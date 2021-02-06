Астон Вилла
1:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Вилла Парк
Арсенал
1:0
2' ГолУоткинс Олли
18
Таргетт
Мэтт
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
33
Райан
Мэтт
16
Холдинг
Роб
18
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
33 Райан МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Парти ТомасПолузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пепе НиколяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|10 (1)
|0.48
|2.
|Грилиш Джек
|6
|0.29
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.24
|4.
|Траоре Бертран
|4
|0.19
|5.
|Баркли Росс
|3
|0.14
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.1
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.1
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.05
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.05
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.05
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|13.
|Таргетт Мэтт
|0
|0
|14.
|Трезеге
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|8 (1)
|0.35
|2.
|Сака Букайо
|5
|0.22
|3.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|5 (1)
|0.22
|4.
|Пепе Николя
|4 (1)
|0.17
|5.
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.09
|6.
|Джака Гранит
|1
|0.04
|7.
|Тирни Киран
|1
|0.04
|8.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.04
|9.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|10.
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
|11.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|12.
|Седрик Соареш
|0
|0
|13.
|Себальос Дани
|0
|0
|14.
|Парти Томас
|0
|0
|15.
|Холдинг Роб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Соарес Дуглас
|4
|1
|3.
|Макгинн Джон
|5
|0
|4.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Тейлор Нил
|1
|0
|8.
|Хаус Кортни
|1
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|12.
|Конса Эзри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|7
|0
|2.
|Джака Гранит
|3
|1
|3.
|Габриэль дос Сантос
|2
|1
|4.
|Себальос Дани
|3
|0
|5.
|Тирни Киран
|3
|0
|6.
|Луис Давид
|1
|1
|7.
|Пепе Николя
|1
|1
|8.
|Ляказетт Александр
|2
|0
|9.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|10.
|Эльнени Мохамед
|2
|0
|11.
|Парти Томас
|2
|0
|12.
|Холдинг Роб
|2
|0
|13.
|Лено Бернд
|0
|1
|14.
|Мари Пабло
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уиллок Джо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|20.59% (7)
|5.88% (2)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|23.53% (8)
|Арсенал
|7.41% (2)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|7.41% (2)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =2 -10Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Арсенал: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Астон Вилла 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:0 Астон Вилла Кубок Арсенал 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|46 - 27
|44
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|43 - 25
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|34 - 28
|38
|6.
|Эвертон
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|31 - 25
|36
|7.
|Челси
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 23
|36
|8.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|34 - 22
|33
|10.
|Арсенал
|0:1 Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|36 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 34
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 29
|24
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|13 - 28
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|17 - 31
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Арсенал
|0:1 Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Эвертон
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Астон Вилла
|1:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|0:1 Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 21
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:0 Арсенал
Исход игры
Астон Вилла
16.6% (26)
Ничья
24.2% (38)
Арсенал
59.2% (93)
Тотал 2.5
Больше
68.59% (107)
Меньше
31.41% (49)
Обе команды забьют
Да
89.1% (139)
Нет
10.9% (17)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
49% (77)
1:1 Ничья
20.4% (32)
2:1 Астон Вилла
12.7% (20)
0:1 Арсенал
4.5% (7)
0:2 Арсенал
2.5% (4)
1:0 Астон Вилла
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:3 Арсенал
1.9% (3)
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