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  3. Германия
Майнц
1:0
Конец матча

Стадион:
Унион Берлин
0'
21' Желтая карточка
Шлоттербек Нико
1:0
22' Пенальти
Ньякат Мусса
28' Желтая карточка
Кор Доминик
33' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
40' Желтая карточка
Баррейро Леандро
55' Вторая желтая карточка
Шлоттербек Нико
60' Желтая карточка
Кнохе Робин
67' Желтая карточка
Триммель Кристофер
90'+4
27
Центнер
Робин
4
Юсте
Йерри
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
22
Да
Коста
Данни
31
Кор
Доминик
35
Баррейро
Леандро
23
Мвене
Филипп
6
Латца
Данни
28
Сцалай
Адам
21
Онисиво
Карим
1
Луте
Андреас
5
Фридрих
Марвин
31
Кнохе
Робин
4
Шлоттербек
Нико
28
Триммель
Кристофер
34
Гентнер
Кристиан
30
Андрих
Роберт
32
Ингвартсен
Маркус
23
Гисельман
Нико
36
Тойхерт
Седрик
14
Авонийи
Тайво
Майнц
3-4-1-2
Унион Берлин
3-5-2

Ход матча

21'
 
Шлоттербек Нико
22'
Ньякат Мусса
1:0
28'
Кор Доминик
 
33'
 
Тойхерт Седрик
40'
Баррейро Леандро
 
55'
 
Шлоттербек Нико
60'
 
Кнохе Робин
66'
 
Гризбек Себастьян
Гентнер Кристиан
66'
 
Рюэрсон Юлиан
Гисельман Нико
67'
 
Триммель Кристофер
73'
 
Похьянпало Йоэль
Авонийи Тайво
73'
 
Муса Петар
Тойхерт Седрик
80'
Глацель Роберт
Сцалай Адам
 
80'
Тауэр Никлас
Латца Данни
 
81'
 
Эндо Кейта
Ингвартсен Маркус
84'
Буркардт Джонатан
Онисиво Карим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Матета Жан-Филипп 7 (1) 0.35
2. Ньякат Мусса 3 (1) 0.15
3. Кайсон Робин 2 0.1
4. Озтунали Левин 1 0.05
5. Баррейро Леандро 1 0.05
6. Брозински Даниэль 1 (1) 0.05
7. Штёгер Кевин 1 0.05
8. Хак Александер 1 0.05
9. Онисиво Карим 1 0.05
10. Буркардт Джонатан 1 0.05
11. Латца Данни 0 0
12. Бутьюс Жан-Поль 0 0
13. Бель Штефан 0 0
14. Да Коста Данни 0 0
Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крузе Макс 6 (3) 0.3
2. Авонийи Тайво 5 0.25
3. Андрих Роберт 4 0.2
4. Фридрих Марвин 4 0.2
5. Бекер Шеральдо 3 0.15
6. Тойхерт Седрик 3 0.15
7. Ингвартсен Маркус 2 0.1
8. Похьянпало Йоэль 2 0.1
9. Прёмель Гриша 1 0.05
10. Кнохе Робин 1 0.05
11. Бюльтер Мариус 1 0.05
12. Эндо Кейта 1 0.05
13. Шлоттербек Нико 1 0.05
14. Триммель Кристофер 0 0
15. Ленц Кристофер 0 0
16. Гогия Акакий 0 0

