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Ньюкасл
 
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Стадион:
Саутгемптон

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 10 (4) 0.45
2. Хендрик Джефф 2 0.09
3. Альмирон Мигель 2 0.09
4. Жоэлинтон 1 0.05
5. Шелви Джонджо 1 0.05
6. Сент-Максимин Аллан 1 0.05
7. Мёрфи Джейкоб 1 0.05
8. Кларк Киран 1 0.05
9. Кэрролл Эндрю 1 0.05
10. Гейл Дуайт 1 0.05
11. Фрейзер Райан 0 0
12. Льюис Джамал 0 0
Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 7 (2) 0.33
2. Уорд-Праус Джеймс 4 0.19
3. Адамс Че 4 0.19
4. Армстронг Стюарт 3 0.14
5. Вестергор Янник 3 0.14
6. Уолкотт Тео 2 0.1
7. Ромеу Ориоль 1 0.05
8. Беднарек Ян 1 0.05
9. Редмонд Натан 1 0.05
10. Дженепо Мусса 1 0.05
11. Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Шелви Джонджо 4 0
3. Шёр Фабиан 4 0
4. Льюис Джамал 4 0
5. Ласcеллс Джамал 3 0
6. Фрейзер Райан 1 1
7. Фернандес Федерико 2 0
8. Кларк Киран 2 0
9. Дарлоу Карл 2 0
10. Уилсон Каллум 2 0
11. Мёрфи Джейкоб 2 0
12. Жоэлинтон 2 0
13. Лонгстафф Шон 2 0
14. Ритчи Мэтт 1 0
15. Кэрролл Эндрю 1 0
16. Хендрик Джефф 1 0
17. Крафт Эмиль 1 0
18. Манкильо Хави 1 0
19. Альмирон Мигель 1 0
Саутгемптон
# Игрок      
1. Бертранд Райан 5 0
2. Ромеу Ориоль 5 0
3. Уорд-Праус Джеймс 4 0
4. Уокер-Питерс Кайл 4 0
5. Дженепо Мусса 3 0
6. Беднарек Ян 1 1
7. Стивенс Джек 2 0
8. Диалло Ибраима 2 0
9. Янкевиц Александр 0 1
10. Маккарти Алекс 1 0
11. Армстронг Стюарт 1 0
12. Ингс Дэнни 1 0
13. Адамс Че 1 0
14. Рэмси Кейн 1 0
15. Уоттс Калеб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 14.29% (3) 4.76% (1) 0 14.29% (3) 19.05% (4) 47.62% (10)
 Саутгемптон 14.81% (4) 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 7.41% (2) 18.52% (5)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Ньюкасл 1:2 Кристал Пэлас Эвертон 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лидс Астон Вилла 2:0 Ньюкасл
Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Манчестер Юнайтед 9:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Астон Вилла Саутгемптон 1:3 Арсенал Саутгемптон 1:0 Арсенал
Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Саутгемптон: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 21 14 5 2 39 - 13 47
2. Манчестер Юнайтед Заявка 22 13 5 4 46 - 27 44
3. Лестер Заявка 22 13 3 6 39 - 25 42
4. Ливерпуль Заявка 22 11 7 4 43 - 25 40
5. Вест Хэм Заявка 22 11 5 6 34 - 28 38
6. Эвертон Заявка 20 11 3 6 31 - 25 36
7. Тоттенхэм Заявка 20 9 6 5 34 - 21 33
8. Челси Заявка 21 9 6 6 35 - 23 33
9. Астон Вилла Заявка 20 10 2 8 35 - 24 32
10. Арсенал Заявка 22 9 4 9 27 - 22 31
11. Лидс Заявка 21 9 2 10 36 - 38 29
12. Саутгемптон Заявка 21 8 5 8 27 - 34 29
13. Кристал Пэлас Заявка 22 8 5 9 27 - 37 29
14. Вулверхэмптон Заявка 22 7 5 10 23 - 31 26
15. Брайтон Заявка 22 5 9 8 24 - 29 24
16. Бёрнли Заявка 21 6 4 11 13 - 28 22
17. Ньюкасл Заявка 22 6 4 12 22 - 36 22
18. Фулхэм Заявка 21 2 8 11 17 - 31 14
19. Вест Бромвич Заявка 22 2 6 14 18 - 52 12
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 22 3 2 17 14 - 35 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 8 2 1 22 - 7 26
2. Ливерпуль Заявка 11 7 2 2 21 - 10 23
3. Челси Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
4. Вест Хэм Заявка 11 5 3 3 16 - 14 18
5. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 2 4 22 - 15 17
6. Саутгемптон Заявка 11 5 1 5 15 - 13 16
7. Лестер Заявка 11 5 1 5 16 - 15 16
8. Тоттенхэм Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
9. Арсенал Заявка 11 4 3 4 12 - 11 15
10. Вулверхэмптон Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11. Кристал Пэлас Заявка 11 4 3 4 14 - 18 15
12. Эвертон Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
13. Астон Вилла Заявка 9 4 1 4 18 - 14 13
14. Бёрнли Заявка 10 4 1 5 8 - 12 13
15. Лидс Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
16. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 12 - 19 11
17. Брайтон Заявка 11 1 6 4 11 - 15 9
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 2 1 8 8 - 16 7
19. Фулхэм Заявка 11 1 3 7 7 - 17 6
20. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 7 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 11 8 3 0 24 - 12 27
2. Лестер Заявка 11 8 2 1 23 - 10 26
3. Эвертон Заявка 10 7 1 2 15 - 10 22
4. Манчестер Сити Заявка 10 6 3 1 17 - 6 21
5. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 18 - 14 20
6. Астон Вилла Заявка 11 6 1 4 17 - 10 19
7. Тоттенхэм Заявка 10 5 3 2 19 - 9 18
8. Лидс Заявка 11 6 0 5 22 - 22 18
9. Ливерпуль Заявка 11 4 5 2 22 - 15 17
10. Арсенал Заявка 11 5 1 5 15 - 11 16
11. Брайтон Заявка 11 4 3 4 13 - 14 15
12. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
13. Кристал Пэлас Заявка 11 4 2 5 13 - 19 14
14. Саутгемптон Заявка 10 3 4 3 12 - 21 13
15. Ньюкасл Заявка 11 3 2 6 10 - 17 11
16. Вулверхэмптон Заявка 11 3 2 6 9 - 17 11
17. Бёрнли Заявка 11 2 3 6 5 - 16 9
18. Фулхэм Заявка 10 1 5 4 10 - 14 8
19. Вест Бромвич Заявка 11 1 3 7 11 - 21 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 11 1 1 9 6 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2021, осталось 2 дня 13 часов 13 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Ньюкасл 42.1% (16)
    X 39.5% (15)
    Саутгемптон 18.4% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Саутгемптон
    2.99
    3.28
    2.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.20 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.98 3.28 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.20 2.65
      2.99 3.25 2.63

    Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл» – «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Саутгемптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл» – «Саутгемптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.10 1.04 7.10 1.07 3.26 1.32 2.50 1.53 1.85 2.06 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.08 6.20 1.00 10.75
    11.00 1.02 7.60 1.07 3.40 1.32 2.60 1.52 2.14 1.77 1.86 2.01 1.74 2.10 1.41 2.80 1.31 3.45 1.11 6.00 1.10 6.60 1.03 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
    3.76 1.30 2.80 1.49 2.18 1.75 1.88 2.03 1.68 2.30 1.49 2.78 1.34 3.46 1.12 7.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.72 1.46 1.84 1.96 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.60
    1.86 1.94 1.41 2.95 1.12 6.20
    3.00 1.44 2.47 1.60 1.93 1.98 1.58 2.52 1.42 3.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.85
    2.50 1.49 1.62 2.21 1.23 3.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.31
    Где смотреть матч Ньюкасл - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Саутгемптон

    Исход игры
    Ньюкасл
    42.1% (16)
    Ничья
    39.5% (15)
    Саутгемптон
    18.4% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (16)
    Меньше
    56.76% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (28)
    Нет
    24.32% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.2% (13)
    2:1 Ньюкасл
    15.8% (6)
    1:0 Ньюкасл
    13.2% (5)
    1:2 Саутгемптон
    13.2% (5)
    2:0 Ньюкасл
    7.9% (3)
    2:2 Ничья
    5.3% (2)
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