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Астон Вилла
 
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Стадион:
Арсенал

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 9 (1) 0.45
2. Грилиш Джек 6 0.3
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.25
4. Траоре Бертран 4 0.2
5. Баркли Росс 3 0.15
6. Мингс Тайрон 2 0.1
7. Конса Эзри 2 0.1
8. Макгинн Джон 1 0.05
9. Хурихан Конор 1 0.05
10. Хаус Кортни 1 0.05
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Соарес Дуглас 0 0
13. Таргетт Мэтт 0 0
14. Трезеге 0 0
Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 8 (1) 0.36
2. Сака Букайо 5 0.23
3. Обамеянг Пьер-Эмерик 5 (1) 0.23
4. Пепе Николя 4 (1) 0.18
5. Габриэль дос Сантос 2 0.09
6. Джака Гранит 1 0.05
7. Тирни Киран 1 0.05
8. Нкетиа Эдди 1 0.05
9. Виллиан Боргес 0 0
10. Смит-Роу Эмил 0 0
11. Бельерин Эктор 0 0
12. Седрик Соареш 0 0
13. Себальос Дани 0 0
14. Парти Томас 0 0
15. Холдинг Роб 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Соарес Дуглас 4 1
3. Макгинн Джон 5 0
4. Кэш Мэтти 5 0
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0
Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 7 0
2. Джака Гранит 3 1
3. Габриэль дос Сантос 2 1
4. Себальос Дани 3 0
5. Тирни Киран 3 0
6. Луис Давид 1 1
7. Пепе Николя 1 1
8. Ляказетт Александр 2 0
9. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
10. Эльнени Мохамед 2 0
11. Парти Томас 2 0
12. Холдинг Роб 2 0
13. Лено Бернд 0 1
14. Мари Пабло 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уиллок Джо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 20.59% (7) 5.88% (2) 11.76% (4) 14.71% (5) 23.53% (8) 23.53% (8)
 Арсенал 7.41% (2) 18.52% (5) 18.52% (5) 25.93% (7) 22.22% (6) 7.41% (2)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Астон Вилла 1:3 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Бёрнли 3:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити
Арсенал Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вулверхэмптон 2:1 Арсенал Арсенал 0:0 Манчестер Юнайтед Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Арсенал 3:0 Ньюкасл Арсенал 0:0 Кристал Пэлас Арсенал 2:0 Ньюкасл Вест Бромвич 0:4 Арсенал Брайтон 0:1 Арсенал Арсенал 3:1 Челси Арсенал 1:4 Манчестер Сити Эвертон 2:1 Арсенал Арсенал 1:1 Саутгемптон Арсенал 0:1 Бёрнли Дандолк 2:4 Арсенал Тоттенхэм 2:0 Арсенал Арсенал 4:1 Рапид Вена Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Мольде 0:3 Арсенал Лидс 0:0 Арсенал

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Арсенал: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Арсенал 0:3 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 4:0 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:0 Астон Вилла Кубок Арсенал 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
12. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Астон Вилла 17.4% (8)
    X 34.8% (16)
    Арсенал 47.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Арсенал
    2.68
    3.80
    2.66
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.60 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.62 3.80 2.62
    Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.75 2.65
      2.68 3.65 2.66

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Арсенал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арсенал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Арсенал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.00 11.25 1.01 4.40 1.20 3.52 1.30 2.28 1.70 1.75 2.08 1.47 2.60 1.22 3.88 1.16 4.50 1.04 7.70
    16.00 0.00 10.50 1.02 4.40 1.19 3.50 1.28 2.26 1.65 2.02 1.81 1.77 2.06 1.48 2.55 1.25 3.85 1.18 4.50 1.06 7.80 1.05 8.40 1.01 14.00
    4.56 1.23 2.75 1.50 2.30 1.68 2.05 1.87 1.77 2.15 1.60 2.47 1.49 2.77 1.18 5.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
    2.23 1.65 1.53 2.55 1.19 4.90
    2.88 1.47 2.26 1.70 1.76 2.19 1.53 2.65 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.27 3.76
    3.45 1.28 1.93 1.81 1.44 2.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.44
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.70 1.44
    Где смотреть матч Астон Вилла - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Арсенал

    Исход игры
    Астон Вилла
    17.4% (8)
    Ничья
    34.8% (16)
    Арсенал
    47.8% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (27)
    Меньше
    40% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    41.3% (19)
    1:1 Ничья
    28.3% (13)
    2:1 Астон Вилла
    10.9% (5)
    1:0 Астон Вилла
    4.3% (2)
    0:1 Арсенал
    4.3% (2)
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