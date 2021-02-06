Майнц
1:0
Конец матча
Стадион: Опель-Арена
Унион Берлин
21' Желтая карточкаШлоттербек Нико
1:0
22' ПенальтиНьякат Мусса
28' Желтая карточкаКор Доминик
33' Желтая карточкаТойхерт Седрик
40' Желтая карточкаБаррейро Леандро
55' Вторая желтая карточкаШлоттербек Нико
60' Желтая карточкаКнохе Робин
67' Желтая карточкаТриммель Кристофер
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
31
Кор
Доминик
23
Мвене
Филипп
28
Сцалай
Адам
31
Кнохе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Мвене ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Сцалай АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Дамен ФиннВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Тауэр НикласПолузащитник
-
17 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bo Svensson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
21'
22'
1:0
28'
33'
40'
55'
60'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Матета Жан-Филипп
|7 (1)
|0.35
|2.
|Ньякат Мусса
|3 (1)
|0.15
|3.
|Кайсон Робин
|2
|0.1
|4.
|Озтунали Левин
|1
|0.05
|5.
|Баррейро Леандро
|1
|0.05
|6.
|Брозински Даниэль
|1 (1)
|0.05
|7.
|Штёгер Кевин
|1
|0.05
|8.
|Хак Александер
|1
|0.05
|9.
|Онисиво Карим
|1
|0.05
|10.
|Буркардт Джонатан
|1
|0.05
|11.
|Латца Данни
|0
|0
|12.
|Бутьюс Жан-Поль
|0
|0
|13.
|Бель Штефан
|0
|0
|14.
|Да Коста Данни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крузе Макс
|6 (3)
|0.3
|2.
|Авонийи Тайво
|5
|0.25
|3.
|Андрих Роберт
|4
|0.2
|4.
|Фридрих Марвин
|4
|0.2
|5.
|Бекер Шеральдо
|3
|0.15
|6.
|Тойхерт Седрик
|3
|0.15
|7.
|Ингвартсен Маркус
|2
|0.1
|8.
|Похьянпало Йоэль
|2
|0.1
|9.
|Прёмель Гриша
|1
|0.05
|10.
|Кнохе Робин
|1
|0.05
|11.
|Бюльтер Мариус
|1
|0.05
|12.
|Эндо Кейта
|1
|0.05
|13.
|Шлоттербек Нико
|1
|0.05
|14.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|15.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|16.
|Гогия Акакий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ньякат Мусса
|9
|1
|2.
|Латца Данни
|6
|0
|3.
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|4.
|Юсте Йерри
|3
|0
|5.
|Кор Доминик
|2
|0
|6.
|Штёгер Кевин
|2
|0
|7.
|Онисиво Карим
|2
|0
|8.
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|9.
|Баррейро Леандро
|2
|0
|10.
|Бель Штефан
|1
|0
|11.
|Чжи Дон-Вонь
|1
|0
|12.
|Да Коста Данни
|1
|0
|13.
|Кайсон Робин
|1
|0
|14.
|Хак Александер
|1
|0
|15.
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|16.
|Центнер Робин
|1
|0
|17.
|Мвене Филипп
|1
|0
|18.
|Малонг Кунде
|1
|0
|19.
|Килиан Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триммель Кристофер
|6
|0
|2.
|Прёмель Гриша
|5
|0
|3.
|Андрих Роберт
|2
|1
|4.
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|5.
|Кнохе Робин
|3
|0
|6.
|Гризбек Себастьян
|3
|0
|7.
|Ингвартсен Маркус
|3
|0
|8.
|Гисельман Нико
|2
|0
|9.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|10.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|11.
|Бекер Шеральдо
|2
|0
|12.
|Луте Андреас
|1
|0
|13.
|Гогия Акакий
|1
|0
|14.
|Фридрих Марвин
|1
|0
|15.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|16.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|17.
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Майнц
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|42.11% (8)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|Унион Берлин
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
Предыдущие игры
Майнц Последние 20 матчей: +2 =4 -14Штуттгарт 2:0 Майнц Майнц 3:2 РБ Лейпциг Майнц 0:2 Вольфсбург Боруссия Д 1:1 Майнц
Майнц 0:2 Айнтрахт Фр Бавария 5:2 Майнц Майнц 2:2 Бохум Майнц 0:1 Вердер Герта 0:0 Майнц Майнц 0:1 Кёльн Арминия 2:1 Майнц Майнц 1:1 Хоффенхайм Фрайбург 1:3 Майнц Майнц 2:2 Шальке 04 Аугсбург 3:1 Майнц Майнц 2:3 Боруссия М Майнц 0:1 Байер Л Майнц 2:4 Карлсруэ Унион Берлин 4:0 Майнц Майнц 1:4 Штуттгарт
Унион Берлин Последние 20 матчей: +8 =8 -4Унион Берлин 1:1 Боруссия М Аугсбург 2:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Байер Л
Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Вердер 0:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Падерборн Унион Берлин 2:1 Боруссия Д Штуттгарт 2:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Бавария Герта 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:3 Айнтрахт Фр Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 5:0 Арминия Хоффенхайм 1:3 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Фрайбург Шальке 04 1:1 Унион Берлин Унион Берлин 4:1 Ганновер 96 Унион Берлин 4:0 Майнц Боруссия М 1:1 Унион Берлин
Последние игры между собой
Майнц: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Унион Берлин: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|12
|5
|3
|35 - 17
|41
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 21
|35
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|38 - 28
|33
|6.
|Боруссия М
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|36 - 29
|32
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 33
|30
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|37 - 34
|25
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|29 - 34
|22
|12.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|20 - 32
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|18 - 32
|18
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 40
|13
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|19 - 6
|25
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|18 - 11
|19
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 13
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|15 - 13
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|4.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|6.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|21 - 17
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|9.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 13
|12
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|13.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Майнц» – «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Майнц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Берлин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Майнц» – «Унион Берлин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Майнц 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Майнц
32.1% (45)
Ничья
22.9% (32)
Унион Берлин
45% (63)
Тотал 2.5
Больше
48.2% (67)
Меньше
51.8% (72)
Обе команды забьют
Да
68.35% (95)
Нет
31.65% (44)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
23.6% (33)
1:1 Ничья
20% (28)
2:1 Майнц
18.6% (26)
0:1 Унион Берлин
17.9% (25)
1:0 Майнц
7.9% (11)
2:0 Майнц
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Унион Берлин
1.4% (2)
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