Карточки

Майнц
# Игрок      
1. Ньякат Мусса 9 1
2. Латца Данни 6 0
3. Бутьюс Жан-Поль 3 0
4. Юсте Йерри 3 0
5. Кор Доминик 2 0
6. Штёгер Кевин 2 0
7. Онисиво Карим 2 0
8. Матета Жан-Филипп 2 0
9. Баррейро Леандро 2 0
10. Бель Штефан 1 0
11. Чжи Дон-Вонь 1 0
12. Да Коста Данни 1 0
13. Кайсон Робин 1 0
14. Хак Александер 1 0
15. Фернандес Эдимилсон 1 0
16. Центнер Робин 1 0
17. Мвене Филипп 1 0
18. Малонг Кунде 1 0
19. Килиан Лука 1 0
Унион Берлин
# Игрок      
1. Триммель Кристофер 6 0
2. Прёмель Гриша 5 0
3. Андрих Роберт 2 1
4. Шлоттербек Нико 2 1
5. Кнохе Робин 3 0
6. Гризбек Себастьян 3 0
7. Ингвартсен Маркус 3 0
8. Гисельман Нико 2 0
9. Хюбнер Флориан 2 0
10. Ленц Кристофер 2 0
11. Бекер Шеральдо 2 0
12. Луте Андреас 1 0
13. Гогия Акакий 1 0
14. Фридрих Марвин 1 0
15. Тойхерт Седрик 1 0
16. Бюльтер Мариус 1 0
17. Рюэрсон Юлиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Майнц 15.79% (3) 15.79% (3) 42.11% (8) 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1)
 Унион Берлин 23.53% (8) 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Майнц Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин

Последние игры между собой

Майнц: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Берлин 4:0 Майнц Бундеслига Унион Берлин 1:1 Майнц Бундеслига Майнц 2:3 Унион Берлин Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 20 12 5 3 35 - 17 41
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Байер Л Заявка 20 10 5 5 37 - 21 35
5. Айнтрахт Фр Заявка 19 8 9 2 38 - 28 33
6. Боруссия М Заявка 19 8 8 3 36 - 29 32
7. Боруссия Д Заявка 20 10 2 8 39 - 29 32
8. Фрайбург Заявка 20 8 6 6 35 - 33 30
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 20 6 7 7 37 - 34 25
11. Хоффенхайм Заявка 19 6 4 9 29 - 34 22
12. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
13. Аугсбург Заявка 20 6 4 10 20 - 32 22
14. Кёльн Заявка 19 4 6 9 18 - 32 18
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц Заявка 20 3 4 13 19 - 40 13
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 10 8 1 1 19 - 6 25
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Боруссия М Заявка 10 5 4 1 18 - 11 19
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Байер Л Заявка 10 5 3 2 21 - 13 18
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
9. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 9 3 2 4 15 - 13 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
3. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
4. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
5. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
6. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 4 2 21 - 17 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
9. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
10. Кёльн Заявка 9 3 3 3 7 - 13 12
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Аугсбург Заявка 9 3 2 4 9 - 13 11
13. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Майнц 32.1% (45)
X 22.9% (32)
Унион Берлин 45% (63)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.45 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.32 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 13.00 115.00
  1.53 3.66 8.86

Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.70 1.04 6.55 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.71 2.26 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 10.25
7.77 1.08 6.10 1.12 1.16 5.10 1.47 2.65 1.90 1.96 1.24 4.00 1.72 2.12 1.04 10.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 15.00 1.01 12.50 0.00 22.00
1.95 1.92 1.58 2.43 1.23 4.24 1.69 2.24 1.48 2.75 1.36 3.27 1.41 3.01 1.28 4.00 1.10 8.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.75 2.08 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
2.55 1.50 1.62 2.27 1.62 2.27 1.07 5.55 1.08 7.77
2.32 1.65 1.91 1.97 1.47 2.78 1.32 3.55 1.45 2.84 1.25 4.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Майнц 1:0 Унион Берлин онлайн

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Прогнозы на матч Майнц 1:0 Унион Берлин

Исход игры
Майнц
32.1% (45)
Ничья
22.9% (32)
Унион Берлин
45% (63)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
23.6% (33)
1:1 Ничья
20% (28)
2:1 Майнц
18.6% (26)
0:1 Унион Берлин
17.9% (25)
1:0 Майнц
7.9% (11)
2:0 Майнц
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Унион Берлин
1.4% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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