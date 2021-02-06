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  2. Матчи
  3. Англия
Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Арсенал
0'
1:0
2' Гол
Уоткинс Олли
10'
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
19
Накамба
Марвелус
7
Макгинн
Джон
15
Траоре
Бертран
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
33
Райан
Мэтт
2
Бельерин
Эктор
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
17
Седрик
Соареш
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
32
Смит-Роу
Эмил
19
Пепе
Николя
9
Ляказетт
Александр
Астон Вилла
4-2-3-1
Арсенал
4-2-3-1

Ход матча

2'
Уоткинс Олли
(Траоре Бертран)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 10 (1) 0.48
2. Грилиш Джек 6 0.29
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.24
4. Траоре Бертран 4 0.19
5. Баркли Росс 3 0.14
6. Мингс Тайрон 2 0.1
7. Конса Эзри 2 0.1
8. Макгинн Джон 1 0.05
9. Хурихан Конор 1 0.05
10. Хаус Кортни 1 0.05
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.35
2. Сака Букайо 5 0.22
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.22
4. Пепе Николя 4 (1) 0.17
5. Габриэль дос Сантос 2 0.09
6. Джака Гранит 1 0.04
7. Тирни Киран 1 0.04
8. Нкетиа Эдди 1 0.04
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Седрик Соареш 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Соарес Дуглас 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Кэш Мэтти 5 0
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 3 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Тирни Киран 3 0
6. Луис Давид 1 1
7. Пепе Николя 1 1
8. Ляказетт Александр 2 0
9. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
10. Эльнени Мохамед 2 0
11. Парти Томас 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 20.59% (7) 5.88% (2) 11.76% (4) 14.71% (5) 23.53% (8) 23.53% (8)
 Арсенал 7.41% (2) 18.52% (5) 18.52% (5) 25.93% (7) 22.22% (6) 7.41% (2)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Арсенал: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Арсенал 0:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 4:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:0 Астон Вилла Кубок Арсенал 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Челси Заявка 22 10 6 6 36 - 23 36
8. Астон Вилла 1:0 Заявка 21 11 2 8 36 - 24 35
9. Тоттенхэм Заявка 21 9 6 6 34 - 22 33
10. Арсенал 0:1 Заявка 23 9 4 10 27 - 23 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Астон Вилла 1:0 Заявка 10 5 1 4 19 - 14 16
7. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
8. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
9. Тоттенхэм Заявка 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Арсенал 0:1 Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
11. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
12. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
13. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла 1:0 Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Челси Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
10. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
11. Арсенал 0:1 Заявка 12 5 1 6 15 - 12 16
12. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 11'
    Медицинская бригада справилась со своей работой, оба пострадавших игрока продолжат матч. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Требуется вмешательство врачей, пострадали Ляказетт и Конса.
  • 8'
    На ногах Артета, не такого старта встречи ожидал наставник "Арсенала". Но ещё куча времени впереди, нужно включаться как можно быстрее, чтобы переломить ход поединка. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Главный арбитр встречи фиксирует нарушение правил в атаке, не прав оказался Уоткинс.
  • 6'
    Пытаются взвинтить темп матча игроки "Арсенала", но пока без опасных моментов, компактно обороняется "Астон Вилла".

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  • 5'
    Сака взялся за исполнение углового удара, но найти партнёров не сумел. Хозяева выносят мяч из собственной штрафной площадки.
  • Угловой
    4'
    Гости зарабатывают первый угловой в матче.
  • Описание гола
    3'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! УОТКИНС!!! Траоре простреливает с правого фланга, Уоткинс бьёт в касание, поражая ворота соперника.
  • 2'
    С центра поля начал "Арсенал", смотрим за развитием первой атаки "канониров".
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок на "Вилла Парк" начинается. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.55 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.52 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 1.80 3.90 4.10
  1.81 3.92 4.19

Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 9.60 1.03 3.78 1.22 3.20 1.35 2.15 1.78 1.67 2.20 1.42 2.78 1.20 4.20 1.14 4.80 1.03 8.60
14.50 1.01 9.40 1.02 4.00 1.22 8.99 1.03 4.00 1.24 1.92 1.92 3.05 1.37 2.04 1.77 1.60 2.33 1.40 2.90 1.19 4.60 1.15 5.30 1.04 8.69
4.56 1.23 2.63 1.54 2.19 1.75 1.96 1.94 3.03 1.41 2.34 1.64 2.00 1.88 1.78 2.11 1.56 2.51 1.17 5.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.15 1.36 2.15 1.70 1.52 2.53 1.18 5.00 1.12 6.10
2.12 1.72 3.05 1.37 2.04 1.77 1.45 2.70 1.13 5.08 1.09 6.15
3.41 1.36 2.82 1.48 2.22 1.73 1.75 2.21 2.89 1.44 2.37 1.62 1.85 2.03 1.53 2.60 1.38 3.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.20 3.30 1.33 1.82 1.99 1.35 3.20 1.27 3.76
4.21 1.19 3.02 1.36 1.84 1.97 1.38 3.10 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.20 4.06
Букмекер Да Нет
1.95 1.85
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Астон Вилла 1:0 Арсенал онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Арсенал

Исход игры
Астон Вилла
16.6% (26)
Ничья
24.2% (38)
Арсенал
59.2% (93)
Тотал 2.5
Больше
68.59% (107)
Меньше
31.41% (49)
Обе команды забьют
Да
89.1% (139)
Нет
10.9% (17)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
49% (77)
1:1 Ничья
20.4% (32)
2:1 Астон Вилла
12.7% (20)
0:1 Арсенал
4.5% (7)
0:2 Арсенал
2.5% (4)
1:0 Астон Вилла
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:3 Арсенал
1.9% (3)
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