32 - 17 39
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 20 9 9 2 30 - 19 36
4. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
5. Боруссия Д 0:0 Заявка 20 10 3 7 38 - 27 33
6. Байер Л 0:0 Заявка 20 9 6 5 32 - 19 33
7. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 20 7 9 4 34 - 24 30
9. Фрайбург 0:0 Заявка 20 7 7 6 33 - 32 28
10. Штуттгарт 0:0 Заявка 20 6 8 6 35 - 29 26
11. Аугсбург 0:0 Заявка 20 6 5 9 20 - 30 23
12. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
13. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц 0:0 Заявка 20 2 5 13 18 - 40 11
18. Шальке 04 0:0 Заявка 20 1 6 13 15 - 49 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург 0:0 Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
6. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
7. Фрайбург 0:0 Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
8. Боруссия Д 0:0 Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
9. Байер Л 0:0 Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Аугсбург 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 17 12
12. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт 0:0 Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
17. Майнц 0:0 Заявка 11 1 3 7 9 - 19 6
18. Шальке 04 0:0 Заявка 11 1 3 7 8 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Штуттгарт 0:0 Заявка 11 5 3 3 22 - 14 18
3. Байер Л 0:0 Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Боруссия Д 0:0 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
5. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
6. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 3 6 2 13 - 11 15
7. РБ Лейпциг 0:0 Заявка 10 3 5 2 13 - 11 14
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Унион Берлин 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 12 13
11. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
12. Аугсбург 0:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц 0:0 Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 0:0 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Майнц 32.1% (45)
X 22.9% (32)
Унион Берлин 45% (63)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Унион Берлин
3.35
3.35
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.45 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.32 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.25 2.55
  3.10 3.28 2.54

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.55 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.71 2.26 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 10.25
8.90 1.04 6.90 1.10 2.95 1.40 2.28 1.67 1.90 1.96 1.70 2.23 1.72 2.12 1.33 3.30 1.23 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 1.01 12.50 0.00 22.00
3.14 1.40 2.74 1.50 2.33 1.67 1.93 1.98 1.70 2.27 1.54 2.64 1.46 2.91 1.28 4.00 1.10 8.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.76 2.07 1.36 3.15 1.10 7.00
2.83 1.48 2.31 1.68 1.80 2.13 1.51 2.73 1.37 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.90
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Майнц 0:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 0:0 Унион Берлин

Исход игры
Майнц
32.1% (45)
Ничья
22.9% (32)
Унион Берлин
45% (63)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
23.6% (33)
1:1 Ничья
20% (28)
2:1 Майнц
18.6% (26)
0:1 Унион Берлин
17.9% (25)
1:0 Майнц
7.9% (11)
2:0 Майнц
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Майнц
1.4% (2)
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