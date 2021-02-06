Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Саутгемптон
26
Дарлоу
Карл
14
Хэйден
Айзак
15
Льюис
Джамал
28
Уиллок
Джо
35
Беднарек
Ян
10
Адамс
Че
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
14 Хэйден АйзакЗащитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Рэмси КейнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Телла НейтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
65 Уоттс Калеб
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|10 (4)
|0.45
|2.
|Хендрик Джефф
|2
|0.09
|3.
|Альмирон Мигель
|2
|0.09
|4.
|Жоэлинтон
|1
|0.05
|5.
|Шелви Джонджо
|1
|0.05
|6.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.05
|7.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.05
|8.
|Кларк Киран
|1
|0.05
|9.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.05
|10.
|Гейл Дуайт
|1
|0.05
|11.
|Фрейзер Райан
|0
|0
|12.
|Льюис Джамал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|7 (2)
|0.33
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0.19
|3.
|Адамс Че
|4
|0.19
|4.
|Армстронг Стюарт
|3
|0.14
|5.
|Вестергор Янник
|3
|0.14
|6.
|Уолкотт Тео
|2
|0.1
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.05
|8.
|Беднарек Ян
|1
|0.05
|9.
|Редмонд Натан
|1
|0.05
|10.
|Дженепо Мусса
|1
|0.05
|11.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|6
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|4
|0
|3.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|4.
|Льюис Джамал
|4
|0
|5.
|Ласcеллс Джамал
|3
|0
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|7.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|8.
|Кларк Киран
|2
|0
|9.
|Дарлоу Карл
|2
|0
|10.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|11.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|12.
|Жоэлинтон
|2
|0
|13.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|14.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|15.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|16.
|Хендрик Джефф
|1
|0
|17.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|18.
|Манкильо Хави
|1
|0
|19.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бертранд Райан
|5
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|4.
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|5.
|Дженепо Мусса
|3
|0
|6.
|Беднарек Ян
|1
|1
|7.
|Стивенс Джек
|2
|0
|8.
|Диалло Ибраима
|2
|0
|9.
|Янкевиц Александр
|0
|1
|10.
|Маккарти Алекс
|1
|0
|11.
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|12.
|Ингс Дэнни
|1
|0
|13.
|Адамс Че
|1
|0
|14.
|Рэмси Кейн
|1
|0
|15.
|Уоттс Калеб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|0
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|47.62% (10)
|Саутгемптон
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|18.52% (5)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =3 -13Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|21
|14
|5
|2
|39 - 13
|47
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|46 - 27
|44
|3.
|Лестер
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|39 - 25
|42
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|43 - 25
|40
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|34 - 28
|38
|6.
|Эвертон
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|31 - 25
|36
|7.
|Челси
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|36 - 23
|36
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|11
|2
|8
|36 - 24
|35
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|34 - 22
|33
|10.
|Арсенал
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 23
|31
|11.
|Лидс
|Заявка
|21
|9
|2
|10
|36 - 38
|29
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 34
|29
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|27 - 37
|29
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|22
|7
|5
|10
|23 - 31
|26
|15.
|Брайтон
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|24 - 29
|24
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|13 - 28
|22
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|17 - 31
|14
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|18 - 52
|12
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|22
|3
|2
|17
|14 - 35
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 7
|26
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 10
|23
|3.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 14
|18
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 15
|17
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|19 - 14
|16
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 13
|16
|8.
|Лестер
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|16 - 15
|16
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Арсенал
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|13.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 12
|13
|15.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|17.
|Брайтон
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|11 - 15
|9
|18.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|8 - 16
|7
|19.
|Фулхэм
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 17
|6
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|24 - 12
|27
|2.
|Лестер
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Эвертон
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|15 - 10
|22
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|17 - 6
|21
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 14
|20
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 10
|19
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 9
|18
|8.
|Лидс
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|22 - 22
|18
|9.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|10.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|22 - 15
|17
|11.
|Арсенал
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 12
|16
|12.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 21
|13
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 17
|11
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 17
|11
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|5 - 16
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 14
|8
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 21
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ньюкасл - Саутгемптон
Исход игры
Ньюкасл
36.7% (51)
Ничья
42.4% (59)
Саутгемптон
20.9% (29)
Тотал 2.5
Больше
39.42% (54)
Меньше
60.58% (83)
Обе команды забьют
Да
77.37% (106)
Нет
22.63% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (53)
2:1 Ньюкасл
18% (25)
1:2 Саутгемптон
13.7% (19)
1:0 Ньюкасл
12.9% (18)
2:0 Ньюкасл
4.3% (6)
0:1 Саутгемптон
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Саутгемптон
1.4% (2)
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